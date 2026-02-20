B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Excursie academică la preț de record. Cât costă vizita șefilor UNATC la hotelul din Hong Kong

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 22:21
Topul celor mai scumpe oraşe din lume, în anul 2022. Sursa: freepik
Cuprins
  1. Justificarea universității pentru această deplasare de lux
  2. Ce beneficii sunt de pe urma deplasării
  3. Ce fac mai exact în Hong Kong membrii delegației

Deplasare de lux în Hong Kong pentru trei reprezentanți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Aceștia vor participa, la finalul lunii februarie, la o conferință internațională dedicată învățământului superior.

Instituția de învățământ a achitat aproximativ 75.000 de lei (15.000 de euro) pentru transportul și cazarea delegației la un hotel de 5 stele. Vizita este programată în perioada 21 februarie – 1 martie. Conducerea universității susține că participarea este o „oportunitate strategică” de consolidare a imaginii instituției în regiunea Asia-Pacific.

Justificarea universității pentru această deplasare de lux

Oficialii UNATC au explicat că prezența la Conference and Exhibition 2026 este esențială pentru atragerea de noi parteneriate globale. Evenimentul reunește anual mii de reprezentanți ai universităților din peste 60 de țări.

„Participarea constantă a UNATC la evenimente internaționale relevante dedicate educației superioare a generat în ultimii ani rezultate cuantificabile și direct corelate cu strategia instituțională de internaționalizare. În ultimii doi ani, procesul de internaționalizare s-a accelerat considerabil: mobilitățile Erasmus+ au crescut cu 60%, parteneriatele internaționale cu 30%, iar mobilitățile pentru studiu au înregistrat o creștere de 80%, confirmând dinamica pozitivă și vizibilitatea tot mai mare a instituției în spațiul academic european”
au declarat reprezentanții UNATC pentru libertatea.

Delegația este formată din rectorul Liviu Lucaci și prorectorii Diana Păcurar și Bogdan Mustață. Costurile includ 44.000 de lei pentru zboruri și 22.500 de lei pentru cazare la Hotel Grand Hyatt.

Ce beneficii sunt de pe urma deplasării

Reprezentanții universității au oferit declarații despre rezultatele urmărite. „Scopul participării îl constituie dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor internaționale, creșterea vizibilității instituției și identificarea unor noi oportunități de colaborare educațională, artistică și de cercetare”, spun aceștia.

„Festivalurile de teatru și film, proiectele culturale și programele de studii ale universității pot beneficia de expunerea obținută în cadrul expoziției internaționale, facilitând colaborări cu universități și centre culturale dintr-o regiune în plină expansiune artistică și educațională”, au precizat oficialii.

Ce fac mai exact în Hong Kong membrii delegației

Fiecare membru al delegației are atribuții clare. Rectorul Liviu Lucaci angajează universitatea în direcții de cooperare, Diana Păcurar negociază acordurile internaționale, iar Bogdan Mustață se ocupă de integrarea parteneriatelor în structura academică.

Ministerul Educației susține astfel de acțiuni prin finanțări speciale pentru situații deosebite. Conform oficialilor, aceste deplasări contribuie la obiectivele naționale de promovare a culturii române și la atragerea studenților străini în mediul academic.

