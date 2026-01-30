DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului

Unul dintre cele mai importante beneficii ale stomatologiei laser este reducerea durerii și a anxietății resimțite în cabinet. Intervențiile realizate cu laserul dentar sunt minim-invazive, mai rapide și oferă rezultate precise, cu o rată crescută de succes.

Tocmai de aceea, este utilizată astăzi într-o gamă largă de tratamente stomatologice, de la obturații simple la tratamente complexe în parodontologie, implantologie, endodonție și estetică dentară.

„La DENT ESTET, confortul și siguranța pacientului sunt prioritare. De aceea, laserul dentar este integrat în practica noastră curentă, ca parte a tehnologiilor care îmbunătățesc semnificativ experiența la dentist. În timpul intervențiilor, laserul ne permite să acționăm extrem de precis, îndepărtând doar țesutul afectat și protejând structurile sănătoase ale dintelui. Rezultatul este un tratament minim invaziv, eficient și mult mai delicat comparativ cu instrumentele clasice.”, explică în clinicile DENT ESTET din București și Oradea.

Boala parodontală și riscul de boli cardiovasculare și diabet

Parodontita, cunoscută și sub numele de boală parodontală, este o afecțiune inflamatorie cronică ce afectează țesuturile care susțin dinții, gingia și osul. Netratată, aceasta duce treptat la slăbirea dinților și, în cele din urmă, la pierderea lor.

Potrivit unui studiu realizat în 2024 de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, peste 38% dintre persoanele evaluate aveau boală parodontală, ceea ce subliniază importanța prevenției, a controalelor regulate și a tratamentului realizat la timp.

„Din păcate, sunt mulți cei care cred că impactul afecțiunilor orale este vizibil doar la nivelul cavității bucale. Studiile demonstrează exact contrariul. Parodontita este un factor agravant sau declanșator al multor boli sistemice. Vorbim despre diabet, boli cardiovasculare (infarct și AVC), boli neurodegenerative (Alzheimer sau demență), și chiar cancer. Sunt consecințe extrem de serioase, de aceea, prevenția dentară trebuie să devină o prioritate, pentru că vorbim de sănătatea întregului organism.”, precizează Dr. Cristina Stănescu, medic specialist în Parodontologie în cadrul clinicilor DENT ESTET din București și Oradea.

Tehnologia laser în tratamentul bolii parodontale

Principala cauză a parodontozei este placa bacteriană. Dacă nu este îndepărtată prin periaj zilnic și igienizări profesionale, placa se mineralizează și se transformă în tartru. Acesta favorizează inflamația și distrugerea țesuturilor de susținere.

„Netratată, parodontoza poate agrava boli cronice, dar poate conduce și la pierderea dinților. Tratamentul modern urmărește, înainte de toate, eliminarea bacteriilor care provoacă inflamația și prevenirea reapariției. Scopul este ca dintele să își recapete susținerea sănătoasă în gingie și să rămână stabil. Vestea bună este că, datorită laserului, parodontita poate fi ținută sub control și chiar inversată. În stomatologia modernă, terapia laser înlocuiește bisturiul, ceea ce oferă mai mult confort pacientului, iar noi ne dorim să le oferim pacienților noștri cele mai bune condiții atunci când vin în clinicile DENT ESTET.”, menționează Dr. Cristina Stănescu.

începe cu o igienizare profesională, menită să îndepărteze tartrul acumulat sub gingie și să reducă riscul de reinfecție. Ulterior, medicul va realiza o parodontometrie, pentru a evalua stadiul pungilor parodontale.

Pentru tratarea acestora, laserul este introdus subgingival, fără incizii. Datorită efectului de biostimulare al laserului, gingia se poate reatașa mai ușor pe dinte, vindecarea este mai rapidă, iar retracția gingivală este minimă.

„Este important ca pacientul cu istoric de boală parodontală să păstreze o relație pe termen lung cu medicul parodontolog. După tratamentul cu laser, este bine ca pacientul să revină pentru o reevaluare. În primul an, e necesar cam o dată la 3 luni. Ulterior, ar fi bine să revină de două ori pe an pentru igienizări. Există studii care au demostrat că tratamentul cu laser are o rată mare de succes, pe termen lung, iar rata de recidiva este scăzută.”, completează Dr. Cristina Stănescu.



