Coincidență nefericită în 2027: Românii rămân fără mini-vacanța de 1 Mai din cauza Paștelui

Flavia Codreanu
13 apr. 2026, 20:35
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Din păcate pentru români, sărbătorile coincid. Ce se întâmplă cu zilele libere în 2027
  2. Ce soluții există soluții
  3. Ce spunea Papa Francisc despre unificarea sărbătorilor

Din păcate pentru români, calendarul anului 2027 aduce o veste proastă pentru angajați.  Zilele libere de Paște și Ziua Muncii se suprapun.

Din păcate pentru români, sărbătorile coincid. Ce se întâmplă cu zilele libere în 2027

Vestea că Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai în 2027 vine la pachet cu o coincidență nefericită.

Vinerea Mare pică pe 30 aprilie, iar a doua zi de Paște pe 3 mai. În acest interval, data de 1 Mai, care este zi liberă legală, cade într-o zi de sâmbătă. Astfel, angajații pierd ocazia de a avea un weekend prelungit separat.

În schimb, creștinii catolici vor serba Învierea Domnului mult mai devreme, pe 28 martie. Această diferență  între cele două culte face ca perioadele de relaxare să fie distribuite diferit pentru salariați.

Chiar dacă lista liberelor legale pare lungă, suprapunerea din primăvara anului 2027 taie din entuziasmul celor care sperau la o vacanță extinsă, scrie Știrpesurse.

Ce soluții există soluții

Discuțiile despre unificarea sărbătorii nu au ajuns la un rezultat final. Diferențele de calendar generează situații ciudate în fiecare an.

Patriarhul Bartolomeu I a vorbit despre această problemă și a explicat de ce este necesară o schimbare.

„Este un scandal să sărbătorim separat evenimentul unic al Învierii Domnului”, a declarat Patriarhul Bartolomeu I.

Ce spunea Papa Francisc despre unificarea sărbătorilor

Pledoaria pentru o dată unică a Paștelui a fost susținută și de liderul de la Vatican.

Papa Francisc considera că aceste diferențe de calcul nu fac decât să accentueze diviziunile între credincioși. Deși există ani în care sărbătorile coincid, cum va fi în 2028 pe data de 16 aprilie, situația din 2027 rămâne una neplăcută pentru organizarea timpului liber.

Suveranul Pontif a folosit o metaforă ironică pentru a sublinia cât de absurdă este separarea actuală a calendarului bisericesc

„Când a înviat Hristos din morți? Hristosul meu a înviat astăzi și al tău săptămâna viitoare”, a declara ăn trecut Papa Francisc.

În 2027, angajații vor trebui să se mulțumească cu un singur interval de pauză în loc de două mini-vacanțe separate în lunile aprilie și mai.

Iată calendarul zilelor libere pentru 2027

ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou
6 ianuarie — Boboteaza
7 ianuarie — Sfântul Ioan Botezătorul
24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
30 aprilie – 3 mai — Paștele ortodox
1 mai — Ziua Muncii
1 iunie — Ziua Copilului
20 iunie — Rusalii, 21 iunie — a doua zi de Rusalii
15 august — Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie — Sfântul Andrei
1 decembrie — Ziua Națională a României
25 și 26 decembrie — Crăciunul

Cât timp pot fi păstrate preparatele tradiționale de Paște. Cum depozităm corect salata boeuf, cozonacul și pasca
