Vacanțele la mare ar putea veni la pachet cu miros de gunoi și aer poluat. Un proiect inițiat de prevede construirea unui depozit uriaș de deșeuri. Acesta ar urma să fie amplasat chiar lângă litoral, la mică distanță de Năvodari și Mamaia.

Planul a stârnit deja controverse, mai ales că zilnic ar urma să fie descărcate aici aproximativ 20 de camioane încărcate cu gunoaie.

Gunoi lângă mare: ce urmează pentru comunitate și turiști

Locuitorii din zonă trag un semnal de alarmă și vorbesc despre un impact devastator asupra sănătății publice și a turismului, deja fragil. Chiar dacă autoritățile susțin că deșeurile care ar urma să ajungă la Lumina sunt nepericuloase, comunitatea locală rămâne sceptică.

Oamenii se tem de un trafic greu constant și de mirosuri persistente. În plus, avertizează asupra unui risc crescut de poluare, cu efecte directe asupra vieții de zi cu zi.

În același timp, operatorii din turism avertizează că imaginea zonei ar putea fi grav afectată. Turiștii ar putea ajunge să ocolească o destinație aflată lângă un posibil munte de gunoi. Mai ales că între comuna Lumina și Mamaia Nord sunt doar șapte kilometri. Vorbim despre cea mai căutată și aglomerată zonă în sezonul estival.

Cine decide dacă gunoiul ajunge lângă mare

Proiectul este gândit să funcționeze timp de 20 de ani. În acest interval, zilnic ar urma să ajungă în zonă, în medie, aproximativ 20 de camioane încărcate cu gunoi. Pe fondul nemulțumirilor tot mai mari, autoritățile au organizat o consultare publică privind amplasarea depozitului de . La discuții sunt așteptați cetățeni, reprezentantul firmei implicate și primarii celor două localități.

Următorul pas este unul decisiv. Proiectul va ajunge pe masa Consiliului Local, unde va fi supus votului în luna februarie, informează observatornews.ro.