O seară care trebuia să fie plină de distracție s-a transformat rapid într-un coșmar la Caransebeș. Un s-a blocat brusc, lăsând 17 copii și tineri suspendați la cinci metri înălțime, cu capul în jos. Aceștia au rămas în această poziție timp de 40 de minute, trăind momente de panică.

Cum s-a transformat o seară obișnuită într-un coșmar în parc

La un pas de dezastru, un carusel defect din Parcul Dragalina a transformat o noapte obișnuită într-o experiență de coșmar.

În jurul orei 23:00, brațul rotativ s-a blocat brusc. Mai mulți adolescenți au rămas suspendați la aproximativ cinci metri înălțime, , depinzând doar de sistemele de siguranță care i-au ținut fixați în scaune.

Fără aceste mecanisme, finalul putea fi tragic. Chiar și așa, șase dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duse la spital. Martorii, îngroziți de scenă, au sunat imediat la , iar pompierii au intervenit rapid pentru a-i coborî în siguranță, informează stirileprotv.ro.

Cine răspunde pentru momentele de groază trăite de tineri

Intervenția pompierilor a fost una contracronometru, iar salvarea a venit în ultimul moment. „Persoanele surprinse în dispozitiv au fost coborâte în siguranță, caruselul fiind readus în poziția inițială prin acțiuni manuale, cu ajutorul frânghiilor utilizate de către pompierii militari”, a declarat Iulia Rusan, purtător de cuvânt al .

Tinerii, cu vârste între 14 și 20 de ani, au rămas blocați în instalație timp de 40 de minute care au părut o eternitate, iar șase dintre ei au ajuns la spital cu atacuri de panică. „Copiii au fost aduși cu ambulanța, au fost inițial puțin speriați, dar la momentul consultului toți erau stabili hemodinamic. Amețeli, spaimă, sigur că au fost speriați. Toți au fost stabili și au plecat”, a explicat Aida Bîldea, medic de gardă la .

Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital, însă cazul nu s-a încheiat aici. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și au început audierile, iar „administratorul societății, un bărbat de 49 de ani, din județul Ilfov, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări. Caruselul a fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor”, a precizat Alina Boeru, purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă acum să afle ce anume a dus la incidentul care a transformat distracția într-o experiență de neuitat, dar nu în sensul bun.