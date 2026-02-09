Datele publicate luni de (INS) arată că România a înregistrat un deficit al balanței comerciale (FOB/CIF). În anul 2025, valoarea acestuia a fost de 32,743 miliarde de euro. Nivelul este mai mic cu 673 de milioane de euro față de cel consemnat în 2024. Această diferență reprezintă o scădere de aproximativ 2%.

Cum au evoluat exporturile și importurile României în 2025

Schimburile comerciale ale României au continuat să crească în 2025, însă diferența dintre importuri și exporturi a rămas consistentă. Exporturile FOB au atins 96,607 miliarde de euro, în timp ce importurile CIF s-au ridicat la 129,351 miliarde de euro. Pe ansamblul anului, exporturile au avansat cu 4,2%, iar importurile cu 2,6% față de 2024, semn că ritmul importurilor a fost mai temperat.

În decembrie 2025, exporturile au totalizat 7,196 miliarde de euro. Importurile au fost de 9,883 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit lunar de 2,687 miliarde de euro. Comparativ cu aceeași lună din 2024, au crescut puternic, cu 9,4%, în timp ce importurile au scăzut ușor, cu 0,4%. Structura comerțului exterior a fost dominată de mașini și echipamente de transport. Acestea au avut cea mai mare pondere atât la export, de 46,6%, cât și la import, de 36,8%. Pe locul următor s-au situat alte produse manufacturate, cu ponderi de 26,6% la export și 28,1% la import.