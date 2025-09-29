De la birocrație la digitalizare: SIMRU, sistemul dezvoltat de ANFP, cu beneficii reale pentru 1,3 milioane de angajați din administrația publică

Platforma interactivă SIMRU, dezvoltată și implementată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), a ajuns în stadiul de testare BETA în cadrul Agenției, următorul pas fiind pilotarea în alte cinci instituții și extinderea gratuită către instituțiile care doresc să adere voluntar.

Gândită pentru a lăsa în urmă hârtiile, dosarele cu șină și birocrația, SIMRU este o platformă digitală avansată de gestiune internă, concepută pentru a fi folosită de către autorități și instituții publice în derularea proceselor de management al resurselor umane, fiind inspirată de platforma de resurse umane utilizată la nivelul Comisiei Europene, SYSPER.

– este un proiect inovator, care își propune să transforme fundamental modul în care sunt gestionate resursele umane în instituțiile publice, contribuind la o administrație publică mai eficientă și orientată spre performanță.

Platforma este proiectată pentru a deservi aproximativ 1,3 milioane de utilizatori, acoperind întreaga administrație publică din România. În prima etapă, se adresează administrației centrale, care se poate înrola voluntar și gratuit în sistem, cu dezideratul de a fi ulterior extinsă la nivel național.

În egală măsură, SIMRU va funcționa ca punct unic de acces pentru interacțiunile instituțiilor publice, funcționarilor publici și angajaților din sectorul public cu serviciile ANFP, atât cele legate funcțional de managementul resurselor umane, cât și cele legate de serviciile oferite prin platformele conexe operate sau în curs de realizare la nivelul ANFP (Concurs Național, e-ANFP, SENEOSP).

Ce module oferă SIMRU funcționarilor și personalului contractual din administrația publică?

Platforma include următoarele module:

Administrare Resurse Umane

Managementul timpului și Pontaj

Self-Service

Formare și Dezvoltare

Help Interactiv

Onboarding Instituții/ Grupuri de Instituții

Centralizare și Raportare Date (ANFP)

Avantaje la nivelul administrației publice

Fiecare modul vine cu avantaje punctuale majore la nivelul administrației, precum: registru precis al angajaților, automatizarea proceselor de management al resurselor umane, eficientizarea muncii, ca urmare a reducerii timpului de prelucrare a datelor, evidențe statistice de la nivelul instituțiilor și al administrației publice, furnizarea de informații precise și la zi și reducerea costurilor.

Odată cu operaționalizarea SIMRU, toți funcționarii publici și personalul contractual care vor avea sistemul integrat în instituția în care lucrează se vor bucura de noul instrument digital.

În cadrul platformei, angajații departamentelor de resurse umane pot accesa Modulul Administrare Resurse Umane, care integrează toate procesele esențiale pentru gestionarea personalului. Modulul a fost dezvoltat cu scopul de a eficientiza activitatea instituțiilor publice și de a sprijini luarea de decizii strategice.

Acesta permite gestionarea structurii organizatorice a departamentelor, posturilor și relațiilor de subordonare și actualizarea automată a pozițiilor vacante sau ocupate atunci când au loc modificări în organigramă. Modulul oferă funcționalități integrate, axate pe eficientizarea operațiunilor și centralizarea informațiilor, asigurând fluxul de lucru între platforma e-ANFP și SIMRU, prin transferul automat al datelor, eliminând procesele birocratice și reducând riscul erorilor.

Angajații din administrație vor putea beneficia și de Modulul Managementul Timpului și Pontaj, un instrument modern care automatizează procesele de evidență a timpului de lucru, oferind transparență și conformitate cu legislația muncii.

Beneficii cheie:

• automatizare – reducerea muncii manuale prin preluarea automată a datelor din sistemele de acces pontaj și procesarea acestora în SIMRU;

• rapoarte precise și livrate la timp;

• transparență în gestionarea timpului de lucru;

• conformitate legală – sistemul este configurat pentru a respecta reglementările ITM și Codul Muncii;

• control îmbunătățit al resurselor umane – managerii pot urmări eficient prezența angajaților și gestiona orele suplimentare.

Funcționalități principale:

gestionarea cererilor de concedii și învoiri;

administrarea programului de lucru al angajaților;

gestionarea introducerii și validării pontajului zilnic, pe baza regulilor configurate;

posibilitatea de calcul automat al pontajului lunar, pe baza regulilor configurate;

notificări automate către angajați privind aprobarea sau respingerea unei solicitări;

notificări automate către manageri cu privire la transmiterea mesajelor către subordonați.

