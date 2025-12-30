Traficul rutier pe Valea Prahovei a devenit marți o provocare majoră pentru șoferii care se deplasează spre zona montană, în plin sezon turistic. Autoritățile confirmă valori ridicate de trafic și recomandă prudență, planificare atentă și folosirea rutelor alternative.

Unde sunt cele mai mari blocaje pe DN 1

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române informează că traficul este intens pe DN 1 Ploiești – Brașov, în special între Breaza de Jos și Comarnic, pe sensul de urcare către Brașov. În acest sector, autovehiculele înaintează în coloană, iar timpii de așteptare cresc considerabil, mai ales în intervalele de vârf, când fluxul turistic este accentuat.

Situația este agravată de numărul mare de șoferi care aleg aceeași rută, DN 1 rămânând principala arteră de acces către stațiunile montane din .

Aglomerația nu se limitează la segmentele dintre localități, fiind semnalată și în interiorul stațiunilor Bușteni, Azuga și Predeal, pe ambele sensuri de circulație. Intrările în aceste localități sunt puncte critice, unde se formează frecvent coloane, din cauza traficului local, a parcărilor limitate și a traversărilor pietonale.

Pentru a menține un minim de fluență, peste 30 de polițiști rutieri sunt mobilizați pe teren, dirijând circulația și intervenind punctual în zonele cu risc crescut de blocaj, relatează Adevărul.

Ce recomandări transmit autoritățile pentru șoferi

le recomandă conducătorilor auto să își verifice traseul înainte de plecare și să ia în calcul întârzieri semnificative, generate de coloanele formate pe .

Într-un mesaj transmis public, autoritățile avertizează explicit: „Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția sau banda și semnalizați din timp această intenție! Nu opriți în mod nejustificat pe banda de urgență de pe autostrăzi! În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!”

Respectarea acestor indicații este esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru menținerea unui trafic cât mai sigur în condiții de aglomerație.

Ce rute alternative pot reduce timpul de deplasare?

Pentru șoferii care doresc să evite DN 1, Poliția Rutieră recomandă mai multe variante ocolitoare, care pot oferi timpi de parcurs mai buni, în funcție de destinație.

Una dintre opțiuni este traseul București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov, o rută frecvent utilizată în perioadele aglomerate.

Alte variante includ București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov sau București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov.

Pentru cei care se îndreaptă spre Sinaia, poate fi luată în calcul și ruta București – Târgoviște – DN 71 – Sinaia, mai puțin aglomerată în anumite intervale orare.





