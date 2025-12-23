B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro

Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro

Selen Osmanoglu
23 dec. 2025, 14:22
Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Incendiul a avut loc pe timpul nopții
  2. Camerele de supraveghere au schimbat cursul anchetei
  3. Percheziții în Iași și Suceava
  4. Prejudiciu de zeci de mii de euro
  5. Arestați preventiv pentru distrugere

Doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv după ce ar fi provocat intenționat un incendiu în urma căruia au fost distruse trei autoturisme și o motocicletă. Ancheta arată că fapta ar fi fost comisă ca un act de răzbunare, pe fondul unor neînțelegeri apărute într-o afacere. Prejudiciul total se ridică la zeci de mii de euro.

Incendiul a avut loc pe timpul nopții

Fapta s-a petrecut la începutul lunii trecute, pe timpul nopții, într-o parcare din municipiul Iași. Un autoturism și o motocicletă au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins rapid la alte două mașini parcate în apropiere, conform Știrile ProTv.

Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, iar inițial cauza probabilă indicată a fost un scurtcircuit electric.

Camerele de supraveghere au schimbat cursul anchetei

Ulterior, polițiștii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, descoperind că incendiul nu a fost unul accidental. În înregistrări apar doi bărbați cu fețele acoperite, care pătrund în parcare și incendiază în mod deliberat un singur autoturism, focul propagându-se apoi la celelalte vehicule.

Pe baza probelor adunate în mai multe săptămâni, anchetatorii au reușit să-i identifice pe suspecți, în vârstă de 28 și 30 de ani.

Percheziții în Iași și Suceava

Cei doi au fost reținuți după ce polițiștii au efectuat percheziții domiciliare la locuințele acestora din județele Iași și Suceava. În urma audierilor și a analizării probelor, procurorii au stabilit că fapta ar fi fost comisă cu intenție.

Surse din anchetă au precizat că între suspecți și proprietarul principal al vehiculelor incendiate, un bărbat de 32 de ani, ar fi existat neînțelegeri legate de o afacere în care colaborau. După încetarea relației profesionale, cei doi ar fi decis să se răzbune.

Prejudiciu de zeci de mii de euro

Prejudiciul suferit de proprietarul autoturismului și al motocicletei incendiate depășește 8.000 de euro.

În cazul celorlalți doi proprietari de mașini afectate, pagubele sunt estimate la aproximativ 30.000 de euro, respectiv 2.000 de euro.

Arestați preventiv pentru distrugere

Judecătorii au decis arestarea preventivă a celor doi suspecți pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost comisă fapta.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedepse cuprinse între 2 și 7 ani de închisoare, conform Codului penal.

Tags:
Citește și...
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
Eveniment
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud
Eveniment
Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud
Sectorul 3 accelerează investițiile în infrastructura educațională: 7 unități în execuție și 3 noi contracte de finanțare semnate în decembrie
Eveniment
Sectorul 3 accelerează investițiile în infrastructura educațională: 7 unități în execuție și 3 noi contracte de finanțare semnate în decembrie
Nou record mondial! Cine este bărbatul care a cântat colinde timp de 42 de ore
Eveniment
Nou record mondial! Cine este bărbatul care a cântat colinde timp de 42 de ore
Percheziții acasă la Rodica Stănoiu. Ce caută anchetatorii? Suspiciuni legate de testamentul fostului ministru
Eveniment
Percheziții acasă la Rodica Stănoiu. Ce caută anchetatorii? Suspiciuni legate de testamentul fostului ministru
Cum alegem vinul pentru mesele de sărbători. Sfaturi pentru o masă perfectă de la un somelier celebru (VIDEO)
Eveniment
Cum alegem vinul pentru mesele de sărbători. Sfaturi pentru o masă perfectă de la un somelier celebru (VIDEO)
Sărbători în siguranță! Recomandările DSU pentru prevenirea incendiilor în casă și bucătărie
Eveniment
Sărbători în siguranță! Recomandările DSU pentru prevenirea incendiilor în casă și bucătărie
Top 8 Sfaturi De Securitate Cibernetică Pentru A Proteja Afacerile Și A Evita Pierderile Economice Majore
Eveniment
Top 8 Sfaturi De Securitate Cibernetică Pentru A Proteja Afacerile Și A Evita Pierderile Economice Majore
Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)
Eveniment
Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)
Alertă la MApN. Un nou atac cu drone rusești la granița României. Avertizare Ro-Alert pentru populație
Eveniment
Alertă la MApN. Un nou atac cu drone rusești la granița României. Avertizare Ro-Alert pentru populație
Ultima oră
15:06 - Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
14:59 - Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”
14:31 - Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
14:16 - Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
13:58 - Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
13:53 - Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
13:45 - Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
13:38 - Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud
13:25 - S-a deschis un nou tronson din Autostrada Moldovei. Imagini spectaculoase! (VIDEO)
13:11 - Irina Loghin, mesaj emoționant înainte de 2026: „Îmi doresc pace în România”