B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian A
14 apr. 2026, 11:15
Decizia de începere a procesului lui Călin Georgescu în dosarul de tentativă de lovitură de stat a fost amânată. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu, circ la Curtea Supremă
  2. Tentativă de lovitură de stat
  3. Al doilea dosar al lui Călin Georgescu

Magistrații de la Curtea Supremă au analizat contestația depusă de avocați lui Călin Georgescu și au hotărât că fostul candidat prezidențial trebuie să mai aștepte până la o decizie. Care va fi luată pe 28 aprilie.  

Călin Georgescu, circ la Curtea Supremă

Așa cum era de așteptat, și această apariție a lui Călin Georgescu în public s-a transformat într-un circ. Câteva zeci de susținători au cerut „turul 2 înapoi” și au anunțat că Georgescu e președinte, iar preț de câteva secunde s-a oprit și idolul lor și le-a ascultat scandările, îmbătat de o victorie care e doar în capul lui și al fanilor adunați la Curtea Supremă.

Susținătorii liderului suveranist din Brașov au venit cu porumbei albi, pe care i-au eliberat odată ce Călin Georgescu a ieșit din sediul instanței.

Înăuntru, lucrurile s-au schimbat. Georgescu a așteptat cuminte verdictul dat de Curtea Supremă care a decis să amâne pronunțarea unei hotărâri în privința dosarului de tentativă de lovitură de stat pentru 28 aprilie.

În camera preliminară, magistrații de la Curtea de Apel București au decis că mai multe probe și declarații din cadrul anchetei penale au fost obținute nelegal de către procurori, așa că dosarul a ajuns la Curtea Supremă care trebuie să decidă dacă procesul merge înainte sau retrimite documentele procurorilor care ar trebui să reia ancheta.

Tentativă de lovitură de stat

Cazul îi vizează pe Georgescu, Potra și aproximativ 20 de mercenari, trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ancheta vizează un plan care ar fi fost pus la punct în decembrie 2024.

Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024 inculpații ar fi pregătit o acțiune de destabilizare în Capitală, sub forma unui protest care urma să degenereze în violențe, chiar în ziua în care trebuia să aibă loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale, ulterior anulate.

Anchetatorii susțin că planul ar fi fost stabilit de Horațiu Potra, împreună cu Călin Georgescu, într-o locație din Ciolpani. Scopul ar fi fost infiltrarea unor persoane în rândul protestatarilor, pentru a provoca haos și tensiuni în stradă.

Autoritățile au reușit să oprească grupul înainte ca planul să fie pus în aplicare. Cei implicați au fost interceptați în timp ce se îndreptau spre București, după ce plecaseră din Mediaș.

În urma controalelor, în mașinile acestora ar fi fost descoperite mai multe arme, despre care anchetatorii spun că urmau să fie folosite pentru a crea tulburări.

Al doilea dosar al lui Călin Georgescu

Georgescu mai este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului în faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

Tags:
Ultima oră
