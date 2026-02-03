B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Surse: Percheziții DNA la Grupul Grampet. Directorul unei firme, suspectat că a dat 500.000 de euro mită. Ce mai susțin procurorii

Surse: Percheziții DNA la Grupul Grampet. Directorul unei firme, suspectat că a dat 500.000 de euro mită. Ce mai susțin procurorii

B1.ro
03 feb. 2026, 18:51
Surse: Percheziții DNA la Grupul Grampet. Directorul unei firme, suspectat că a dat 500.000 de euro mită. Ce mai susțin procurorii
Foto: Direcția Națională Anticorupție / Facebook
Cuprins
  1. Care sunt acuzațiile aduse lui Cristian Rădulescu
  2. Ce rol ar fi avut Dan Urse în acest caz
  3. Ce este Grampet și cine sunt principalii acționari ai grupului

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a efectuat, marți, percheziții atât la sediul grupului Grampet, cât și la domiciliul lui Cristian Rădulescu, directorul general al companiei. Potrivit unor surse judiciare, Rădulescu, un apropiat al omului de afaceri Gruia Stoica, este suspectat de dare de mită într-un dosar legat de insolvența companiei Spet Shopping SA.

Care sunt acuzațiile aduse lui Cristian Rădulescu

Procurorii DNA îl suspectează pe Cristian Rădulescu că, în perioada iunie 2025-ianuarie 2026, ar fi promis în mod repetat foloase necuvenite în valoare de 500.000 de euro, plus suplimentarea onorariului, practicianului în insolvență Dan Urse.

Potrivit unor surse, Cristian Rădulescu este suspectat de procurori că în mod repetat, în numele său și al conducerii Grampet, i-ar fi promis practicianului în insolvență Dan Urse foloase necuvenite de 500.000 de euro și suplimentarea onorariului în cazul insolvenței Spet Shopping SA.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2025-2026, a unor infracţiuni de corupţie de către directorul unei societăţi comerciale”, se precizează în comunicatul emis de DNA.

Ce rol ar fi avut Dan Urse în acest caz

Dan Urse, practician în insolvență la firma Dinu, Urse și Asociații, ar fi fost vizat pentru urgentarea procesului prin care Grampet să obțină un imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei.

Procurorii susțin că această urgentare ar fi fost posibilă prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau lui Dan Urse în calitate de administrator în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare a SC ISPE SA, informează Știripesurse.

Ce este Grampet și cine sunt principalii acționari ai grupului

Grampet este un grup de firme din România specializat în sectorul feroviar, având în componență transportatorul feroviar de marfă Grup Feroviar Român, fabrica de reparații vagoane Remar Pașcani, precum și companiile Reva Simeria și Turist Semenic.

Principalii acționari sunt Gruia Stoica, cu 31%, și Vasile Didilă, cu 29%.

Tags:
Citește și...
Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Eveniment
Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
Eveniment
Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
Eveniment
Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș
Eveniment
Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș
Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul
Eveniment
Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul
Lovitură pentru Dani Mocanu și fratele lui. Vor fi predați autorităților române. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli
Eveniment
Lovitură pentru Dani Mocanu și fratele lui. Vor fi predați autorităților române. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Eveniment
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Eveniment
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Eveniment
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Ultima oră
20:39 - Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
20:23 - Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
20:20 - Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
20:08 - Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
19:53 - Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
19:51 - Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
19:49 - Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș
19:40 - Lumea mondenă zguduită de un nou scandal. Dorian Popa a ajuns „pițiponcul” lui Alex Bodi
19:14 - Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
19:12 - O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său