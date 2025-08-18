B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Diana Buzoianu anunță 24 de candidați pentru șefia interimară a Romsilva. Ministrul Mediului promite un proces deschis și transparent

Diana Buzoianu anunță 24 de candidați pentru șefia interimară a Romsilva. Ministrul Mediului promite un proces deschis și transparent

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 22:25
Diana Buzoianu anunță 24 de candidați pentru șefia interimară a Romsilva. Ministrul Mediului promite un proces deschis și transparent
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Pentru prima dată în ultimele trei decenii, procedura de selecție a directorului general interimar al Romsilva se desfășoară în mod transparent.

Diana Buzoianu spune că interviurile vor fi făcute publice, urmând ca alegerea să fie făcută obiectiv de Consiliul de Administrație.

Cuprins:

  • Cum o să fie procesul de alegere al șefului interimar Romsilva
  • Care sunt etapele selecției
  • Care este declarația ministrului

Cum o să fie procesul de alegere al șefului interimar Romsilva

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar al Romsilva.

Ea a subliniat că, pentru prima dată în ultimele trei decenii, această procedură se desfășoară transparent, fără numiri stabilite „cu ușile închise”.

Care sunt etapele selecției

Începând de miercuri, Consiliul de Administrație al Romsilva va desfășura interviuri cu fiecare candidat. Aceste interviuri vor fi postate pe site-ul instituției, astfel încât procesul să fie transparent pentru public.

Care este declarația ministrului

„24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar! Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de bună credință care s-au înscris în acest proces. Începând cu ziua de miercuri Consiliul de Administrație Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte și apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva.

Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această procedură se desfășoară deschis, transparent, fără să fie stabilit cu ușile închise un director general interimar. Acum mai e un pas uriaș de făcut: interviurile să fie realizate obiectiv.

Eu am creat mecanismul transparent prin care nu mai vine ,,șeful” cu numele în pix. Membrii Consilului de Administrație au responsabilitatea să aleagă, conform legii, omul cel mai pregătit și care vrea să reformeze această instituție”, a scris Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Diana Buzoianu atrage atenția că responsabilitatea finală revine membrilor Consiliului de Administrație, care trebuie să facă alegerea conform legii și să identifice candidatul cel mai pregătit pentru a conduce instituția.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Politică
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Noi detalii în cazul Emil Gânj. Un tânăr a sunat la poliție, după ce a crezut că l-a văzut la geam
Eveniment
Noi detalii în cazul Emil Gânj. Un tânăr a sunat la poliție, după ce a crezut că l-a văzut la geam
Cum să fii chic toamna asta: cinci articole vestimentare esențiale
Eveniment
Cum să fii chic toamna asta: cinci articole vestimentare esențiale
Care este fructul perfect pentru sănătatea digestivă. Sfatul unui medic de la Harvard
Eveniment
Care este fructul perfect pentru sănătatea digestivă. Sfatul unui medic de la Harvard
Aproape jumătate de milion de firme inactive vor fi radiate sau obligate să revină în legalitate. Care este decizia Ministrului Finanțelor
Eveniment
Aproape jumătate de milion de firme inactive vor fi radiate sau obligate să revină în legalitate. Care este decizia Ministrului Finanțelor
Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
Politică
Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
Terapia prin călătorie: cum ne pot ajuta călătoriile să avem o minte sănătoasă
Eveniment
Terapia prin călătorie: cum ne pot ajuta călătoriile să avem o minte sănătoasă
Furtună devastatoare într-un județ din România: „Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut”
Eveniment
Furtună devastatoare într-un județ din România: „Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut”
Cum au furat 5 tineri peste 2.000 de litri de motorină de pe un șantier. Acum sunt anchetați pentru furt calificat în formă continuată
Eveniment
Cum au furat 5 tineri peste 2.000 de litri de motorină de pe un șantier. Acum sunt anchetați pentru furt calificat în formă continuată
Vrei să arzi grăsimea mai repede? Câteva alimente simple te ajută să accelerezi metabolismul și să-ți controlezi poftele
Eveniment
Vrei să arzi grăsimea mai repede? Câteva alimente simple te ajută să accelerezi metabolismul și să-ți controlezi poftele
Ultima oră
23:29 - Viorica Dăncilă, mărturisiri SURPRINZĂTOARE: „Nu am mai vrut să fac copii, pentru că…”. Ce a mai declarat fostul prim-ministru
23:23 - Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
23:10 - CTP: Există o probabilitate înspăimântătoare ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia peste o lună și ceva, la alegerile parlamentare. Vă dați seama cam ce probleme va avea România… (VIDEO)
22:58 - Noi detalii în cazul Emil Gânj. Un tânăr a sunat la poliție, după ce a crezut că l-a văzut la geam
22:54 - Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
22:27 - Maria de la „Insula Iubirii”, foarte afectată după ce a văzut imaginile cu soțul ei. Ce a declarat concurenta
22:27 - LIVE Trump, Zelenski și liderii europeni, la masa negocierilor. Trump: „Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii / Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina” (VIDEO, FOTO)
22:11 - CTP: Privesc cu tristețe această relație între Dan și Bolojan. Ilie Bolojan încasează lovituri peste lovituri, în vreme ce Nicușor Dan își conservă în acest moment capitalul politic (VIDEO)
22:10 - Surpriză la Casa Albă! Harta pe care apare și România, în Biroul Oval la discuția Trump – Zelenski. Motivul pentru care a fost expusă (FOTO)
21:57 - Trump, gata să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski: „Dacă avem o întâlnire trilaterală, există șanse reale să încheiem războiul”