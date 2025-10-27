De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul

Tragedie fără margini! Una dintre cele mai frumoase zile din viața lor, s-a transformat într-un coșmar. Doi soți, în vârstă de 77 și 79 de ani, din județul Timiș, s-au stins din viață, imediat după ce au plecat de la nunta nepoatei lor.

a avut loc pe o vreme ploioasă, în jurul orei 20:00. Nimeni nu ar fi prevestit ceea ce avea să se întâmple, însă, din păcate, nunta nepoatei a fost singurul loc în care familia s-a mai reunit din motive de bucurie.

Cum s-a petrecut totul

Pe când au pornit la drum, în timp ce se deplasau din orașul Făget către casă, a avut loc nenorocirea. Mașina în care erau cei doi soți, alături de cuscrii lor, respectiv bunicii mirelui, s-a izbit frontal de o altă mașină, la volanul căreia se afla o femeie de 27 de ani, care venea din sens opus. Impactul a fost fatal, deoarece bunicii fetei au murit pe loc, iar alți trei pasageri au fost răniți.

„Am fost la nuntă, au fost toate lucrurile frumoase, am fost împreună, copii, nepoți. După ce a venit tortul, ei au decis să se retragă. Am ieșit după ei, i-am condus și am trimis unul dintre copii să vină până la sora mea, aici, la ieșire, 500 de metri, cu ei până la mașină, de la locația de la nuntă, ca să-i urce în mașină, ca sa fie siguri, că de fapt, noi am vrut să-i ducem noi careva. «Nu, că ne ducem noi». După ce au plecat, nu a durat 5 minute că s-a întâmplat nenorocirea”, a povestit fiul decedaților, conform știrile pro tv.

Ce au declarat autoritățile

„La locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ”, a precizat Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș, potrivit aceleiași surse.

„Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt