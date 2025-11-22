Horea Tudor Vușcan, antreprenor din Oradea cunoscut pentru afacerile sale cu bitcoin, a intrat în atenția publică după ce a pus sechestru pe acțiunile deținute de Primăria Turda la Salina Turda, unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania. Afaceristul reclamă creanțe de peste 9 milioane de lei și a inițiat proceduri de executare silită, însă Primăria contestă dreptul acestuia de a prelua controlul asupra societății.

Ce revendică Horea Vușcan și cum a apărut datoria

Horea Tudor Vușcan a cesionat creanțe provenind de la Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, operatorul serviciului de transport în Turda între 2010 și 2019. „De la data sesizării instanței cu cererea de emitere a unei ordonanțe de plată (02.03.2021) au trecut 3 ani și 9 luni, iar de la data pronunțării titlului executoriu au trecut 3 ani și 8 luni. Prelungirea acestei perioade contravine scopului urmărit de legiuitor”, afirmă antreprenorul prin intermediul avocaților săi.

Vușcan susține că suma de 9.089.467 lei include debitul principal și penalitățile de întârziere, iar procedura de executare silită demarată în 2021 a fost reluată în 2024 după o suspendare temporară.

De ce contestă Primăria Turda executarea silită

Municipalitatea argumentează că preluarea acțiunilor SA de către un creditor ar provoca „un prejudiciu grav, ireparabil și cu consecințe devastatoare pentru comunitatea locală”. Reprezentanții instituției subliniază importanța strategică a salinei, care a generat în 2024 peste 700.000 de vizitatori și un profit de aproape 8 milioane de lei.

„Salina Turda, ca entitate strategică, joacă un rol esențial în susținerea economiei locale și a identității culturale a orașului Turda”, se mai arată în documentația primăriei.

Care sunt riscurile pentru turism și economie

Potrivit Primăriei, transferul acțiunilor către un acționar privat ar putea afecta serviciile și siguranța vizitatorilor, ar putea crește tarifele și ar diminua accesibilitatea pentru familii și turiști cu bugete limitate. „Pierderea veniturilor din dividende ar crea un efect de domino asupra altor sectoare economice locale. Afacerile din turism generate de Salina Turda ar putea înregistra scăderi ale veniturilor”, avertizează reprezentanții municipiului, potrivit Libertatea.ro.

Cum justifică instanța suspendarea executării

Tribunalul Cluj a suspendat temporar executarea silită, apreciind că Salina este „un simbol al identității culturale românești”, recunoscută la nivel internațional. Judecătorul a subliniat că transferul controlului către o entitate privată nu poate avea loc decât după soluționarea definitivă a contestațiilor și validarea legalității titlului executoriu. „Vânzarea acțiunilor ar trebui să aibă loc doar în momentul în care se va constata pe fond că executarea silită demarată este conformă cu cerințele legale”, se arată în motivarea instanței.

Municipalitatea a transmis un drept la replică prin care subliniază că acțiunile rămân în patrimoniul public și nu pot fi valorificate de creditor înainte ca instanța să se pronunțe definitiv. „Distanța dintre o măsură de sechestru suspendată și preluarea controlului asupra unei societăți publice de importanța Salinei Turda S.A. este enormă, atât juridic, cât și procedural”, explică primăria. Instituția reafirmă că va continua să utilizeze toate mijloacele legale pentru a proteja obiectivul turistic și patrimoniul public al municipiului.