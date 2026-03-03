Un nou dosar penal privind violența asupra animalelor ajunge în fața instanței, după ce procurorii au finalizat ancheta într-un caz petrecut într-o localitate din județul Sibiu. Doi bărbați sunt acuzați de uciderea și rănirea intenționată a unor câini, fapte care au stârnit reacții puternice în spațiul public.

Cum a ajuns cazul în fața instanței din Sibiu

Dosarul a fost trimis în judecată după ce judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoria Sibiu a confirmat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori. Instanța a stabilit că actele și probele adunate în timpul urmăririi penale respectă cerințele legii.

Decizia marchează trecerea dosarului în faza de judecată propriu-zisă, etapă în care va fi analizată responsabilitatea penală a celor doi inculpați pentru faptele imputate.

Ce acuzații formulează procurorii în acest dosar

Potrivit anchetatorilor de la , incidentul ar fi avut loc la finalul lunii octombrie 2024, într-o grădină din spatele unui imobil aflat într-un sat al județului. Cei doi s-ar fi aflat împreună în acel loc, unde ar fi agresat intenționat doi , folosind o bâtă, într-un episod de violență extremă.

Anchetatorii susțin că un câine de talie mare a fost rănit grav, iar un altul, de talie mică, a murit în urma loviturilor repetate, relatează Capital.

Documentele depuse la dosar descriu în detaliu circumstanțele agresiunii asupra animalelor și tipul leziunilor provocate.

„În timp ce se afla în grădina din spatele imobilului cu nr.10, împreună cu celălalt inculpatul, a rănit cu intenţie un câine de talie mare, în vârstă de aproximativ 8 luni, sex masculin, rasa metis, culoare negru, aparţinând persoanei vătămate X, care se afla în spatele grădinii, prin aplicarea mai multor lovituri de bâtă, provocându-i acestuia o plagă în partea supero-posterioară a capului, de dimensiuni reduse, iar în partea stângă a capului, un edem la nivelul ochiului stâng”, se arată în rechizitoriu.

În același episod, procurorii susțin că un al doilea câine ar fi fost ucis, faptele fiind încadrate ca ucidere și rănire cu intenție a animalelor, infracțiuni sancționate sever de lege.

În ce stadiu se află dosarul

Dosarul a parcurs etapa de cameră preliminară, procedură în care instanța verifică legalitatea probelor și a actelor de urmărire penală, fără a analiza vinovăția inculpaților.

„Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria, a administrării probelor, precum şi a tuturor actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecăţii”.

Procesul urmează să intre în faza de judecată pe fond, în cadrul căreia instanța va analiza probele, declarațiile și circumstanțele în care au fost rănite și ucise animalele.