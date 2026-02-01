Trei cetățeni români care se întorceau din Emiratele Arabe Unite au fost reținuți pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Capitală, după ce polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit în bagajele lor de cală o cantitate impresionantă de țigarete de contrabandă. Potrivit autorităților, cei trei bărbați încercau să introducă ilegal în România peste 175.000 de netimbrate, ascunse printre efectele personale.

Verificări efectuate la sosirea în țară

Incidentul a avut loc în data de 31 ianuarie 2026, când polițiștii de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali, au verificat trei persoane de sex masculin, cetățeni români, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani. Cei trei soseau din Emiratele Arabe Unite și, după ridicarea bagajelor de cală, s-au îndreptat către culoarul destinat persoanelor care nu au bunuri de declarat, scrie Adevărul.

„În data de 31.01.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat trei persoane de sex masculin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani. Bărbații veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat”, a transmis duminică Poliția de Frontieră.

Țigarete ascunse în bagaje, descoperite la controlul amănunțit

În urma controalelor detaliate efectuate asupra bagajelor de cală, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit o cantitate semnificativă de țigarete netimbrate, inscripționate cu numele unei mărci cunoscute. Produsele accizabile erau ascunse și nedeclarate, fiind distribuite aproape egal în bagajele fiecăruia dintre cei trei bărbați.

„În bagajele fiecăruia se aflau 58.400 țigarete, iar în urma inventarierii a rezultat, în total, cantitatea de 175.200 ţigarete (8.760 pachete)”, a mai precizat Poliția de Frontieră.

Întreaga cantitate de țigări a fost reținută de autoritatea vamală, urmând a fi indisponibilizată conform prevederilor legale.

Cercetări pentru infracțiunea de contrabandă

Potrivit autorităților, polițiștii de frontieră continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 270, alineatul 2, litera a din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Reprezentanții Poliției de Frontieră atrag atenția că introducerea sau scoaterea din țară a produselor accizabile fără respectarea reglementărilor legale constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Contrabanda cu produse accizabile, în atenția autorităților

Cazul de pe Aeroportul Otopeni se înscrie într-o serie mai largă de acțiuni desfășurate de autorități pentru combaterea contrabandei cu țigări. În ultimele luni, polițiștii de frontieră au intensificat controalele, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și în interiorul țării, pentru a limita traficul ilegal de produse accizabile.

Poliția de Frontieră anunță că va continua acțiunile de prevenire și combatere a contrabandei, în cooperare cu autoritățile vamale și celelalte structuri competente.