De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac

De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac

Ana Maria
14 oct. 2025, 10:47
De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac
Sursa foto: Pexeles /@Rachel Claire
Cuprins
  1. Depozitarea hainelor de vară. De ce nu trebuie să folosești pungi de plastic închise ermetic
  2. Depozitarea hainelor de vară. Pot fi utile pungile de vidat?
  3. Cum depozitezi pantofii de vară fără să se deformeze

A venit momentul din an când ne ocupăm de depozitarea hainelor de vară. Aproape toată lumea face același lucru: adună hainele de vară și le bagă în saci sau pungi de plastic, crezând că așa le protejează. În realitate, exact această metodă le distruge. Țesăturile se deformează, capătă mirosuri neplăcute, iar uneori se strică iremediabil.

Specialiștii explică faptul că depozitarea corectă a hainelor de vară trebuie făcută cu atenție și materiale care lasă aerul să circule.

„Husele respirabile, atârnate pe o bară separată, păstrează hainele în siguranță și fără cute”, spune Angelia York, vicepreședinta companiei Saint Louis Closet Co, potrivit Libertatea.

Depozitarea hainelor de vară. De ce nu trebuie să folosești pungi de plastic închise ermetic

Pungile din plastic pot părea o soluție rapidă, dar în lipsa ventilației, în interior se formează condens. Umezeala duce la pete, miros de mucegai și la deteriorarea țesăturilor naturale, precum bumbacul, inul sau mătasea.

Alege în schimb huse textile care permit aerului să circule. Se pot refolosi și mențin hainele fără cute sau mirosuri.

Depozitarea hainelor de vară. Pot fi utile pungile de vidat?

Da, dar doar pentru hainele rezistente. Jeansii, hanoracele sau prosoapele se pot comprima în siguranță. În schimb, piesele delicate sau cele cu accesorii metalice pot fi deformate.

„Sunt o soluție simplă și ieftină care îți dublează spațiul din dulap”, explică Laurie Hise, fondatoarea Passionate Penny Pincher. Dacă alegi această variantă, etichetează pungile ca să știi exact ce se află în ele.

Cutiile de plastic cu capac bine fixat sunt cea mai bună alegere pentru spațiile neîncălzite, cum ar fi garajul, podul sau debara. Ele oferă protecție împotriva prafului, umezelii și insectelor. Etichetează fiecare cutie pentru o organizare ușoară.

Cum depozitezi pantofii de vară fără să se deformeze

Nu-i îngrămădi într-o singură cutie! Fiecare pereche ar trebui pusă separat, în cutii transparente sau pungi textile care lasă aerul să circule. Chiar și fețele de pernă vechi pot fi o soluție excelentă și gratuită.

Gențile nu trebuie aruncate în saci. Umple-le cu hârtie moale sau prosoape curate și păstrează-le pe rafturi, separat. Evită hârtia de ziar, deoarece cerneala poate păta interiorul.

Pentru a menține un miros proaspăt, pune printre haine plicuri cu lavandă, foi parfumate sau blocuri de cedru. Țin moliile la distanță și parfumează discret spațiul. Poți chiar să-ți faci propriile plicuri, din dischete îmbibate cu ulei esențial.

Fețele de pernă din bumbac sunt o alternativă perfectă la husele scumpe. Lasă aerul să circule și protejează hainele delicate de praf. Poți depozita în ele bluze, rochii, pantofi sau genți mici.

Depozitarea corectă a hainelor de vară nu este un moft, ci o investiție în garderoba ta. Alegând materialele potrivite și un spațiu bine aerisit, hainele tale vor rămâne impecabile și pregătite pentru sezonul următor.

