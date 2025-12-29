B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul

„Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul

Ana Maria
29 dec. 2025, 11:45
Facem revoluție. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce prevede decizia instanței în cazul acetsui susținător al lui Călin Georgescu
  2. Ce s-a întâmplat în luna mai
  3. Ce mesaj a transmis bărbatul în videoclip

Gabriel Constantinescu, un bărbat din București susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Sentința vine după ce, în luna mai, acesta a făcut apel către foști deținuți și rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru o „nouă revoluție”, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Ce prevede decizia instanței în cazul acetsui susținător al lui Călin Georgescu

În decizia instanței se arată:

„În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile – amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata de 2 ani. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre.”

Ce s-a întâmplat în luna mai

În luna mai, Gabriel Constantinescu a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru instigare publică, potrivit Știripesurse. Acuzațiile au fost generate de un videoclip postat pe rețelele sociale, în care îndemna publicul la acțiuni violente în contextul tensiunilor apărute înaintea alegerilor prezidențiale din luna mai.

Ce mesaj a transmis bărbatul în videoclip

Pe 8 mai, nemulțumit de posibilitatea anulării alegerilor prezidențiale sau de un rezultat „trucat”, Gabriel Constantinescu a publicat un videoclip pe Facebook, cu descrierea „Facem revoluție”. În acesta, el spunea:

„Călin Georgescu preşedinte prin George Simion. Fraţilor, dacă şi de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo şmecherie prin care să împiedice dorinţa poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluţie. Eu am pe cineva care organizează. Toţi cei care aţi făcut armata, care sunteţi rezervişti, toţi care aţi făcut închisoare, care mai aveţi puţină vână în voi, vă rog să mă contactaţi în privat şi eu vă voi face legătura. Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluţie. În momentul în care se va da semnalul, vom ieşi cu toţii în stradă, în Piaţa Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toţi care sunt rezervişti, care au făcut închisoare şi au puţină teorie şi activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascaţi şi vom intra cu forţa în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toţi.”

Videoclipul a fost publicat și pe TikTok, a doua zi.

Tags:
Citește și...
Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
Eveniment
Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
Eveniment
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
Eveniment
Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
Eveniment
Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
Eveniment
Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
Eveniment
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Eveniment
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
UPDATE: Ședința CCR privind pensiile magistraților, amânată pentru 16 ianuarie. S-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători. Ce a declarat președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu (VIDEO)
Eveniment
UPDATE: Ședința CCR privind pensiile magistraților, amânată pentru 16 ianuarie. S-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători. Ce a declarat președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu (VIDEO)
Specialiștii dezvăluie ce informații nu ar trebui niciodată partajate cu ChatGPT
Eveniment
Specialiștii dezvăluie ce informații nu ar trebui niciodată partajate cu ChatGPT
Românii nu se dau în vânt după fructe și legume. Pe ce loc se află țara noastră în UE când vine vorba de consumul acestor alimente
Eveniment
Românii nu se dau în vânt după fructe și legume. Pe ce loc se află țara noastră în UE când vine vorba de consumul acestor alimente
Ultima oră
14:01 - Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
13:38 - Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
13:14 - Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
12:58 - Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
12:36 - Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
12:16 - De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
11:56 - Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
11:12 - Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
10:33 - Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă