De unde fac rost de bani pensionarii pentru masa de Paște, după ce prețurile au explodat. Soluția la care mulți au apelat deja

Ana Maria
06 apr. 2026, 10:22
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Masa de Paște, mai scumpă în 2026. Ce soluție au găsit pensionarii pentru a face rost de bani
  2. Ce scumpiri sunt anunțate după Paște
  3. De ce sunt criticate autoritățile

Masa de Paște, mai scumpă în 2026. Sărbătorile pascale devin, de la an la an, tot mai costisitoare pentru români. În acest an, cheltuielile depășesc nivelul de anul trecut, pe fondul scumpirilor la produsele de bază. Datele arată că alimentele s-au scumpit, în medie, cu aproximativ 10%. Există, însă, produse unde majorările sunt mult mai accentuate, spre exemplu: pungile de cacao și cafea s-au scumpit cu 26%, iar ouăle au înregistrat creșteri de peste 14%.

Masa de Paște, mai scumpă în 2026. Ce soluție au găsit pensionarii pentru a face rost de bani

Pentru mulți pensionari, aceste costuri transformă masa de Paște într-un efort financiar dificil, iar unii ajung să apeleze la împrumuturi prin Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.).

În paralel cu scumpirile, consumul începe să scadă vizibil. Tot mai mulți români sunt nevoiți să renunțe la anumite produse sau să reducă lista de cumpărături.

Specialiștii din industrie atrag atenția că această tendință este direct legată de creșterea costurilor de trai și de presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor.

Ce scumpiri sunt anunțate după Paște

Veștile nu sunt deloc încurajatoare nici pentru perioada următoare. Reprezentanții industriei alimentare spun că după Paște ar putea urma un nou val de majorări de prețuri.

Romalimenta avertizează că evoluția prețurilor la energie, gaze și combustibili va influența direct costurile produselor alimentare.

„Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie„, a precizat Aurel Popescu, potrivit Antena 3 CNN.

De ce sunt criticate autoritățile

Reprezentanții mediului de afaceri susțin că măsurile luate până acum nu sunt suficiente pentru a tempera scumpirile.

Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm.

Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât„, a mai adăugat Aurel Popescu.

Specialiștii avertizează că presiunea pe prețuri va continua, mai ales în contextul crizei energetice și al liberalizării pieței gazelor.

Astfel, după sărbătorile pascale, românii ar putea resimți noi creșteri la alimente, ceea ce ar accentua și mai mult dificultățile financiare pentru categoriile vulnerabile.

