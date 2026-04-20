Acasa » Eveniment » Distracție transformată în groază la Caransebeș. Un carusel blocat a ținut 17 tineri suspendați cu capul în jos timp de 40 de minute

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 08:45
Sursă Foto: stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Cum s-a transformat o seară obișnuită într-un coșmar în parc
  2. Cine răspunde pentru momentele de groază trăite de tineri

O seară care trebuia să fie plină de distracție s-a transformat rapid într-un coșmar la Caransebeș. Un carusel s-a blocat brusc, lăsând 17 copii și tineri suspendați la cinci metri înălțime, cu capul în jos. Aceștia au rămas în această poziție timp de 40 de minute, trăind momente de panică.

Cum s-a transformat o seară obișnuită într-un coșmar în parc

La un pas de dezastru, un carusel defect din Parcul Dragalina a transformat o noapte obișnuită într-o experiență de coșmar.

În jurul orei 23:00, brațul rotativ s-a blocat brusc. Mai mulți adolescenți au rămas suspendați la aproximativ cinci metri înălțime, cu capul în jos, depinzând doar de sistemele de siguranță care i-au ținut fixați în scaune.

Fără aceste mecanisme, finalul putea fi tragic. Chiar și așa, șase dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duse la spital. Martorii, îngroziți de scenă, au sunat imediat la 112, iar pompierii au intervenit rapid pentru a-i coborî în siguranță, informează stirileprotv.ro.

Cine răspunde pentru momentele de groază trăite de tineri

Intervenția pompierilor a fost una contracronometru, iar salvarea a venit în ultimul moment. „Persoanele surprinse în dispozitiv au fost coborâte în siguranță, caruselul fiind readus în poziția inițială prin acțiuni manuale, cu ajutorul frânghiilor utilizate de către pompierii militari”, a declarat Iulia Rusan, purtător de cuvânt al ISU Semenic.

Tinerii, cu vârste între 14 și 20 de ani, au rămas blocați în instalație timp de 40 de minute care au părut o eternitate, iar șase dintre ei au ajuns la spital cu atacuri de panică. „Copiii au fost aduși cu ambulanța, au fost inițial puțin speriați, dar la momentul consultului toți erau stabili hemodinamic. Amețeli, spaimă, sigur că au fost speriați. Toți au fost stabili și au plecat”, a explicat Aida Bîldea, medic de gardă la Spitalul de Urgență Caransebeș.

Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital, însă cazul nu s-a încheiat aici. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și au început audierile, iar „administratorul societății, un bărbat de 49 de ani, din județul Ilfov, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări. Caruselul a fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor”, a precizat Alina Boeru, purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă acum să afle ce anume a dus la incidentul care a transformat distracția într-o experiență de neuitat, dar nu în sensul bun.

Citește și...
Friedrich Merz convoacă Consiliul de Securitate pe fondul tensiunilor din energie: „Suntem pregătiți să intervenim”
Eveniment
Friedrich Merz convoacă Consiliul de Securitate pe fondul tensiunilor din energie: „Suntem pregătiți să intervenim”
Un aeroport din Europa se închide pentru o lună. Sute de zboruri anulate și mii de pasageri afectați
Eveniment
Un aeroport din Europa se închide pentru o lună. Sute de zboruri anulate și mii de pasageri afectați
Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, expuse la București. Când pot fi văzute și cât timp rămân în muzeu
Eveniment
Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, expuse la București. Când pot fi văzute și cât timp rămân în muzeu
Tragedie pe o șosea din Suceava. Motociclist de 17 ani lovit mortal de un vehicul
Eveniment
Tragedie pe o șosea din Suceava. Motociclist de 17 ani lovit mortal de un vehicul
„Moartea ascultă povești”. Volum de proze scurte lansat de sociologul Bruno Ștefan
Eveniment
„Moartea ascultă povești”. Volum de proze scurte lansat de sociologul Bruno Ștefan
Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor
Eveniment
Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Eveniment
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
Eveniment
Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Eveniment
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Eveniment
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Ultima oră
08:59 - Rezultate parțiale în Bulgaria: Partidul fostului președinte Rumen Radev, cu simpatii pro-ruse, a câștigat alegerile parlamentare cu un scor zdrobitor. Ce spun analiștii despre victoria sa
08:59 - Vremea, 20 aprilie: ploi, vânt puternic și răcire accentuată în nord și centru
08:42 - Ziua care poate răsturna Guvernul: PSD votează azi soarta lui Ilie Bolojan. Îi retrag sau nu sprijinul politic?
08:31 - Friedrich Merz convoacă Consiliul de Securitate pe fondul tensiunilor din energie: „Suntem pregătiți să intervenim”
08:21 - De ce rămân românii fără bani la final de lună. Regula 50-30-20 care te ajută să economisești fără efort
07:59 - Un aeroport din Europa se închide pentru o lună. Sute de zboruri anulate și mii de pasageri afectați
07:32 - Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, expuse la București. Când pot fi văzute și cât timp rămân în muzeu
23:54 - Exclusiv B1 TV. PNL va rupe relația cu PSD în cazul unei crize politică. Bolojan susține nu mai e cale de împăcare
23:29 - Tensiunile din Strâmtoare Ormuz cresc. Cargou iranian capturat de marina americană
22:29 - Ilie Bolojan, exclusiv pentru B1 TV. Cum explică refuzul de a demisiona din funcție. Premierul acuză PSD că are motive politice pentru a-l demite: „Unii oameni din conducerea PSD şi-ar dori un premier de tip marionetă”. Consecințele actualei crize politice VIDEO