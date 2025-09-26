DENT ESTET: Riscurile ignorării evaluării parodontale înainte de tratamentul cu aparat dentar la adulți

Aparatele dentare la adulți nu mai reprezintă de mult timp o noutate. Din ce în ce mai multe persoane aleg să-și corecteze problemele ortodontice, indiferent de vârstă, iar alignerele transparente au devenit una dintre cele mai populare soluții de tratament. Însă, dincolo de aspectul estetic, succesul unui astfel de tratament depinde în mare măsură de starea de sănătate a țesuturilor care susțin dintele (gingia, osul alveolar).

Afecțiunile de natură parodontală, precum gingivita sau parodontoza, pot pune în pericol succesul unui tratament cu aparat dentar la pacienții adulți. Din acest motiv, colaborarea dintre medicul ortodont și parodontolog devine esențială pentru un zâmbet sănătos pe termen lung.

Afecțiunile parodontale – risc major pentru succesul tratamentului ortodontic

Un caz complex ortodontic nu se rezumă doar la probleme legate de înghesuiri dentare sau malocluzii (mușcătura incorectă). Mișcarea dinților în timpul tratamentului cu aparat dentar este strâns legată de starea de sănătate a gingiilor și a osului alveolar, iar afecțiuni precum gingivita și boala parodontală vor avea un impact direct asupra rezultatului final.

Conform unui studiu național realizat, în 2024, de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, aproximativ 40% dintre adulți prezintă boli parodontale, cu risc mai ridicat la persoanele cu vârste între 35 și 44 de ani, respectiv 65 și 74 de ani.

“Având în vedere aceste date, este recomandat ca persoanele care au depășit vârsta de 35 de ani să efectueze controale periodice la parodontolog, mai ales dacă intenționează să urmeze un tratament ortodontic cu aparat dentar. Evaluarea pre-ortodontică ajută la identificarea inflamațiilor, pungilor parodontale sau pierderilor osoase care ar putea compromite succesul tratamentului”, apreciază Dr. , Medic specialist Parodontologie în clinicile DENT ESTET, prezentă în emisiunea “Bună dimineața, România”.

Riscurile ignorării evaluării parodontale

Vizita la parodontolog înainte de montarea aparatului dentar nu este o opțiune, ci o condiție pentru succes. Începerea tratamentului ortodontic pe un teren parodontal nesănătos poate accelera inflamațiile, pierderile osoase sau chiar mobilitatea dentară.

“Scopul tratamentului ortodontic este de a avea un zâmbet sănătos și estetic, dar pentru ca mișcarea dinților să fie posibilă, este esențial ca țesuturile care îi susțin să fie perfect sănătoase. În ultimii ani, putem observa o creștere a numărului adulților care urmează astfel de tratamente, însă sunt din ce în ce mai frecvente și cazurile care prezintă afecțiuni parodontale.”, a menționat Dr. , Medic specialist Ortodonție și Ortopedie Dento-facială în cadrul DENT ESTET.

Deoarece placa bacteriană este principalul factor al apariției bolii parodontale, persoanele care urmează să poarte aparat dentar fix sau transparent trebuie să acorde o atenție deosebită igienei orale. În lipsa unei curățări temeinice, resturile alimentare rămase pe brackeți sau interdentar pot provoca inflamație la nivelul gingiei (gingivita), iar absența ședințelor periodice de igienizare pentru îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului poate constituie un factor declanșator al bolii parodontale.

Tratamentul ortodontic la adulți

Astăzi, preocuparea pentru aspectul fizic a devenit o prioritate, iar zâmbetul este un element esențial al imaginii noastre. Este de înțeles, deci, creșterea cererii pentru aparatele dentare la adulți. În ultimii ani, tehnologia alignerelor dentare a evoluat mult, iar aparatul dentar transparent a devenit o alternativă optimă la brackeți. Din ce în ce mai mulți pacienți le preferă, atrași de confortul sporit și de estetica superioară.

Alignerele transparente aduc beneficii semnificative, mai ales pentru pacienți cu risc parodontal. Gutierele transparente se îndepărtează atunci când mâncăm și ne spălăm pe dinți, astfel că putem spune că ușurează mult rutina de igienizare.

De ce alignerele sunt soluția ideală

Alignerele transparente oferă avantaje clare, mai ales pentru pacienții cu risc parodontal:

Se pot îndepărta pentru igienizare, reducând riscul acumulării plăcii bacteriene;

Permit menținerea unei igiene orale optime pe tot parcursul tratamentului;

Sunt eficiente pentru corectarea malocluziilor ușoare și moderate, cu mai puține vizite la cabinet;

Asigură confort sporit și estetică superioară, ceea ce crește aderența pacienților la tratament.

Rolul colaborării interdisciplinare între medicul ortodont și parodontolog

Succesul unui tratament ortodontic la adulți este asigurat de o abordare interdisciplinară integrată. În cadrul clinicilor , această colaborare reunește expertiza parodontologului (care menține stabilitatea gingiilor și a osului), a ortodontului (care planifică mișcarea precisă a dinților) și, la nevoie, a proteticianului (care finalizează estetica și funcționalitatea). Un plan personalizat, creat de această echipă, nu doar că previne complicațiile, dar garantează rezultate stabile pe termen lung.

„Este adevărat că alignerele dentare au schimbat fundamental modul în care sunt tratate cazurile complexe la adulți. Confortabile, discrete și ușor de întreținut, ele permit o igienă orală mai bună și reduc riscurile parodontale. Însă, rezultatele durabile nu se obțin doar cu aparatul potrivit, ci printr-o colaborare interdisciplinară solidă. Evaluarea parodontală și planul comun dintre ortodont și parodontolog sunt cheia unui tratament reușit și a unui zâmbet sănătos pe termen lung”, susține Dr. Cristina Mudrenco.

Beneficiile ortodonției digitale la DENT ESTET

În clinicile DENT ESTET, stomatologia digitală reprezintă standardul nostru de precizie și predictibilitate în tratament. Folosim tehnologii inovatoare, precum MODJAW 4D, pentru a crea planuri de tratament personalizate, precise și adaptate fiecărui pacient.

Fluxul digital complet elimină erorile și reduce semnificativ durata tratamentului. În plus, prin utilizarea unor tehnologii precum Digital Smile Design și scannerul RayFace, pacienții pot vizualiza rezultatul final al zâmbetului înainte de a începe tratamentul.

„Rezultatele excepționale în ortodonție și parodontologie apar atunci când îmbinăm experiența vastă a medicilor noștri cu precizia tehnologiilor de ultimă oră. În prezent, nu putem vorbi despre excelență în stomatologie fără acest standard digital. De aceea, soluțiile noastre utilizează tehnologie de vârf – de la scanarea 3D la planificarea predictibilă – pentru a oferi pacienților o experiență unică și cele mai bune rezultate posibile.”, susține Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.