Gabriel Constantinescu, un bărbat din București susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Sentința vine după ce, în luna mai, acesta a făcut apel către foști deținuți și rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru o „nouă revoluție”, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Ce prevede decizia instanței în cazul acetsui susținător al lui Călin Georgescu

În decizia instanței se arată:

„În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile – amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata de 2 ani. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre.”

Ce s-a întâmplat în luna mai

În luna mai, Gabriel Constantinescu a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru instigare publică, potrivit . Acuzațiile au fost generate de un videoclip postat pe rețelele sociale, în care îndemna publicul la acțiuni violente în contextul tensiunilor apărute înaintea alegerilor prezidențiale din luna mai.

Ce mesaj a transmis bărbatul în videoclip

Pe 8 mai, nemulțumit de posibilitatea sau de un rezultat „trucat”, Gabriel Constantinescu a publicat un videoclip pe Facebook, cu descrierea „Facem revoluție”. În acesta, el spunea:

„Călin Georgescu preşedinte prin George Simion. Fraţilor, dacă şi de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo şmecherie prin care să împiedice dorinţa poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluţie. Eu am pe cineva care organizează. Toţi cei care aţi făcut armata, care sunteţi rezervişti, toţi care aţi făcut închisoare, care mai aveţi puţină vână în voi, vă rog să mă contactaţi în privat şi eu vă voi face legătura. Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluţie. În momentul în care se va da semnalul, vom ieşi cu toţii în stradă, în Piaţa Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toţi care sunt rezervişti, care au făcut închisoare şi au puţină teorie şi activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascaţi şi vom intra cu forţa în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toţi.”

Videoclipul a fost publicat și pe TikTok, a doua zi.