Direcția Națională Anticorupție (DNA) a efectuat, marți, percheziții atât la sediul grupului Grampet, cât și la domiciliul lui Cristian Rădulescu, directorul general al companiei. Potrivit unor surse judiciare, Rădulescu, un apropiat al omului de afaceri Gruia Stoica, este suspectat de dare de mită într-un dosar legat de insolvența companiei Spet Shopping SA.

Care sunt acuzațiile aduse lui Cristian Rădulescu

Procurorii îl suspectează pe Cristian Rădulescu că, în perioada iunie 2025-ianuarie 2026, ar fi promis în mod repetat foloase necuvenite în valoare de 500.000 de euro, plus suplimentarea onorariului, practicianului în insolvență Dan Urse.

Potrivit unor surse, Cristian Rădulescu este suspectat de procurori că în mod repetat, în numele său și al conducerii Grampet, i-ar fi promis practicianului în insolvență Dan Urse foloase necuvenite de 500.000 de euro și suplimentarea onorariului în cazul insolvenței Spet Shopping SA.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2025-2026, a unor infracţiuni de corupţie de către directorul unei societăţi comerciale”, se precizează în comunicatul emis de DNA.

Ce rol ar fi avut Dan Urse în acest caz

Dan Urse, practician în insolvență la firma Dinu, Urse și Asociații, ar fi fost vizat pentru urgentarea procesului prin care Grampet să obțină un imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei.

Procurorii susțin că această urgentare ar fi fost posibilă prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau lui Dan Urse în calitate de administrator în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare a SC ISPE SA, informează .

Ce este Grampet și cine sunt principalii acționari ai grupului

Grampet este un grup de firme din România specializat în sectorul feroviar, având în componență transportatorul feroviar de marfă Grup Feroviar Român, fabrica de reparații vagoane Remar Pașcani, precum și companiile Reva Simeria și Turist Semenic.

Principalii acționari sunt Gruia Stoica, cu 31%, și Vasile Didilă, cu 29%.