Directoarea Colegiului ”I. L. Caragiale”, după discuțiile de la Cotroceni: Pare că niște oameni știu lucruri pe care noi nu le știm. Încep să mă întreb dacă fisura nu va veni cumva chiar de la liderii de sindicat. Sunt nuanțe în discursul lui Nistor

Andreia Bodea, directoarea Colegiului ”I. L. Caragiale”, a declarat că începe să aibă rezerve în ce privește continuarea grevei profesorilor: „Pare că niște oameni știu niște lucruri pe care noi nu le știm. Pare că toată lumea se așteaptă ca un lucru iminent să fie oprirea grevei pe data de 8 iunie, dacă pe 9 iunie vom fi la școală să încheiem mediile”.

Aceasta a mai spus că începe să se întrebe și dacă nu cumva fisura în grevă va apărea chiar de la liderii de sindicat. Ea l-a dat exemplu pe Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, în discursul căruia mai nou sesizează niște nuanțe.

Precizăm în acest context că diferențe de abordare între liderii de sindicate s-au văzut și public. De exemplu, după o rundă de negocieri cu guvernanții, Anton Hadăr, cel care reprezintă profesorii din universitar, a spus că s-a făcut „un pas înainte”. , liderul FSLI și reprezentant al profesorilor din preuniversitar, cei care sunt în grevă. Hăncescu a intervenit rapid și le-a spus reporterilor că el și Nistor îi reprezintă pe profesorii greviști și că oferta guvernanților nu e acceptată.

„Dacă această ieșire masivă a profesorilor, care văd că s-a bucurat de simpatia unor părinți și elevi și a unor personalități, eșuează lamentabil dintr-un motiv sau altul, categoric șansa pe termen mediu ca învățământul să se redreseze se prăbușește definitiv. Aceste mii de oameni imaginați-vă că se întorc la catedră cu capul plecat, fără să obțină mai nimic din ceea ce cereau pentru demnitatea lor și încep să predea. Aveți această imagine cu această masă de oameni care se întorc la catedră, umiliți, dezamăgiți. Nu cred că vor mai ieși vreodată în stradă”, a mai afirmat directoarea Andreia Bodea, pentru

Directoare de colegiu: Fisura în grevă s-ar putea să apară de unde nu ne așteptăm – de la liderii de sindicate

„Nu îmi place foarte mult ce am înțeles, nu știu dacă am înțeles corect, am senzația că este ceva ce mie îmi scapă. Sunt niște nuanțe pe care le sesizez și în discursul domnului Nistor, care nu existau zilele trecute, dar poate mă înșel.

Dacă înainte de a auzi aceste lucruri mă gândeam dacă mă îngrijorează cât vor mai putea profesorii, mai ales cei care sunt singuri și nu dau meditații, să reziste, acum încep să mă întreb dacă fisura nu va veni cumva chiar de unde nu ne așteptam, și anume de la liderii de sindicat”, a declarat Andreia Bodea.

Directoarea Colegiului ”I. L. Caragiale” nu e impresionată de rezultatul discuțiilor cu Iohannis: Vorbe goale în continuare

După de marți, liderul de sindicat Marius Nistor afirmase că președintele a simpatizat cu profesorii.

Directoarea a salutat și ea disponibilitatea lui Iohannis de a sta de vorbă cu liderii de sindicate și cu elevii, dar spune că practic nu a fost făcut niciun pas înainte în îndeplinirea revendicărilor profesorilor: „Sunt numai vorbe în continuare. Domnul președinte sunt convinsă că era de mai multe zile la curent cu tot ceea ce se întâmplă în învățământ. M-aș fi așteptat să fi prezentat o perspectivă mai concretă liderilor de sindicat. Un acord, nu știm ce conține acel acord, continuăm o grevă în baza a ce?”.

Directoare de colegiu: Pare că niște oameni știu niște lucruri pe care noi nu le știm

Andreia Bodea a precizat apoi că are rezerve în ce privește continuarea grevei și i se pare că profesorii nu sunt informați pe deplin asupra a ceea ce se petrece: „Încep să am niște rezerve în ceea ce privește continuarea acestei greve. Pare că niște oameni știu niște lucruri pe care noi nu le știm. Pare că toată lumea se așteaptă ca un lucru iminent să fie oprirea grevei pe data de 8 iunie, dacă pe 9 iunie vom fi la școală să încheiem mediile. Este ceva ce mie îmi scapă și cu siguranță nu îmi place”.