Modulul Self-Service al SIMRU este intuitiv și ușor de utilizat, asigurând un nivel ridicat de confidențialitate a datelor, conform legislației în vigoare. Modulul este disponibil permanent, 24/7, pentru toți utilizatorii înrolați în platformă.

Prin Modulul Self-Service, angajații pot:

• solicita online adeverințe standard (pentru bănci, sănătate, vechime etc.);

• accesa rapid și direct informațiile furnizate de structurile de resurse umane;

• solicita cazierul administrativ;

• aproba sau respinge solicitările managerului privind efectuarea orelor suplimentare.

Modulul Formare și Dezvoltare este un instrument esențial al platformei SIMRU, gândit pentru a sprijini funcționarii publici și personalul contractual în dezvoltarea continuă a competențelor. Accentul este pus pe creșterea profesională continuă, considerată o condiție esențială pentru o administrație modernă și performantă.

Beneficii pentru instituții și angajați:

gestionarea eficientă a proceselor de formare profesională și dezvoltare a angajaților;

precizarea direcțiilor de dezvoltare a carierei angajaților, pentru o viziune clară asupra evoluției profesionale a acestora;

planificarea, evaluarea și bugetarea programelor de formare, pentru utilizarea optimă a resurselor;

sprijin pentru manageri în dezvoltarea de scenarii de instruire pentru echipă, facilitând validarea și aprobarea planului de formare;

evidență precisă a diplomelor obținute și a competențelor dobândite prin completare automată sau încărcarea acestora.

„Ne bucurăm să constatăm că suntem în asentimentul colegilor din țară, care ne împărtășesc opinia privind necesitatea digitalizării proceselor de resurse umane în administrație. Aceasta nu mai este un deziderat, ci o realitate. Prin implementarea platformei gratuite SIMRU, sprijinim angajații în activitățile zilnice și aducem mai multă performanță și transparență în administrație. Este un nou standard pentru responsabilii de resurse umane din administrație. Funcția publică este coloana vertebrală a administrației și, pentru a rămâne puternică și eficientă, are nevoie de instrumente moderne. Prin SIMRU, digitalizăm procesele de resurse umane și le oferim colegilor din administrație mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: servicii publice de calitate și o relație mai bună cu cetățenii”, a punctat Vasile-Felix Cozma, președintele ANFP.

Operaționalizarea platformei SIMRU aduce administrației publice numeroase avantaje concrete:

servicii integrate de management al resurselor umane într-un singur sistem digital;

gestionarea centralizată a documentelor și datelor despre angajați și angajatori, inclusiv a parcursului profesional, într-o platformă intuitivă și securizată;

funcționalități self-service, care permit accesul rapid la dosarul profesional digital și generarea automată de adeverințe și alte documente tipizate;

opțiuni de self-management, prin care angajații își pot actualiza singuri datele personale, fără a se deplasa sau a utiliza hârtie;

instrumente avansate de raportare și analiză, inclusiv pentru evidența bugetarilor, esențiale pentru elaborarea de politici publice bazate pe date reale, nu pe estimări;

gestionarea pontajului angajaților prin eficientizarea proceselor, eliminarea redundanțelor și conformitatea cu standarde actuale de management al resurselor umane;

posibilitatea integrării, în viitor, a unui modul de servicii financiare pentru calculul drepturilor salariale.

Echipa ANFP continuă promovarea proiectului prin workshop-uri regionale, demonstrând practic modul de funcționare al platformei și beneficiile sale concrete. Până în prezent, au fost organizate un eveniment central și șase regionale, în format hibrid (online și fizic), la care au participat peste 650 de funcționari publici și personal contractual.

SIMRU funcționează în conformitate cu Legea nr. 190/2018 cu privire la măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

SIMRU, cu o valoare totală de 8 milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și se implementează în perioada iulie 2022 – decembrie 2025, contribuind la atingerea Jalonului 177 – S-au instituit și sunt operaționale platforme interactive și colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală, parte a Investiției 10 – Transformarea digitală în managementul funcției publice, Componenta C7 – Transformarea digitală.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici deține atât calitatea de coordonator de reformă și investiții, cât și calitatea de beneficiar pentru componentele C14 – Buna guvernanță și Componenta C7 – Transformarea digitală ale PNRR.

