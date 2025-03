Descoperire uimitoare făcută de un jandarm într-o pădure din Botoșani. Are o vechime de 4.000 de ani

Un căutător de a făcut o descoperire uluitoare în Pădurea Gorovei din Botoşani. În timpul unei plimbări, un jandarm pasionat de obiecte vechi a găsit un un topor în cruce, vechi de 4.000 de ani.

„La un moment dat, detectorul a emis un semnal puternic. M-am oprit şi am început să sap. La aproximativ 40 de centimetri adâncime, am găsit un topor în cruce, care, după ce m-am documentat, am aflat că ar proveni din perioada Culturii Cucuteni, având o vechime foarte mare”, a declarat Romică Păduraru, subofiţer la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, pentru Agerpres, citat de .

Toporul ar putea data din timpul celei mai vechi culturi din europa

din aramă, aflat într-o stare foarte bună de conservare, are un braţ dispus cu tăişul orizontal, iar al doilea vertical, perpendicular unul pe celălalt. Artefactul a fost predat următoarea zi după descoperire la Direcţia Judeţeană de Cultură Botoşani și urmează să fie expertizat, pentru a i se stabili valoarea istorică.

„Este posibil ca acesta să dateze din perioada Culturii Cucuteni, când era considerat un simbol al puterii la comunităţile neolitice. Obiect de paradă, acest tip de topor cu lungimea de circa 25 de centimetri a fost folosit în ceremoniile magico-religioase, precum ritualurile de jertfire a unor animale”, a precizat jandarmul.

Cultura Cucuteni este cea mai veche civilizaţie din Europa, datând din perioada 5800-3200 î.Hr. A fost numită după satul cu acelaşi nume din apropierea Iaşiului, unde în anul 1884 s-au descoperit primele vestigii. Cultura Cucuteni precedă cu câteva sute de ani aşezările umane din Sumer şi Egiptul Antic și se întindea pe o suprafaţă de 350.000 kilometri pătraţi, pe teritoriul actual al României, Republicii Moldova şi Ucrainei .