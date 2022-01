Directorul STB va cere în instanță suspendarea grevei. Adrian Criț: E ilegală în condiții de pandemie. Sunt documente care vor sta la baza unei plângeri penale. Interesele sindicale trebuie să înceteze

Directorul Societății de Transport București, Adrian Criț, susține că greva spontană de joi dimineață „este ilegală în condiții de pandemie”. Oficialul a anunțat că va fi inițiată o plângere penală împotriva unor lideri de sindicat.

Directorul STB, Adrian Criț, va cere în instanță suspendarea „grevei ilegale”

„Angajații noștri au contract colectiv de muncă valabil, au drepturile respectate și trebuie să își îndeplinească obligațiile. Vehiculele sunt mai curate, respectă programul de transport. Am deplasat proceduri de achiziție pentru vehicule electrice și infrastructură de cale de rulare. Condițiile de muncă sunt îmbunătățite. Suntem deschiși dialogului. Angajații trebuie să știe că au și obligații. Bucureștenii nu trebuie să sufere. Această grevă este ilegală în condiții de pandemie. Sunt documente care vor sta la baza unei plângeri penale și va fi contra unor lideri de sindicat. Angajații sunt manipulați de către sindicat. Cred că angajații vor să își păstreze locul de muncă. Dacă vor majorări salariale, trebuie să presteze activitatea”, a declarat directorul STB, citat de Digi24.ro.

Adrian Criț susține că, în STB, „interesele sindicale trebuie să înceteze”.

„Azi a ieșit un troileibuz de la Vatra Luminoasă. A fost sunat de liderii de sindicat și a trebuit să se întoarcă la depou. La ora 8 trebuiau să fie în trafic 1.400 de mijloace de transport. Acum circulă doar concurența care știe să eficientizeze. La ora 9.00 vom sesiza tribunalul pentru suspendarea acestei greve ilegale. Am discutat dimineață cu unii șoferi, unii vor să iasă dar nu sunt lăsați de alți angajați. Am vorbit la telefon cu primarul general și cu viceprimarul care mă aștepta dimineața la ora 4.00. în Primărie. Interesele sindicale trebuie să înceteze în această companie și consider că Vasile Petrariu va urma calea lui Rădoi (lider de sindicat la metrou – n.r.). Sindicaliștii nu au ajuns ieri la un consens după discuțiile cu o parte din Consiliul de Administrație. Azi îi invităm la ora 14.00 la discuții pe venituri și cheltuieli”, a adăugat el.