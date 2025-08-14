B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii

Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii

Elena Boruz
14 aug. 2025, 10:20
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Sursa foto: Antena 3 CNN

Descoperire tragică, într-un apartament din orașul Vaslui. Un bărbat, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit fără suflare în locuință, după ce o vecină alertat poliția din cauza mirosului înțepător.

Victima era cumsecade, iar vecinii vorbesc doar de bine despre ea. Deși ducea o viață precară, după ce trecuse printr-o despărțire, din cauza alcoolului, „Tun”, așa cum îl porecleau vecinii, era un om săritor care ar fi ajutat pe oricine putea.

Cuprins:

  • Victima era foarte apreciată de vecini
  • Vecinii se vor ocupa de înmormântare

Victima era foarte apreciată de vecini

Ovidiu, zis „Tun”, obișnuia să trăiască din mila prietenilor și din banii pe care îi obține pe sticlele reciclate. Bărbatul, deși crescut fără tată, venea dintr-o familie bună. Mama acestuia fusese profesoară și, din păcate, în urmă cu câțiva ani a avut același sfârșit tragic.

Ultima dată, locatarii blocului l-au văzut duminică după-amiază, pe banca din fața blocului. De atunci însă, nici urmă de el.

„A crescut fără tată, iar mama lui a fost profesoară. Femeia a murit în urmă cu cinci ani și tot cam în aceleași condiții, găsită decedată în propria locuință. Atunci ne-am mobilizat și noi, ne-a ajutat și domnul Buzatu și am reușit să o îngropăm conform celor creștinești. Fără sprijinul fostului președinte al Consiliului Județean n-am fi reușit, că ajutor de înmormântare nu ni s-a dat, iar de bani în familia asta nu putea fi vorba. El a sunat la Primăria Vaslui, ne-a trimis acolo să luăm un mic ajutor, a mai pus și din buzunarul lui 300 de lei, am mai strâns și noi, și așa am reușit să o conducem pe ultimul drum. La fel vom proceda și cu Ovidiu, că a fost unul de-al nostru. Sărac, abătut cum era, sărea tot timpul să ajute dacă putea. Avem aici un băiat în scaun cu rotile pe care tot timpul îl ajuta să ajungă la magazin. La fel, când aveam nevoie să mai cumpărăm câte ceva, îl trimiteam pe el și îi mai lăsam 5-10 lei. Chiar duminică m-am văzut cu el, era pe bancă, spunea că e foarte cald și că nu poate să stea în apartament. Căzuse pe scări, se vedea că suferea, dar nu ne-am dat seama că ar putea fi ceva grav. Într-un final, a urcat sus și de atunci nu a mai coborât” a declarat un vecin al bărbatului pentru publicația Vremea Nouă.

Vecinii se vor ocupa de înmormântare

Deși nu-l văzuseră de trei zile, oamenii nu s-au îngrijorat, deoarece în urmă cu două săptămâni bărbatul fusese plecat să muncească la Vatra Dornei, însă s-a întors după câteva zile.

Astfel, vecinii au crezut că este o situație similară, însă miercuri, mirosul cauzat de cadavrul bărbatului nu a mai putut fi suportat pe casa scării. Potrivit declarațiilor, cei care se vor ocupa de înmormântare vor fi vecinii, care vor încerca să strângă bani.

„Atunci ne-am făcut griji pentru el, că nu-l mai văzusem de ceva timp. Am crezut că i s-a întâmplat ceva și am sunat la 112. A venit poliția, au venit pompierii și i-au spart ușa, dar nu era acasă. “Tun” al nostru plecase la muncă, pe la Vatra Dornei. Nu a stat mult pe acolo și a revenit acasă. Acum am zis că la fel s-a întâmplat, o fi plecat pe undeva, de asta nu ne-am alarmat, dar azi dimineață, mirosul de pe scară era de nesuportat. O vecină a sunat la 112, au venit polițiștii locali, apoi cei de la Criminalistică și așa am aflat că Ovidiu a murit. Avea câteva zile de când a stat așa. A fost găsit întins pe pat, iar acum se iau în calcul două variante: ori un infarct, ori vreo fractură de coaste, vreo ruptură de organe, provocate de acea căzătură. Sinuciderea e exclusă, pentru că în ciuda neajunsurilor, în ciuda lipsurilor cu care se confrunta, “Tun” a fost un om optimist. De multe ori reușea să ne ridice și nouă moralul, chiar dacă financiar era la pământ. Acum nu ne rămâne decât să ne mobilizăm, ca să-l putem înmormânta și pe el așa cum se cuvine, cum am procedat și cu mama lui. Dumnezeu să îl ierte că a fost un om bun, o pată de culoare în cartierul nostru”, au adăugat locatarii blocului unde Ovidiu avea apartamentul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Peste 30 de persoane, înșelate cu o vacanță în Zanzibar. Prejudiciul total se ridică la 73.000 de euro
Eveniment
Peste 30 de persoane, înșelate cu o vacanță în Zanzibar. Prejudiciul total se ridică la 73.000 de euro
Sfârșit tragic pentru o învățătoare din Timiș. I s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post
Eveniment
Sfârșit tragic pentru o învățătoare din Timiș. I s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post
O intersecție dintr-o comună din Galați le dă mari bătăi de cap șoferilor. Primarul: „La mica înțelegere trec mașinile”
Eveniment
O intersecție dintr-o comună din Galați le dă mari bătăi de cap șoferilor. Primarul: „La mica înțelegere trec mașinile”
Bucureștean de 81 de ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea a intrat în parapet. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Bucureștean de 81 de ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea a intrat în parapet. Unde s-a petrecut incidentul
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Eveniment
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Eveniment
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Eveniment
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Eveniment
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Ultima oră
11:57 - Peste 30 de persoane, înșelate cu o vacanță în Zanzibar. Prejudiciul total se ridică la 73.000 de euro
11:47 - Elias Charalambous, înainte de returul cu Drita, din preliminariile Europa League: „Ne așteptăm la un meci greu”
11:30 - Sfârșit tragic pentru o învățătoare din Timiș. I s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post
11:22 - Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună
11:14 - Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
10:51 - O intersecție dintr-o comună din Galați le dă mari bătăi de cap șoferilor. Primarul: „La mica înțelegere trec mașinile”
10:50 - Bucureștean de 81 de ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea a intrat în parapet. Unde s-a petrecut incidentul
10:35 - Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba