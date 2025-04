Destinațiile aproape de România unde se poate face plajă de Paște și 1 Mai. „Am dat de 3 ori mai puțin decât aș fi dat la Mamaia”

Românii care vor să plece peste hotare în minivacanța 1 Mai si vor să meargă undeva unde este cald și pot face plajă, nu trebuie să zboare ore în șir pentru că sunt unele destinații călduroase aproape de România.

Egiptul, la mare căutare

Primăvara în România este capricioasă, cu ploi și temperature mai scăzute, ceea ce îi face pe români să își dorească să în alte țări călduroase, unde pot sta la plajă și înota în apă caldă. Sunt multe astfel de locuri la doar 2-3 ore de zbor, iar prețurile sunt mai mici, conform

Una dintre variante este Egiptul, având foarte multe stațiuni accesibile, iar un zbor direct durează maxim 3 ore.

Hurghada, Sharm El-Sheikh, El Gouna și Marsa Alam sunt unele dintre cele mai renumite stațiuni, iar Sharm El-Sheikh este cea mai ieftină. Acum, în Egipt sunt maxim 30 de grade, iar apa mării este ideală pentru înot.

„Am fost inclusiv de Anul Nou la Hurghada, am făcut plajă și baie, eram la nici 3 ore de zbor de București. Am dat de 3 ori mai puțin decât aș fi dat la Mamaia și nici nu știu de câte ori mai puțin decât dacă alegeam să fac Anul Nou la Sinaia sau Poiana Brașov. Erau 34 de grade, apa mării era caldă, iar noi am stat toată ziua în apă. La fel a fost și de Paște, în 2023, soare, nisip fierbinte și apă perfectă pentru baie. Erau și delfini, puteai să înoți cu ei, iar în apă vezi pești pe care i-ai văzut doar la Animal Planet”, a spus un internaut.

Alții spun că Egiptul este potrivit și pentru excursii la piramide, dar și pentru croaziere pe Nil.

„E ceva unic cu vaporasul pe Nil. Vreme frumoasă, căldură, tot ce vrei”, a spus alt utilizator.

Destinații călduroase din Europa

Dar, destinații calde în această perioadă sunt și în Europa, precum cele din sudul Spaniei, sudul Italiei sau Cipru.

„Am fost o dată de Paște în Cipru, vremea a fost ireproșabilă. Se face baie în mare, temperaturile trec de 30 de grade la finalul lui aprilie, iar apa mării e bună. Să nu mai zic că mâncarea e mult mai ieftină ca la noi. În anii trecuți obișnuiam să mergem la noi la mare de 1 Mai, dar apa era rece, iar prețurile până la cer. În Cipru e altceva, dacă le-am spus unor prieteni cum e au zis că e prea fain ca să fie adevărat”, a scris un internaut.

Destinații populare de vacanță din sudul Spaniei sunt Insulele Canare sau Tenerife. În prima stațiune turiștii sunt atât în luna ianuarie, cât și februarie.

„Poți înota cu delfinii, poți să te bucuri de peisajele de primăcară de pe coasta de nord. Aici e primăvară mereu”, a spus un internaut.