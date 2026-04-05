Acasa » Eveniment » De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui

De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 18:27
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cât ne costă, de fapt, Paștele în 2026
  2. Românii cumpără mai puțin sau doar mai calculat de Paște

Paștele din acest an vine cu schimbări vizibile în coșul de cumpărături al românilor. Sub presiunea scumpirilor și a taxelor majorate, oamenii sunt mult mai atenți la fiecare leu cheltuit.

Potrivit economiștilor, 9 din 10 români își planifică mai riguros achizițiile. Mielul, cândva piesa centrală a mesei de Paște, este tot mai des înlocuit cu carne de pui, o variantă mai prietenoasă cu bugetul. În același timp, ouăle ajung pe rafturi la prețuri aproape duble față de cele de la fermă.

Cât ne costă, de fapt, Paștele în 2026

Anul acesta, românii par mai hotărâți ca niciodată să vâneze promoțiile. Totodată, încearcă să își țină cheltuielile sub control, pe fondul scumpirilor tot mai vizibile.

De altfel, acest comportament a devenit regulă pentru majoritatea cumpărătorilor. Chiar și în cea mai mare piață din România, atmosfera de Florii este mai degrabă temperată. Comercianții spun că vânzările sunt mai slabe decât într-un weekend obișnuit, deși ne apropiem de Paște.

Prețurile confirmă tendința de prudență. Kilogramul de miel ajunge la 48 de lei, iar telemeaua de vacă se vinde cu 34 de lei kilogramul. În același timp, ouăle pornesc de la 1,3 lei bucata, potrivit observatornews.ro.

Mai mult, au apărut și soluții „de compromis” pentru clienți, cum sunt cozonacii vânduți la jumătate. Un astfel de produs costă 68 de lei, în timp ce un cozonac întreg ajunge la 135 de lei. Toate aceste valori sunt mai mari decât cele de anul trecut, ceea ce explică de ce cumpărătorii sunt tot mai calculați.
Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
Eveniment
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
