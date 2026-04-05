Paștele din acest an vine cu schimbări vizibile în coșul de cumpărături al românilor. Sub presiunea scumpirilor și a taxelor majorate, oamenii sunt mult mai atenți la fiecare leu cheltuit.
Potrivit economiștilor, 9 din 10 români își planifică mai riguros achizițiile. Mielul, cândva piesa centrală a mesei de Paște, este tot mai des înlocuit cu carne de pui, o variantă mai prietenoasă cu bugetul. În același timp, ouăle ajung pe rafturi la prețuri aproape duble față de cele de la fermă.
Anul acesta, românii par mai hotărâți ca niciodată să vâneze promoțiile. Totodată, încearcă să își țină cheltuielile sub control, pe fondul scumpirilor tot mai vizibile.
De altfel, acest comportament a devenit regulă pentru majoritatea cumpărătorilor. Chiar și în cea mai mare piață din România, atmosfera de Florii este mai degrabă temperată. Comercianții spun că vânzările sunt mai slabe decât într-un weekend obișnuit, deși ne apropiem de Paște.
Prețurile confirmă tendința de prudență. Kilogramul de miel ajunge la 48 de lei, iar telemeaua de vacă se vinde cu 34 de lei kilogramul. În același timp, ouăle pornesc de la 1,3 lei bucata, potrivit observatornews.ro.
O comparație cu prețurile de anul trecut arată clar direcția. Potrivit sursei menționate, doar la miel se observă o creștere de aproximativ 5 lei kilogramul în cea mai mare piață din România. Cu toate acestea, aglomerația specifică perioadei lipsește, iar fluxul de cumpărători este mai redus decât într-un weekend obișnuit.
Oamenii nu mai cumpără impulsiv. Trec printre tarabe, analizează, compară și cântăresc atent fiecare alegere. Un studiu recent arată că bugetul pentru masa de Paște se situează, în medie, în jurul a 1.000 de lei, însă modul de cumpărare s-a schimbat radical. Tot mai mulți români își împart lista de cumpărături între piață, magazine fizice și supermarketuri online, în căutarea celor mai bune oferte.
Tendința se vede și la produsele tradiționale. Cofetarii spun că, deși marfa există, vânzările sunt mai slabe, iar cantitățile cumpărate sunt vizibil mai mici. Rămâne de văzut dacă apropierea Paștelui va aduce o creștere a cumpărăturilor sau dacă prudența va rămâne regula.