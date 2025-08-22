DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung

Alegerea unui implant dentar este un pas foarte important, pentru că influențează sănătatea și zâmbetul pacientului pe termen lung. Din acest motiv, este esențial ca decizia să fie bine informată și să se bazeze pe implanturi de calitate, atent cercetate și testate științific.

Contează nu doar calitatea implantului, ci și modul în care acesta este proiectat. Implanturile premium, împreună cu coroanele dentare adaptate corect, sporesc șansele ca intervenția să decurgă fără probleme și să ofere un rezultat stabil și durabil.

Un premium înseamnă siguranța oferită de producători cu experiență îndelungată, care pun la dispoziție soluții complete și accesorii potrivite pentru fiecare etapă a tratamentului.

„Pentru orice medic implantolog, obiectivul principal este obținerea stabilității optime a implantului, numită și stabilitate primară. Aceasta se realizează prin designul performant al implanturilor premium și printr-o planificare atentă a intervenției, astfel încât implantul să fie plasat în poziția ideală. Ghidul chirurgical ne oferă precizia necesară, ajutându-ne să alegem zona cu cele mai bune caracteristici osoase pentru un rezultat sigur și de durată”, explică , medic stomatolog în cadrul clinicilor DENT ESTET și rezident în chirurgie dento-alveolară.

Ce este ghidul chirurgical și de ce este esențial pentru implantul dentar?

este un instrument medical modern, indispensabil în implantologia de astăzi. Acesta permite medicului să planifice în detaliu intervenția și să stabilească locul și dimensiunea ideală a implantului, astfel încât rezultatul să fie stabil și rezistent pe termen lung.

„Prin precizia pe care o oferă ghidul chirurgical, putem asigura pacienții că vor beneficia de rezultate estetice și funcționale excelente. Practic, intervenția începe având deja finalul în minte”, explică dr. Horațiu Dobre. „În plus, poziționarea exactă a implanturilor ne ajută să evităm anumite structuri anatomice și să limităm amploarea intervenției chirurgicale.”

O situație frecvent întâlnită este aceea în care un dinte irecuperabil trebuie extras, dar pacientul nu își dorește să rămână cu spațiul gol. Ghidul chirurgical, prin analiza prealabilă a densității osoase, ne permite să obținem stabilitatea necesară pentru ca, în aceeași zi cu intervenția, pacientul să primească o coroană dentară provizorie pe implant.

Un avantaj important al este laboratorul propriu de . Datorită acestuia, ghidurile chirurgicale sunt realizate rapid și cu precizie, ceea ce face ca tratamentul să poată fi început într-un timp foarte scurt după finalizarea investigațiilor necesare.

Planificarea digitală aimplantului dentar la DENT ESTET

La DENT ESTET, pacienții beneficiază de avantajul unui flux de lucru complet digital și integrat, adaptat nevoilor fiecăruia. Clinicile sunt dotate cu unități proprii de radiologie, unde pot fi realizate atât radiografii, cât și . Aceste investigații oferă medicilor informațiile esențiale despre suportul osos și permit personalizarea ghidului chirurgical pentru un tratament cu implant dentar cât mai sigur și precis.

Un alt beneficiu important este faptul că toate aceste servicii se desfășoară într-un singur loc, direct în clinicile DENT ESTET. Pacienții nu mai trebuie să se deplaseze pentru investigații suplimentare, ceea ce înseamnă mai puțin timp pierdut și o durată mai scurtă de așteptare până la finalizarea tratamentului.

Procedura cu ghid chirurgical este minim-invazivă

Procedura cu ghid chirurgical se desfășoară într-un mod precis și cât mai puțin invaziv. Ghidul este fixat la nivelul dinților vecini spațiului lipsă sau direct pe osul unde urmează să fie plasat implantul. Medicul îndepărtează doar o zonă foarte mică de gingie, exact acolo unde se va insera implantul.

Pentru pregătirea locului, osul este calibrat cu instrumente speciale, de diferite dimensiuni, ceea ce face ca intervenția să fie rapidă și extrem de exactă. La final, implantul dentar este inserat în poziția stabilită încă din etapa de planificare digitală – poziția ideală pentru lucrarea protetică ce urmează să fie realizată.

Printre avantajele procedurii cu ghid chirurgical se numără: disconfort minim, recuperare mai rapidă și evitarea atingerii unor structuri anatomice sensibile.

De ce să alegi DENT ESTET pentru implantul dentar ghidat chirurgical?

Realizarea unui ghid chirurgical necesită o pregătire medicală solidă și o experiență vastă, pentru a stabili poziția corectă și sigură a implantului dentar. Medicii DENT ESTET beneficiază de specializări suplimentare și de peste 26 de ani de know-how acumulat în stomatologia de înaltă performanță din România, la care se adaugă mii de cazuri clinice tratate cu succes.

Fiecare pacient este diferit. De aceea, planul de tratament și tehnologia utilizată sunt adaptate nevoilor individuale: oferta osoasă, densitatea osoasă și raportul cu dinții vecini sunt factori esențiali în reușita finală a tratamentului cu implant.

Siguranța și încrederea pacienților sunt prioritare. Predictibilitatea intervenției, alături de confortul și rezultatele pe termen lung, transformă experiența implantului dentar într-una pozitivă și lipsită de griji.

„Când se confruntă cu pierderea dinților, pacienții au nevoie de soluții durabile și de încredere. Acestea pot fi oferite doar prin implanturi dentare atent cercetate și testate, alături de expertiza unor medici implantologi cu experiență solidă. La DENT ESTET, atât pacienții din București, cât și cei din întreaga țară găsesc exact aceste soluții. Scopul meu a fost dintotdeauna ca, în clinicile noastre, fiecare pacient să primească sprijinul de care are nevoie. Am încredere în echipa pe care o construiesc de peste 26 de ani și mi-am dorit ca experiența acumulată la nivel de grup să fie mereu în beneficiul pacientului, redându-i curajul și bucuria de a zâmbi.”

– , CEO și Fondator al clinicilor stomatologice DENT ESTET