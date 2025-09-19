B1 Inregistrari!
Documente de sec XXI, cu infrastructură de sec XIX. Studenții care cer transport gratuit pe CFR încurcați de cartea electronică de identitate

Documente de sec XXI, cu infrastructură de sec XIX. Studenții care cer transport gratuit pe CFR încurcați de cartea electronică de identitate

Adrian Teampău
19 sept. 2025, 22:28
Documente de sec XXI, cu infrastructură de sec XIX. Studenții care cer transport gratuit pe CFR încurcați de cartea electronică de identitate
Sursa foto: Freepik / @bedneyimages

Studenții care dețin cărți electronice de identitate se confruntă cu o nouă problemă, cu câteva zile înainte de începererea anului universitar. Deoarece nu toate instituțiile dețin infrastructura necesară citirii noilor documente de identitate aceștia trebuie să se înarmeze cu eterna „adeverință”.

Studenții învață cum se face digitalizare cu adeverința

Tinerii studioși care au mers la ghișeele CFR pentru a-și procura, conform legii, biletele și abonamentele cu preț redus s-au confruntat cu un refuz. Casierele i-au trimis pe studenții respectivi să obțină o adeverință, de la Evidența Populației, din care să rezulte adresa de domiciliu. Această informație este înscrisă pe CIP-ul eletronic și nu a mai fost tipărită pe cardul electronic.

În aceste condiții, dat fiind că ghișeele nu au fost dotate cu infrastructura necesară citirii acestor CIP-uri, conducerea CFR a decis să rezolve treaba clasic, birocratic, solicitând o adeverință de domiciliu.

Noile cărți de identitate au fost lansate de câțiva ani, timp suficient pentru CFR să se doreze cu cititoarele respective. Se pare, însă, că reprezentanții instituției au tot amânat achiziția și, astfel, s-a ajuns într-o situație de râs.

Problema a explodat, însă, într-o perioadă foarte aglomerată când studenții se pregătesc să revină pe băncile școlilor. La casele de bilete, studenții spun că nu li s-a comunicat în nici un fel despre această cerință.

„Practic tot cu o hârtie mergi… maximă digitalizare”, povestește un părinte, citat de stiripesurse.ro.

Ministerul Transporturilor apelează la birocrație

Prin lege, studenții beneficiază de o reducerea de 90% pe transportul feroviar, la clasa a II-a, pentru toate categoriile de trenuri. În anul universitar ce stă să înceapă, studenții nu vor mai putea solicita bilete reduse de transport cu trenul decât pentru rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află facultatea la care sunt înscriși.

Or, într-o astfel de situație, normal, casierii de la ghișeele CFR solicită documentele de identitate pentru a vedea adresa exactă. Altfel, fără să cunoască adresa exactă de domiciliu, aceștia nu pot aplica reducerea. Or, pe cărțile electronice de idenitate (CEI) adresa nu figurează, așa cum arătam mai sus, fiind înscrisă direct pe CIP-ul electronic.

Ca să rezolve problema, Ministerul Transporturilor a propus ca studenții care care prezintă CEI trebuie să aducă, pe lângă legitimația sau adeverința de student, un certificat de domiciliu emis de Evidența Populației. Documentul poate fi eliberat fizic sau electronic din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (RNEP).

Chiar dacă documentul poate fi prezentat și în format digital, pe un dispozitiv electornic, în multe stații CFR, documentul este solicitat în format tipărit, pe hârtie. Aceasta deoarece, responsabilii CFR nu s-au gândit să emită, măcar, o procedură de verificare menit să ușureze situația.

Studenții puși în situații neplăcute

Până la clarificarea situației, studenții trebuie să se conformeze cerințelor venite de la casieri. Dacă au noroc, și dețin o astfel de adeverință în format digital, este bine să o printeze pe hârtie. Astfel, vor evita posibilele neplăceri cauzate de refuzul unor lucrători mai puțin familiarizați cu acest gen de documente.

Dacă nu au un certificat de domiciliu, este bine ca studenții să facă demersurile necesare să-l obțină de la Evidența Populației. Astfel, evită situațiile  neplăcute în care ajung la ghișeu și sunt trimiși acasă pentru a veni cu toate documentele în regulă. Este frustrant, mai ales, că trăim în secolul XXI, iar accesul la tehnologie nu ar trebui să mai fie o problemă.

Pe de altă parte, trebuie spus că este frustrant ca la patru ani de la lansarea cărții de identitate digitale, să descoperi că facilitățile pe care le-au promis autoritățile nu pot fi accesate. Iar aceasta pentru că statul nu a luat măsurile necesare pentru a se dota cu infrastructura necesară citirii CIP-urilor electronice.

