Decizie crucială pentru Georgescu și Potra. Dosarul care vizează o presupusă tentativă de destabilizare a statului a ajuns într-un punct-cheie. Călin Georgescu, Horațiu Potra și mai mulți apropiați ai acestuia au fost citați la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde judecătorii trebuie să decidă definitiv dacă procesul poate începe.

Decizie crucială pentru Georgescu și Potra. Ce urmează să hotărască judecătorii în acest caz

Magistrații instanței supreme analizează contestația depusă de inculpați împotriva deciziei de începere a judecății. Verdictul va fi unul definitiv și va stabili dacă dosarul intră în faza de judecată sau dacă va fi retrimis la Parchetul General pentru eventuale completări.

Ședința este programată să înceapă la ora 9:00, iar la finalul acesteia se va decide direcția în care merge dosarul, potrivit .

Decizie crucială pentru Georgescu și Potra. Ce acuzații aduc procurorii

Cazul îi vizează pe , Potra și aproximativ 20 de mercenari, trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ancheta vizează un plan care ar fi fost pus la punct în decembrie 2024.

Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024 inculpații ar fi pregătit o acțiune de destabilizare în Capitală, sub forma unui protest care urma să degenereze în violențe, chiar în ziua în care trebuia să aibă loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale, ulterior anulate.

Unde ar fi fost pus la cale planul

Anchetatorii susțin că planul ar fi fost stabilit de Horațiu Potra, împreună cu Călin Georgescu, într-o locație din Ciolpani. Scopul ar fi fost infiltrarea unor persoane în rândul protestatarilor, pentru a provoca haos și tensiuni în stradă.

Autoritățile au reușit să oprească grupul înainte ca planul să fie pus în aplicare. Cei implicați au fost interceptați în timp ce se îndreptau spre București, după ce plecaseră din Mediaș.

În urma controalelor, în mașinile acestora ar fi fost descoperite mai multe arme, despre care anchetatorii spun că urmau să fie folosite pentru a crea tulburări.

De ce a ajuns dosarul la Înalta Curte

După mai bine de jumătate de an de la evenimentele investigate, cazul a fost trimis în judecată. Curtea de Apel București a decis inițial că procesul poate începe.

Totuși, inculpații au contestat această hotărâre, iar decizia finală aparține acum Înaltei Curți de Casație și Justiție. Hotărârea pe care o vor lua judecătorii va fi definitivă și va stabili dacă procesul merge mai departe sau dacă dosarul se întoarce la procurori.