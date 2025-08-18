Pentru prima dată în ultimele trei decenii, procedura de selecție a directorului general interimar al Romsilva se desfășoară în mod transparent.

Diana Buzoianu spune că interviurile vor fi făcute publice, urmând ca alegerea să fie făcută obiectiv de Consiliul de Administrație.

Cum o să fie procesul de alegere al șefului interimar Romsilva

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar al Romsilva.

Ea a subliniat că, pentru prima dată în ultimele trei decenii, această procedură se desfășoară transparent, fără numiri stabilite „cu ușile închise”.

Care sunt etapele selecției

Începând de miercuri, Consiliul de Administrație al va desfășura interviuri cu fiecare candidat. Aceste interviuri vor fi postate pe site-ul , astfel încât procesul să fie transparent pentru public.

Care este declarația ministrului

„24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar! Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de bună credință care s-au înscris în acest proces. Începând cu ziua de miercuri Consiliul de Administrație Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte și apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva.

Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această procedură se desfășoară deschis, transparent, fără să fie stabilit cu ușile închise un director general interimar. Acum mai e un pas uriaș de făcut: interviurile să fie realizate obiectiv.

Eu am creat mecanismul transparent prin care nu mai vine ,,șeful” cu numele în pix. Membrii Consilului de Administrație au responsabilitatea să aleagă, conform legii, omul cel mai pregătit și care vrea să reformeze această instituție”, a scris Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Diana Buzoianu atrage atenția că responsabilitatea finală revine membrilor Consiliului de Administrație, care trebuie să facă alegerea conform legii și să identifice candidatul cel mai pregătit pentru a conduce instituția.