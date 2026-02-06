În spatele fiecărui divorț există o poveste care nu se vede în cifre. În România, la fiecare șapte minute, un cuplu își spune adio, iar pentru mulți asta pare doar o statistică. Ce altădată era un subiect rușinos a devenit astăzi o realitate banalizată. Însă un nu înseamnă doar doi adulți care se despart. De cele mai multe ori, în mijloc rămân copiii.

Ce rămâne în sufletul unui copil după un divorț

„Aveam 14 ani când s-a întâmplat. Nu ne-am așezat la masă să vorbim, nu ni s-a explicat nimic. Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat.” Așa își amintește Andreea momentul care i-a schimbat definitiv adolescența. Pentru ea și fratele ei, despărțirea părinților a venit ca un șoc.

Prinși între certuri și tensiuni, s-au simțit invizibili, ca și cum ar fi fost pedepsiți pentru greșelile adulților. Ani mai târziu, Andreea recunoaște că rana nu s-a închis ușor. Astăzi are 28 de ani și a avut nevoie de multă terapie ca să poată merge mai departe. Impactul real al despărțirii părinților l-a conștientizat abia în momentul în care a început o relație.

„Aveam tendinţa să intru în anumite relaţii cu anumiţi bărbaţi despre care ştiam sigur că nu se vor despărţi de mine. Parcă îi pedepseam pentru tot ce mi s-a întâmplat mie. Eu trebuia să mă despart de ei! L-am iertat de tot pe tata, dar nu pe tata, cât ce a făcut”, a declarat tânăra, potrivit observatornews.ro.

Ce doare mai tare pentru un copil: divorțul sau războiul dintre părinți

Specialiștii spun clar că nu separarea în sine este cea mai mare ci conflictele care o însoțesc.

„Trebuie să înţelegem că divorţul nu afectează copiii doar prin separe, ci printr-un complex de factori. Conflictele continue între părinţi sunt un factor foarte important care intensifică stresul şi traumele şi este mai dăunător, ca factor psihologic decât divorţul în sine”, a explicat psihologul George Bozga.

Situația se agravează în momentul în care copilul este implicat direct în conflict. Ajunge să fie mesager între părinți, sprijin emoțional pentru unul dintre ei sau martor tăcut al unei suferințe care nu ar trebui să fie a lui. În unele cazuri, copilul este folosit ca armă emoțională. Acest comportament poartă un nume juridic: alienare parentală. Este o formă gravă de abuz care poate duce chiar la pierderea drepturilor părintești.

Recent, în România, o mamă a fost sancționată după ce, timp de peste șase ani, i-a interzis tatălui să-și vadă copilul. Femeia a fost acuzată de asupra minorului și monitorizată cu brățară electronică.

„Aici vorbim de o înstrăinare părintească! Sunt foarte des întâlnite în ultimul timp. Copilul este învățat că celălalt părinte, cel cu care nu locuiește, este un pericol pentru el. Şi atunci copilul capătă o frică sau, din contră, o ură faţă de celălalt părinte și nu-și mai doreşte, practic, să petreacă timp cu el. Prin ordin de protecție, putem proteja victima”, a spus Oana Creţu Turiga, avocată.

Cum se transformă rănile copilăriei în problemele adultului de mâine

Atunci când copiii nu înțeleg ce se întâmplă în familie, efectele apar rapid și sunt vizibile. Primele semne se văd la școală, în relațiile cu prietenii sau în momentele de singurătate. Alte răni ies la suprafață mai târziu, în viața de adult, prin alegerile pe care le fac și prin felul în care iubesc. Se văd chiar și în modul în care ajung, la rândul lor, să fie părinți.

Psihologul George Bozga explică faptul că mulți copii simt că trebuie să aleagă între mamă și tată. Această presiune le induce un puternic sentiment de vinovăție. În timp, ajung să poarte pe umeri conflictul părinților și să-l transforme într-un tipar emoțional distructiv. Pentru ei, ajunge să însemne tensiune, teamă și nesiguranță, pentru că asta au văzut acasă. Iar aceste modele, netratate, se pot repeta dureros din generație în generație.