Paștele din acest an vine cu schimbări vizibile în coșul de cumpărături al românilor. și a taxelor majorate, oamenii sunt mult mai atenți la fiecare leu cheltuit.

Potrivit economiștilor, 9 din 10 români își planifică mai riguros achizițiile. Mielul, cândva piesa centrală a , este tot mai des înlocuit cu carne de pui, o variantă mai prietenoasă cu bugetul. În același timp, ouăle ajung pe rafturi la prețuri aproape duble față de cele de la fermă.

Cât ne costă, de fapt, Paștele în 2026

Anul acesta, românii par mai hotărâți ca niciodată să vâneze promoțiile. Totodată, încearcă să își țină cheltuielile sub control, pe fondul scumpirilor tot mai vizibile. De altfel, acest comportament a devenit regulă pentru majoritatea cumpărătorilor. Chiar și în cea mai mare piață din România, atmosfera de Florii este mai degrabă temperată. Comercianții spun că vânzările sunt mai slabe decât într-un weekend obișnuit, deși ne apropiem de Paște. Prețurile confirmă tendința de prudență. ajunge la 48 de lei, iar telemeaua de vacă se vinde cu 34 de lei kilogramul. În același timp, ouăle pornesc de la 1,3 lei bucata, potrivit observatornews.ro. Mai mult, au apărut și soluții „de compromis” pentru clienți, cum sunt cozonacii vânduți la jumătate. Un astfel de produs costă 68 de lei, în timp ce un cozonac întreg ajunge la 135 de lei. Toate aceste valori sunt mai mari decât cele de anul trecut, ceea ce explică de ce cumpărătorii sunt tot mai calculați.