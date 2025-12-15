B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde

Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde

Selen Osmanoglu
15 dec. 2025, 14:56
Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Incidentul din Mircea Vodă
  2. Legislația și sancțiunile pentru petarde
  3. Revolta părinților și riscurile pentru copii

Sezonul Sărbătorilor readuce în atenție pericolele materialelor pirotehnice. În județul Brăila, doi copii au fost răniți grav după ce o petardă le-a explodat în mâini, unul dintre ei pierzând un deget, iar cazul atrage din nou atenția asupra restricțiilor și riscurilor legate de aceste produse.

Incidentul din Mircea Vodă

Duminică, în localitatea Mircea Vodă, un copil de 8 ani și fratele său, de 11 ani, au fost răniți după ce au aprins o petardă pe stradă, scrie Click.

Explozia le-a provocat răni severe, iar tatăl a sunat imediat la 112. Copiii au fost transportați de urgență la spital, unde copilul de 8 ani a suferit amputarea unui deget, arsuri la ochi și răni la celelalte degete. Fratele său a suferit fracturi multiple la mâna stângă și o arsură ușoară la cornee, fiind operat și internat în stare stabilă.

Legislația și sancțiunile pentru petarde

Cazul a fost preluat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru a stabili cum au intrat copiii în posesia petardei. Legea privind materialele pirotehnice a fost modificată în 2025, iar vânzarea către minori este strict interzisă. Sunt permise doar produsele cu risc scăzut, cum ar fi artificiile de brad sau bețișoarele bengale.

Cei care comercializează sau folosesc ilegal petarde riscă amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, iar pedepsele pot ajunge până la cinci ani de închisoare. Cu toate acestea, materialele pirotehnice continuă să fie vândute ilegal, atât online, cât și stradal, autoritățile constatând capturi frecvente, dar dificil de controlat.

Revolta părinților și riscurile pentru copii

Părinții sunt nemulțumiți de lipsa de control: „Copiii văd petarde peste tot și sunt tentați. Curiozitatea lor depășește frica”, spune o mamă din București. Un tată adaugă: „Până nu vor fi controale reale și sancțiuni aplicate, astfel de tragedii vor continua.”

Anul trecut, noaptea de Revelion a fost marcată de peste 20 de răniți, dintre care 19 copii la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, din cauza pocnitorilor și artificiilor.

Tags:
Citește și...
Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
Eveniment
Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
Eveniment
Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
Eveniment
Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
Cine este și ce meserie are Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu, cu care s-ar fi căsătorit. Noi detalii uluitoare ies la iveală
Eveniment
Cine este și ce meserie are Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu, cu care s-ar fi căsătorit. Noi detalii uluitoare ies la iveală
Carmen Harra, despre 2026: un an al schimbărilor și vești bune pentru România
Eveniment
Carmen Harra, despre 2026: un an al schimbărilor și vești bune pentru România
B1 TV, cea mai urmărită televiziune de știri pe publicul comercial, cu documentarul Recorder „Justiție capturată”
Eveniment
B1 TV, cea mai urmărită televiziune de știri pe publicul comercial, cu documentarul Recorder „Justiție capturată”
Excursie tragică! Cum și-au găsit sfârșitul 16 elevi de liceu care au sărbătorit absolvirea
Eveniment
Excursie tragică! Cum și-au găsit sfârșitul 16 elevi de liceu care au sărbătorit absolvirea
Surse: Moarte suspectă a Rodicăi Stănoiu. S-a aflat acum ce a făcut cu doar 10 zile înainte de a muri
Eveniment
Surse: Moarte suspectă a Rodicăi Stănoiu. S-a aflat acum ce a făcut cu doar 10 zile înainte de a muri
ANSVSA, controale și amenzi înainte de Sărbători. Care au fost principalele nereguli descoperite
Eveniment
ANSVSA, controale și amenzi înainte de Sărbători. Care au fost principalele nereguli descoperite
Cristi Dănileț, victorie importantă la CEDO împotriva României: Motivele pentru care a dat statul în judecată (VIDEO)
Eveniment
Cristi Dănileț, victorie importantă la CEDO împotriva României: Motivele pentru care a dat statul în judecată (VIDEO)
Ultima oră
15:35 - Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
15:32 - De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni
15:28 - Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
15:28 - Cum a aflat fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost concurent la Survivor, că l-a înșelat soția: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există”
15:05 - Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
14:56 - Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
14:53 - Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
14:48 - Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant
14:36 - Cine este și ce meserie are Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu, cu care s-ar fi căsătorit. Noi detalii uluitoare ies la iveală
14:30 - „Mi-a venit să plâng”. Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat într-o altă religie. Imagini de la slujbă (VIDEO)