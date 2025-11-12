B1 Inregistrari!
DENT ESTET – Tratamente inovative cu laser împotriva halitozei. Respirația urât mirositoare și limba încărcată, cauze și soluții moderne de tratament

12 nov. 2025, 18:50
Foto: Dr. Cristina Stănescu, medic specialist parodontolog în cadrul clinicilor DENT ESTET
Cuprins
  1. Respirația urât mirositoare și limba încărcată – probleme frecvente, dar adesea ignorate
  2. Cauze frecvente și legătura dintre halitoză și limba încărcată
  3. Soluții moderne pentru tratarea halitozei la DENT ESTET: terapia laser și igienizarea profesională
  4. Prevenție și impactul emoțional al halitozei
  5. Respirația proaspătă – un semn al sănătății și al echilibrului interior

Respirația urât mirositoare și limba încărcată – probleme frecvente, dar adesea ignorate

Respirația urât mirositoare și limba încărcată sunt două probleme orale comune, dar despre care se vorbește puțin, din cauza disconfortului pe care îl creează. Simptomele pot apărea la orice vârstă și pot afecta semnificativ încrederea în sine, relațiile sociale și chiar starea generală de bine.

Halitoza nu este o simplă neplăcere, ci un semnal pe care organismul ni-l transmite atunci când ceva nu funcționează corect”, explică dr. Cristina Stănescu, medic specialist parodontolog în cadrul DENT ESTET. Același lucru este valabil și în cazul limbii încărcate – un strat albicios sau gălbui care apare pe suprafața limbii – și care poate fi însoțit de gust neplăcut ori respirație dificilă.

Vestea bună este că aceste probleme pot fi prevenite și tratate cu metode minim invazive și moderne, precum laserul dentar, dacă sunt identificate din timp. Primul pas este să înțelegem ce le provoacă și de ce nu ar trebui ignorate.

Cauze frecvente și legătura dintre halitoză și limba încărcată

Cauzele respirației urât mirositoare se regăsesc, de cele mai multe pri, în cavitatea bucală, nu în stomac, așa cum se crede adesea. Lipsa unei igiene corecte permite bacteriilor să se acumuleze pe dinți, gingii, și mai ales pe limbă, unde eliberează compuși sulfurați responsabili de mirosul neplăcut.

În peste 80% dintre cazuri, halitoza este cauzată de bacteriile din gură. Aceste bacterii se hrănesc cu resturi alimentare și celule moarte, iar în timp pot favoriza inflamații ale gingiilor sau chiar apariția bolii parodontale.”, explică dr. Cristina Stănescu.

Un alt factor des întâlnit este limba încărcată, cunoscută și ca limbă saburală, o afecțiune orală comună care se manifestă printr-un strat albicios sau gălbui care acoperă parțial sau în totalitate suprafața limbii. Limba poate părea mai aspră la atingere, din cauza acumulării de bacterii și celule moarte, ceea ce accentuează mirosul neplăcut și modifică gustul.

La toate acestea se pot adăuga și alte cauze: gura uscată (xerostomia), fumatul, anumite medicamente sau afecțiuni precum refluxul gastric ori sinuzita. De aceea, atunci când problema persistă, este importantă o evaluare stomatologică, pentru a identifica exact sursa disconfortului și soluțiile de tratament.

Soluții moderne pentru tratarea halitozei la DENT ESTET: terapia laser și igienizarea profesională

Deși o igienă riguroasă efectuată acasă ajută semnificativ, uneori este nevoie de tratamente profesionale pentru a elimina complet cauzele respirației urât mirositoare. În clinicile DENT ESTET, pacienții beneficiază de soluții sigure și minim invazive, care oferă rezultate rapide și de durată.

Laserul este una dintre cele mai eficiente metode de tratament pentru halitoză. Efectul termic al laserului distruge bacteriile de pe suprafața limbii și din zonele greu accesibile, reducând considerabil mirosul neplăcut.”, precizează dr. Cristina Stănescu.

Terapia cu laser este confortabilă, se face sub anestezie locală ușoară, iar rezultatele pot fi observate încă de la primele ședințe. De obicei, sunt necesare 4–5 ședințe, în funcție de severitatea cazului, urmate de controale periodice și o igienă orală completă acasă pentru menținerea rezultatelor.

Foto: Dr. Cristina Stănescu, medic specialist parodontolog în cadrul clinicilor DENT ESTET

Pe lângă terapia laser, medicii recomandă și igienizarea profesională periodică, care include detartraj, periaj profesional și air-flow. Aceste proceduri elimină tartrul și placa bacteriană din zonele inaccesibile periuței, contribuind la o respirație proaspătă și gingii sănătoase.

Combinația dintre tratamentele moderne și o igienă zilnică corectă asigură nu doar o respirație plăcută, ci și o sănătate orală și generală pe termen lung.

Prevenție și impactul emoțional al halitozei

Halitoza nu este doar o problemă de sănătate orală, ci și una emoțională. Mulți pacienți evită întâlnirile importante, conversațiile apropriate, zâmbetul sau chiar relațiile de cuplu, de teama ca respirația lor să nu fie neplăcută. „Am pacienți care spun că evită apropierea de ceilalți sau chiar întâlnirile profesionale din cauza respirației urât mirositoare.”, spune dr. Cristina Stănescu, subliniind impactul psihologic al acestei afecțiuni.

Un pas important în prevenție este conștientizarea: să nu ignorăm semnele pe care ni le transmite corpul și să nu ne jenăm să cerem sfatul unui specialist. De cele mai multe ori, soluțiile sunt simple, iar efectul asupra stării de bine este imediat. O respirație proaspătă aduce nu doar confort fizic, ci și o stare de încredere și deschidere în relațiile de zi cu zi – lucruri care contribuie direct la calitatea vieții.

Din fericire, halitoza se tratează ușor, iar rezultatele se văd rapid atunci când cauza este corect identificată”, spune dr. Cristina Stănescu, medic specialist parodontolog.

Respirația proaspătă – un semn al sănătății și al echilibrului interior

Respirația proaspătă nu este doar un semn al unei igiene corecte, ci și o expresie a echilibrului interior. Halitoza și limba încărcată pot părea probleme minore, dar influențează semnificativ starea de bine, relațiile și încrederea personală. În plus, atunci când cauza nu se identifică în cavitatea orală, halitoza poate fi un semnal de alarmă pentru starea generală de sănătate –  indicând afecțiuni digestive, respiratorii sau metabolice care necesită investigații suplimentare.

Prin diagnostic corect, tratamente moderne și educație continuă, fiecare pacient își poate recăpăta confortul, sănătatea și starea de bine.

„La DENT ESTET, privim sănătatea dintr-o perspectivă holistică – zâmbetul este parte din armonia întregului organism. Credem că stomatologia modernă înseamnă inovație, responsabilitate și empatie – valori prin care fiecare pacient își poate recăpăta nu doar zâmbetul, ci și echilibrul și starea de bine. Investim constant în tehnologii de ultimă generație, precum laserul dentar, care ne permit să oferim tratamente precise, minim invazive și cu rezultate durabile. Este modul prin care aducem stomatologia mai aproape de oameni, cu soluții moderne și grijă autentică pentru fiecare pacient.”Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET

