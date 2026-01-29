B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari

Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 19:14
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Sursă foto: Captură Video - observatornews.ro
Cuprins
  1. Gunoi lângă mare: ce urmează pentru comunitate și turiști
  2. Cine decide dacă gunoiul ajunge lângă mare

Vacanțele la mare ar putea veni la pachet cu miros de gunoi și aer poluat. Un proiect inițiat de Primăria Lumina prevede construirea unui depozit uriaș de deșeuri. Acesta ar urma să fie amplasat chiar lângă litoral, la mică distanță de Năvodari și Mamaia.

Planul a stârnit deja controverse, mai ales că zilnic ar urma să fie descărcate aici aproximativ 20 de camioane încărcate cu gunoaie.

Gunoi lângă mare: ce urmează pentru comunitate și turiști

Locuitorii din zonă trag un semnal de alarmă și vorbesc despre un impact devastator asupra sănătății publice și a turismului, deja fragil. Chiar dacă autoritățile susțin că deșeurile care ar urma să ajungă la Lumina sunt nepericuloase, comunitatea locală rămâne sceptică.

Oamenii se tem de un trafic greu constant și de mirosuri persistente. În plus, avertizează asupra unui risc crescut de poluare, cu efecte directe asupra vieții de zi cu zi.

În același timp, operatorii din turism avertizează că imaginea zonei ar putea fi grav afectată. Turiștii ar putea ajunge să ocolească o destinație aflată lângă un posibil munte de gunoi. Mai ales că între comuna Lumina și Năvodari Mamaia Nord sunt doar șapte kilometri. Vorbim despre cea mai căutată și aglomerată zonă în sezonul estival.

Cine decide dacă gunoiul ajunge lângă mare

Proiectul este gândit să funcționeze timp de 20 de ani. În acest interval, zilnic ar urma să ajungă în zonă, în medie, aproximativ 20 de camioane încărcate cu gunoi. Pe fondul nemulțumirilor tot mai mari, autoritățile au organizat o consultare publică privind amplasarea depozitului de deșeuri. La discuții sunt așteptați cetățeni, reprezentantul firmei implicate și primarii celor două localități.

Următorul pas este unul decisiv. Proiectul va ajunge pe masa Consiliului Local, unde va fi supus votului în luna februarie, informează observatornews.ro.

Tags:
Citește și...
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
Eveniment
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Eveniment
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Eveniment
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Eveniment
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Eveniment
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Eveniment
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Eveniment
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Eveniment
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Eveniment
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Ultima oră
20:24 - Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
20:18 - CTP: „Suntem în continuare în rahat”. Analiza gazetarului despre activitatea lui Bolojan și jocurile PSD (VIDEO)
19:44 - Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România
19:24 - O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
18:58 - Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
18:42 - Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
18:26 - Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
18:02 - Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
17:58 - Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
17:55 - BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică