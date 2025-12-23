Doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv după ce ar fi provocat intenționat un incendiu în urma căruia au fost distruse trei autoturisme și o motocicletă. Ancheta arată că fapta ar fi fost comisă ca un act de răzbunare, pe fondul unor neînțelegeri apărute într-o afacere. Prejudiciul total se ridică la zeci de mii de euro.

Incendiul a avut loc pe timpul nopții

Fapta s-a petrecut la începutul lunii trecute, pe timpul nopții, într-o parcare din municipiul Iași. Un autoturism și o motocicletă au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins rapid la alte două mașini parcate în apropiere, conform Știrile ProTv.

Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, iar inițial cauza probabilă indicată a fost un scurtcircuit electric.

Camerele de supraveghere au schimbat cursul anchetei

Ulterior, polițiștii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, descoperind că incendiul nu a fost unul accidental. În înregistrări apar doi bărbați cu fețele acoperite, care pătrund în parcare și incendiază în mod deliberat un singur autoturism, focul propagându-se apoi la celelalte vehicule.

Pe baza probelor adunate în mai multe săptămâni, anchetatorii au reușit să-i identifice pe suspecți, în vârstă de 28 și 30 de ani.

Percheziții în Iași și Suceava

Cei doi au fost reținuți după ce polițiștii au efectuat percheziții domiciliare la locuințele acestora din județele Iași și Suceava. În urma audierilor și a analizării probelor, procurorii au stabilit că fapta ar fi fost comisă cu intenție.

Surse din anchetă au precizat că între suspecți și proprietarul principal al vehiculelor incendiate, un bărbat de 32 de ani, ar fi existat neînțelegeri legate de o afacere în care colaborau. După încetarea relației profesionale, cei doi ar fi decis să se răzbune.

Prejudiciu de zeci de mii de euro

Prejudiciul suferit de proprietarul autoturismului și al motocicletei incendiate depășește 8.000 de euro.

În cazul celorlalți doi proprietari de mașini afectate, pagubele sunt estimate la aproximativ 30.000 de euro, respectiv 2.000 de euro.

Arestați preventiv pentru distrugere

Judecătorii au decis arestarea preventivă a celor doi suspecți pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost comisă fapta.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedepse cuprinse între 2 și 7 ani de închisoare, conform Codului penal.