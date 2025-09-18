Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET

Puțini pacienți știu că diabetul nu afectează doar nivelul glicemiei, ci și sănătatea orală. În special în cazul în care nu este bine controlat, diabetul favorizează inflamația gingiilor, pierderea dinților și întârzie vindecarea după intervențiile stomatologice. La DENT ESTET, pacienții cu diabet beneficiază de un protocol personalizat, ce include tehnologia laser Waterlase și o abordare multidisciplinară, menită să redea sănătatea danturii chiar și în cazurile complexe.

Diabetul și sănătatea orală: o relație strânsă, dar ignorată

Studiile medicale arată clar: persoanele cu diabet au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta afecțiuni parodontale – inflamații ale gingiilor și ale țesuturilor de susținere ale dinților. O publicată în Frontiers in Dental Medicine arată că prevalența parodontozei ajunge la aproape 70% în rândul diabeticilor, față de circa 35% în rândul persoanelor sănătoase.

„Parodontoza nu este doar o problemă dentară. Este o afecțiune inflamatorie cronică, care poate agrava controlul glicemiei și poate influența negativ evoluția diabetului. Există o relație bidirecțională între cele două”, susține Dr. Eduard Grigore, medic stomatolog în cadrul clinicilor DENT ESTET și rezident Pardontologie.

Pe lângă parodontoză, diabetul mai poate duce la:

carii mai frecvente (din cauza uscăciunii bucale și modificărilor salivei)

(din cauza uscăciunii bucale și modificărilor salivei) vindecare mai lentă după intervenții

risc crescut de infecții

resorbție osoasă în jurul dinților sau implanturilor dentare.

În același timp, inflamația orală severă poate crește valorile glicemiei și poate accentua riscul de complicații diabetice, precum cele cardiovasculare sau renale.

Tratarea parodontozei îmbunătățește glicemia

Un publicat în Diabetes Research and Clinical Practice a arătat că tratamentele parodontale (inclusiv detartrajul și igienizarea profundă) pot reduce nivelul HbA1c cu până la 0,48% în doar trei luni. Această reducere este comparabilă cu efectul unor medicamente antidiabetice orale.

De asemenea, datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că inflamația gingivală netratată este una dintre cele mai frecvente cauze de pierdere a dinților la nivel global, afectând semnificativ calitatea vieții.

Soluții moderne pentru provocări complexe: protocolul DENT ESTET

La , pacienții cu diabet beneficiază de un protocol integrat, adaptat nevoilor lor medicale. Acesta include:

Evaluare completă și colaborare multidisciplinară

Fiecare pacient este evaluat nu doar din punct de vedere stomatologic, ci și sistemic. Se analizează istoricul medical, tipul de diabet, medicația, valorile HbA1c și eventualele complicații existente.

„Colaborăm, atunci când este nevoie, cu medicul diabetolog sau medicul de familie pentru a ne asigura că pacientul este într-un moment potrivit pentru o intervenție stomatologică, mai ales în caz de implanturi sau tratamente parodontale complexe” – Dr. Eduard Grigore

Tehnologia laser Waterlase – intervenții fără bisturiu și sângerări

Un element central al tratamentului este utilizarea tehnologiei Waterlase, un laser dentar de ultimă generație care îmbină energia laser cu apă. Această tehnologie permite:

intervenții minim invazive , fără durere și fără bisturiu

, fără durere și fără bisturiu decontaminarea eficientă a țesuturilor afectate de parodontită, fără afectarea țesuturilor sănătoase

afectate de parodontită, fără afectarea țesuturilor sănătoase reducerea riscului de infecții – esențial pentru pacienții cu diabet

– esențial pentru pacienții cu diabet vindecare accelerată , cu mai puține inflamații post-operatorii.

, cu mai puține inflamații post-operatorii.

Pentru pacienții care urmează tratamente cu implanturi dentare, laserul Waterlase oferă avantajul „Repair Implant” – o procedură sigură de curățare și decontaminare a implanturilor, fără a deteriora suprafața acestora.

Implant dentar la pacientul diabetic – ce trebuie știut

Mulți pacienți cu diabet se tem că nu pot beneficia de implanturi dentare. Deși este adevărat că diabetul poate crește riscul de complicații, cu o pregătire corectă și un protocol personalizat, implantul poate fi o soluție de succes și pentru acești pacienți.

Studiile arată că, atunci când diabetul este bine controlat (HbA1c sub 7‑8%), rata de succes a implanturilor este comparabilă cu cea a persoanelor sănătoase. În schimb, la pacienții cu glicemie necontrolată, riscul de infecții sau pierdere osoasă în jurul implantului este semnificativ mai mare.

La DENT ESTET, implantul dentar este recomandat doar după:

stabilizarea glicemiei și monitorizarea acesteia

și monitorizarea acesteia igienizare profesională prealabilă , pentru eliminarea focarelor de infecție

, pentru eliminarea focarelor de infecție tratament parodontal complet , atunci când este nevoie

, atunci când este nevoie evaluare radiologică și 3D pentru a determina calitatea și cantitatea osului.

Laserul Waterlase este utilizat inclusiv în pregătirea gingiilor și a osului pentru implant, ceea ce reduce inflamația și crește șansele de osteointegrare – adică integrarea perfectă a implantului în os.

Educație și prevenție – esențiale pentru pacienții cu diabet

Dincolo de tratamente, succesul pe termen lung depinde în mare măsură de educarea pacientului. Echipa DENT ESTET pune accent pe consiliere individualizată, astfel încât pacientul să înțeleagă cum poate preveni recidiva problemelor parodontale și cum își poate îmbunătăți igiena orală acasă.

Recomandările includ:

periaj dentar de două ori pe zi

utilizarea aței dentare și a dușului bucal

apă de gură antibacteriană

igienizare profesională o dată la 3-6 luni

control stomatologic periodic, chiar și în absența durerii.

„Un zâmbet sănătos este posibil, chiar și în cazul pacienților care se confruntă cu afecțiuni sistemice. Diabetul nu trebuie să însemne renunțarea la un zâmbet sănătos sau la confortul masticației. Cu o abordare medicală riguroasă, tehnologie modernă și un protocol adaptat, tratamentele stomatologice pot fi nu doar posibile, ci și de succes în rândul pacienților cu diabet. La DENT ESTET, pacienții beneficiază de o echipă multidisciplinară, tehnologii minim invazive precum Waterlase și planuri de tratament personalizate, gândite pentru sănătatea generală, nu doar pentru estetică.”, apreciază Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.