Beneficiile laserelor Waterlase® și Epic Biolase®

Cele mai cunoscute lasere, la nivel mondial, sunt produse de compania americană Biolase®, considerate un reper în stomatologie de peste 25 de ani. În clinicile DENT ESTET, laserele WaterLase® și EPIC Biolase® sunt utilizate în proceduri care vizează țesuturile moi (terapia bolii parodontale, gingivectomia sau frenectomia cu laser), dar și țesuturile dure (tratarea cariilor dentare, obturații, albire dentară cu laser).

WaterLase® este un laser inovator care combină apa, aerul și energia laser, în tratarea unei game largi de afecțiuni. Înlocuiește cu succes freza, turbină și bisturiul, iar, în plus, în timpul oricărei proceduri, menține dintele hidratat datorită unui jet constant de apă.

Avantajele tehnologiei Waterlase®:

confort sporit, datorită reducerii senzației de durere

sângerare minimă

inflamație redusă datorită efectului de hemostază imediată

decontaminare eficientă a țesuturilor afectate de parodontită

reducerea riscului de infecții, esențial pentru pacienții cu diabet

mai puțin timp petrecut de pacient pe scaun

vindecare accelerată, cu un risc mai mic de complicații

fără anestezie locală (în anumite proceduri)

Abordarea interdisciplinară în tratarea cazurilor complexe

În clinicile DENT ESTET din București și Oradea, terapia laser este integrată în chirurgia și implantologia modernă printr-o abordare multidisciplinară. Atunci când cazul o impune, pacienții sunt evaluați de o echipă formată din parodontologi, chirurgi și specialiști în utilizarea laserului dentar.

În acest fel, planul de tratament este stabilit prin colaborarea între specialități, pentru rezultate sigure și durabile.

„Laserul WaterLase® își găsește aplicabilitatea și în implantologie. Prin funcția Repair Implant, WaterLase® permite accesul la implant subgingival, pentru îndepărtarea țesuturilor afectate și decontaminarea șurubului, atunci când este necesar. Utilizarea apei în momentul intervenției permite ca șurubul implantului să nu fie afectat de temperatura ridicată.”, explică Dr. Cătălin Mărtișcă, medic Specialist Chirurgie Dento-alveolară.

Rolul prevenției în evitarea unor probleme complexe

O abordare preventivă înseamnă să fim proactivi cu privire la sănătatea dentară. Trebuie să respectăm recomandările medicilor privind igiena dentară, iar vizitele periodice la clinică sunt la fel de importante. Medicul stomatolog este cel care poate depista la timp primele semne ale unei afecțiuni dentare și să intervină rapid.

Tehnologia Guided Biofilm Therapy, utilizată în clinicile DENT ESTET, îndepărtează 100% placa bacteriană, eliminând complet durerea și disconfortul pacientului, ceea ce a transformat-o într-o procedură „gold standard” în tratamentul dentar profilactic.

Profilaxia EMS, așa cum mai este cunoscută, poate fi utilizată cu succes pentru pacienții cu afecțiuni parodontale, cu tratamente protetice (coroane, fațete dentare) sau pentru cei care au aparat dentar și chiar implant dentar.

Tehnologia și expertiza medicală, cheia rezultatelor la DENT ESTET

Este important să menționăm că laserul stomatologic oferă rezultatele scontate doar atunci când tratamentele sunt realizate de medici cu certificare în stomatologia laser. Indiferent de performanța unui laser dentar, dacă acesta nu este folosit de către specialiști pregătiți special în acest domeniu, atunci laserul poate face mai mult rău decât bine.

În clinicile DENT ESTET, pacienții beneficiază de o echipă instruită să utilizeze aceste soluții în siguranță și cu precizie. Tehnologia laser este integrată în protocoale moderne, validate științific, care permit tratamente minim invazive, o vindecare mai rapidă și rezultate predictibile, adaptate fiecărui pacient.

„Multidisciplinaritatea este unul dintre elementele care ne diferențiază, la DENT ESTET. Integrarea tehnologiei laser în tratamentele noastre, alături de expertiza medicilor specializați, contribuie direct la creșterea ratei de succes, mai ales în cazurile de reabilitări orale complexe”, Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.