Despăgubiri pentru zborurile anulate sau cu întârzieri. Care este procedura pentru a obține până la 600 de euro

Într-o săptămână s-au pe aeroportul Henri Coandă din București. Specialiștii în călătorii și asigurări spun care sunt aeroporturile care trebuie evitate și cum să nu ne pierdem banii și timpul din cauza liniilor aeriene.

Asigurarea facultativă de călătorie te scapă de multe neplăceri, dar nu , conform observatornews.

„Asiguratorii oferă compensaţii în cazul în care zborul este întârziat şi ne pot da în bani fie mâncarea, fie costul legat de cazare, dacă durează mai mult această intârziere. O altă clauză este plecarea ratată, dacă avem întârzierea mijlocului de transport cu care am călătorit până la aeroport, putem fi compensaţi de către asigurator până într-o anumită sumă”, a spus Alexandra Durbacă, CEO companie asigurări.

Pentru cele mai rele cazuri, unele agenții online vând, la pachet cu biletele, și polițe care au prețuri care pornesc de la șapte euro.

„Este o rambursare rapidă, în cazul în care compania aeriană anulează un zbor, putem să rambursăm acei pasageri în 24 de ore în numerar. Avem şi un produs care îţi protejează itinerariul. Îţi cumpărăm un alt bilet gratuit ca să ajungi cât mai aproape de momentul în care ai fi ajuns în mod normal”, a transmis Claudia Tocilă, manager marketing agenţie de bilete.

După două ore de întârziere, compania aeriană are obligația de a oferi pasagerilor tichete de masa sau gustări, iar după cinci ore de amânare, dacă pasagerul nu dorește să se mai urce în avion, trebuie să își primească banii înapoi, pentru că cei de la compania aeriană au obligația de a-I oferit contravaloarea integral a biletului.

Cum se obține despăgubirea pentru zborurile întârziate sau amânate

Dacă nu ai asigurare de călătorie, poți apela la companiile specializate în obținerea despăgubirilor de la companii aeriene. Dar, firmele sunt doar intermediar și vor reține un comision.

„Ceea ce am făcut eu a fost să apelez la un program care te ajută să te despăgubeşti şi am putut să-mi primesc o parte din ramburs. Ceea ce a trebuit eu să fac a fost să fac o solicitare prin care mi-am dat datele din buletin şi cele de zbor şi să aştept”, a spus Louisiana, pasageră despăgubită.

„Pasagerii au la îndemână doi ani să pună această solicitare. Suma maximă pentru despăgubire este de 600 de euro de persoană”, a transmis Ramona Colea, cofondator companie despăgubiri.

Astfel că, cel mai bine este să te ocupi singur de cererea de rambursare.

„Am avut un zbor din Cluj până în Veneţia, care a întârziat aproximativ 5 ore şi jumătate. Am completat un formular pe site-ul companiei aeriene, în aproximativ o lună am primit un răspuns afirmativ că vom primi banii. Am primit în contul bancar direct 250 de euro de persoană”, a declarat Vlad, pasager despăgubit.

O companie care intermediază obținerea despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate a făcut o listă a celor mai proaste aeroporturi de evitat vara aceasta. Printre destinațiile preferate de români sunt Londra, Paris, Antalia, Roma şi Milano.

Care sunt aeroporturile de evitat din Europa

Aeroporturi de evitat:

1. Londra – Gatwick

2. Lisabona

3. Copenhaga

4. Paris – Charles de Gaulle

5. Antalya

6. Istanbul – Sabiha Gokcen

7. Roma – Fiumicino

8. Manchester

9. Milano – Malpensa

10. Frankfurt