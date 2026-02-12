Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât joi să păstreze măsura arestului preventiv pentru Adriana Viliginschi, iubita lui Adrian Kreiner. Instanța a respins contestația formulată de aceasta, decizie ce permite continuarea cercetărilor în stare de arest pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

„Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 13/CC/2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi la 07.02.2026, în dosarul penal nr. 287/85/2026 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestaţiei, în sumă de 400 lei. Definitivă.”, se arată în soluția publicată pe portalul Curții.

În plus, Adriana Viliginschi nu a răspuns întrebărilor presei nici la intrarea, nici la ieșirea din sala de judecată.

Iubita lui Adrian Kreiner, închisă. Ce acuzații i se aduc

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, ucis în 2023 în timpul unui jaf, a fost arestată preventiv de , la solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Procurorii o acuză de complicitate la omor calificat într-un caz petrecut în iunie 2024, când fiica unei femei de afaceri din Sibiu a ucis-o pe mama sa cu ajutorul unei asistente medicale pentru a pune mâna pe averea acesteia, evaluată la peste un milion de euro.

Cum s-a desfășurat crima

Anchetatorii arată modul în care fapta a fost planificată și executată:

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta.”.

Ce sfaturi i-ar fi dat Adriana fiicei victimei

Potrivit procurorilor, Adriana i-ar fi oferit sfaturi și sprijin moral fiicei victimei:

„Complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat.”

În ce alte procese este implicată pe Adriana Viliginschi, iubita lui Adrian Kreiner

Aceasta este parte civilă și într-un alt dosar aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, legat de uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, informează . Ea a formulat apel împreună cu ceilalți trei inculpați condamnați de instanța de fond.

Procesul a început luni cu o amânare pentru citarea Adrianei, deja aflată în arest preventiv, după ce procurorii au acuzat-o săptămâna trecută de complicitate la omor calificat în alt dosar.

Doi dintre cei trei bărbați condamnați pentru uciderea lui Kreiner, Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu, au primit în noiembrie 2025 pedepse cu închisoarea pe viață. Al treilea inculpat, Costinel Cosmin Zuleam, judecat în lipsă și prins recent în Indonezia, a primit 30 de ani de detenție.

La instanța de fond, cei trei au fost obligați la plata a 33.644 lei daune materiale și 150.000 euro daune morale fostei partenere a omului de afaceri, precum și 300.000 euro daune morale fiicei victimei, care va primi și cele 16 ceasuri furate de inculpați, ca moștenitoare legală.