Acasa » Eveniment » Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde de euro în 2025, cu 2% sub nivelul din 2024

Ana Beatrice
09 feb. 2026, 11:23
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum au evoluat exporturile și importurile României în 2025
  2. Cât de importante au fost schimburile comerciale cu UE în 2025

Datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS) arată că România a înregistrat un deficit al balanței comerciale (FOB/CIF). În anul 2025, valoarea acestuia a fost de 32,743 miliarde de euro. Nivelul este mai mic cu 673 de milioane de euro față de cel consemnat în 2024. Această diferență reprezintă o scădere de aproximativ 2%.

Cum au evoluat exporturile și importurile României în 2025

Schimburile comerciale ale României au continuat să crească în 2025, însă diferența dintre importuri și exporturi a rămas consistentă. Exporturile FOB au atins 96,607 miliarde de euro, în timp ce importurile CIF s-au ridicat la 129,351 miliarde de euro. Pe ansamblul anului, exporturile au avansat cu 4,2%, iar importurile cu 2,6% față de 2024, semn că ritmul importurilor a fost mai temperat.

În decembrie 2025, exporturile au totalizat 7,196 miliarde de euro. Importurile au fost de 9,883 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit lunar de 2,687 miliarde de euro. Comparativ cu aceeași lună din 2024, exporturile au crescut puternic, cu 9,4%, în timp ce importurile au scăzut ușor, cu 0,4%.

Structura comerțului exterior a fost dominată de mașini și echipamente de transport. Acestea au avut cea mai mare pondere atât la export, de 46,6%, cât și la import, de 36,8%. Pe locul următor s-au situat alte produse manufacturate, cu ponderi de 26,6% la export și 28,1% la import.

