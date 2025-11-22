B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Descoperire macabră în toaleta unui vagon. Bărbat găsit spânzurat în trenul Iași – București

Descoperire macabră în toaleta unui vagon. Bărbat găsit spânzurat în trenul Iași – București

Adrian Teampău
22 nov. 2025, 22:42
Descoperire macabră în toaleta unui vagon. Bărbat găsit spânzurat în trenul Iași - București
Trenul CFR Sursa foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Sinucidere într-un tren de călători
  2. Trupul bărbatului a fost preluat de autorități

Sinucidere în trenul Interegio care circulă pe ruta Iaşi-Bucureşti. Un bărbat a fost găsit spânzurat în toaleta unuia dintre vagoanele, fapt ce a dus la oprirea garniturii în gara Crasna.

Sinucidere într-un tren de călători

O descoperire macabră a fost făcută de unul dintre controlorii de pe trenul de călători Interegio care a circulat pe ruta Iași – București, în această după amiază. Un bărbat a fost găsit spânzurat în toaleta unuia dintre vagoane, iar autoritățile suspectează că a fost vorba despre o sinucidere. Șeful trenului a anunțat autoritățile care au intervenit în momentul în care trenul a ajuns la Crasna.

„Biroul Judeţean Poliţie Transporturi Vaslui a fost sesizat, prin apel la 112, de către şeful de tren al InterRegio 1162, care circulă pe relaţia Iaşi – Bucureşti, cu privire la faptul că a găsit un călător spânzurat, inconştient, într-una dintre băile trenului”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui.

La fața locului au fost trimise mai multe mai multe echipaje de poliție, dar și o ambulanță SMURD cu paramedici. Aceștia au încercat să-l resusciteze pe bărbat, însă era mort. Din primele investigații, bărbatul a urcat în Gara Iaşi. În gara Nicolina, acesta ar fi întrebat controlorul daca toaletele funcționează, El ar fi decis să-și pună capăt zilelor imediat ce trenul s-a pus în mișcare.

„În gara Crasna din comuna Albeşti, judeţul Vaslui, bărbatul de 26 de ani, din Vaslui, a beneficiat de manevre de resuscitare, aplicate de cadre SMURD, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei judeţene Vaslui.

Trupul bărbatului a fost preluat de autorități

Trenul a staţionat peste o oră în gara Crasna, comuna Albești. Staționarea a fost necesară pentru ca poliţiştii şi procurării să poată face cercetările care se impun. Chiar dacă este vorba despre o sinucidere. Totodată, cadavrul a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală din Vaslui pentru efectuarea necropsiei.

Poliţiştii din cadrul IPJ Vaslui au deschis o anchetă în acest caz și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Însă, varianta luată în considerare este cea de sinucidere.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția care investighează cazul, bărbatul este din municipiul Vaslui. El avea 25 de ani. Autoritățile fac cercetări pentru a descoperi care au fost motivele ce l-au împins să-și pună capăt zilelor. Agenții urmează să ia legătura cu familia pentru a elucida cazul.

