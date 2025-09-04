B1 Inregistrari!
Dialog halucinant, surprins în timpului unui botez, la Iași. Ce le-a reproșat preotul părinților

Dialog halucinant, surprins în timpului unui botez, la Iași. Ce le-a reproșat preotul părinților

04 sept. 2025, 14:10
Dialog halucinant, surprins în timpului unui botez, la Iași. Ce le-a reproșat preotul părinților
Sursa Foto: Facebook

Ceea ce trebuia să fie un moment special pentru un cuplu din Iași, botezul copilului lor, a fost marcat de un conflict verbal cu însuși preotul care trebuia să oficieze slujba. Acesta le-a reproșat părinților că au întârziat și că nu și-au hrănit copilul înainte să ajungă la biserică.

  1. Dialogul halucinant între preot și părinții copilului
  2. Ce au spus reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei la vederea imaginilor

Dialogul halucinant între preot și părinții copilului

Un martor a surprins cearta dintre părinții copilului și preot, nervos că trebuie să aștepte ca fetița să fie hrănită. În filmare se poate auzi cum tatăl îi reproșează preotului că atitudinea lui nu e demnă de un „om a lui Dumnezeu”.

Preot: Calm, calm, dar nici în halul ăsta. Eu, acum, în loc să o botez, tre’ să aștept să îi dea mâncare. Ați întârziat, nu? Nu trebuia să îi dea mâncare până să vină aici? De ce ați întârziat? Trebuia să îi dea mâncare, nu? Toată ziua îi dai mâncare! Te rog să o dezbraci acuma!

Părinte: Se simte tensiune, părinte!

Preot: Dar normal că se simte, așa-i!

Părinte: Ne iertați, sunteți omul lui Dumnezeu!

Preot: Daaa, nu sunt omul Lui Dumnezeu.

Părinte: Nu sunteți?

Preot: Nu!

După câteva minute tensionate, a început botezul.

Ce au spus reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei la vederea imaginilor

Imaginile surprinse în timpul conflictului au ajuns și la mai marii bisericii, potrivit Știrile ProTV.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au condamnat atitudinea și comportamentul preotului pe care, de altfel, l-au și chemat să dea explicații. El riscă o mustrare scrisă.

