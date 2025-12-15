Sezonul Sărbătorilor readuce în atenție pericolele materialelor pirotehnice. În județul Brăila, doi copii au fost răniți grav după ce o petardă le-a explodat în mâini, unul dintre ei pierzând un deget, iar cazul atrage din nou atenția asupra restricțiilor și riscurilor legate de aceste produse.

Incidentul din Mircea Vodă

Duminică, în localitatea Mircea Vodă, un copil de 8 ani și fratele său, de 11 ani, au fost răniți după ce au aprins o petardă pe stradă, scrie Click.

Explozia le-a provocat severe, iar tatăl a sunat imediat la 112. Copiii au fost transportați de urgență la spital, unde copilul de 8 ani a suferit amputarea unui deget, arsuri la ochi și răni la celelalte degete. Fratele său a suferit fracturi multiple la mâna stângă și o arsură ușoară la cornee, fiind operat și internat în stare stabilă.

Legislația și sancțiunile pentru petarde

Cazul a fost preluat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru a stabili cum au intrat copiii în posesia petardei. Legea privind materialele pirotehnice a fost modificată în 2025, iar vânzarea către minori este strict interzisă. Sunt permise doar produsele cu risc scăzut, cum ar fi artificiile de brad sau bețișoarele bengale.

Cei care comercializează sau folosesc ilegal petarde riscă amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, iar pedepsele pot ajunge până la cinci ani de închisoare. Cu toate acestea, materialele pirotehnice continuă să fie vândute ilegal, atât online, cât și stradal, autoritățile constatând capturi frecvente, dar dificil de controlat.

Revolta părinților și riscurile pentru copii

Părinții sunt nemulțumiți de lipsa de control: „Copiii văd petarde peste tot și sunt tentați. Curiozitatea lor depășește frica”, spune o mamă din București. Un tată adaugă: „Până nu vor fi controale reale și sancțiuni aplicate, astfel de tragedii vor continua.”

Anul trecut, noaptea de Revelion a fost marcată de peste 20 de răniți, dintre care 19 copii la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, din cauza pocnitorilor și artificiilor.