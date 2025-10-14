Diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor din România și Germania sunt tot mai vizibile pentru cei plecați peste hotare. O româncă stabilită în Elveția a arătat într-un clip pe TikTok că, în Germania, cumpărăturile costă chiar și la jumătate.

Cu doar 116 euro, femeia a cumpărat alimente, cafea, produse de curățenie și alte lucruri esențiale pentru casă. Internauții au comentat că, în România, aceeași sumă nu ar fi suficientă pentru produsele cumpărate în Germania.

Ce a cumpărat românca și cât costă alimentele în Germania

Clipul devenit viral pe TikTok ilustrează clar dintre prețurile alimentelor din Germania și cele din România.

„Dragii mei români, am fost la cumpărături în Germania. Vreau să vă arăt cât am putut cumpăra de 116 euro. Uitați-vă, vă rog, la total. Și spuneți-mi în comentarii unde se trăiește mai bine și unde se trăiește mai rău. În România sau în Germania? Nu vă mai mirați că pleacă românii din țară. Este bătaie de joc”, a declarat românca.

Femeia a cumpărat costiță afumată, salam Victoria, cașcaval, mozzarella, cremwurști, lipii, baghete, legume, fructe și smântână. Pe listă se mai află cafea, produse de curățenie, supă de pui și alte alimente de bază pentru familie. Pentru toate acestea, totalul a fost de doar 116 euro, adică aproximativ 590 de lei în bani românești.

De ce există diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor

Specialiștii spun că aceste diferențe au cauze economice, logistice și fiscale profunde. Germania are taxe reduse pentru produsele de bază, infrastructură eficientă și o competiție reală între marii retaileri. În România, costurile de transport, adaosurile comerciale și lipsa producției locale ridică prețurile pentru consumatori. Astfel, un obișnuit poate costa cu până la 50% mai mult în supermarketurile românești.

Cum reacționează românii la aceste diferențe de prețuri

Reacțiile românilor la videoclip au fost împărțite. Mulți susțin că în Germania traiul este mai bun, iar produsele au o calitate superioară. Alții cred că situația nu este atât de diferită, mai ales dacă se compară salariile și costurile generale de viață. În timp ce unii afirmă că în România dai cel puțin 1.000 de lei pe aceleași cumpărături, alții spun că acasă „se trăiește mai bine” datorită apropierii de familie și confortului personal.

„În Germania se trăiește bine!”, „La noi dădeai cel puțin 10 milioane pe toate, adică 200 de euro”, „Și în România cumpăr tot cam atâtea cu banii ăștia”, „Acasă cumpăr la fel sau chiar mai multe! Trebuie să adăugați și banii de benzină și timpul pierdut”, „În România alimentele sunt scumpe și pline de chimicale, e jalnic”, sunt doar câteva dintre comentarii.