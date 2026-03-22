Doi copii din Satu Mare, în vârstă de 2 și 4 ani, au fost salvați de polițiști dintr-un apartament unde erau ținuți legați de calorifer cu o frânghie de către concubinul mamei lor. Cazul a fost sesizat chiar de fratele cel mare, de 20 de ani, care a sunat la numărul de urgență 112.

Copiii găsiți legați de calorifer în locuință

Incidentul a avut loc pe data de 19 martie, când polițiștii au ajuns la fața locului pentru a aplana un conflict izbucnit între un bărbat de 43 de ani și partenera sa. În momentul în care au intrat în apartament, oamenii legii au descoperit scene greu de imaginat: doi copii erau legați cu o frânghie de caloriferul din cameră. Minorii au fost eliberați imediat de către polițiști, iar starea lor a fost evaluată ulterior de autoritățile. Concubinul femeii a fost reținut inițial pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Satu Mare.

Explicația halucinantă a bărbatului

În momentul audierilor, bărbatul le-ar fi spus polițiștilor o justificare aberantă pentru care ținea copii legați. Individul susținea că a recurs la acest gest extrem pentru a putea face curățenie în locuință în timp ce partenera sa nu era acasă. Autoritățile nu au fost convinse de această explicație și au considerat fapta suficient de gravă pentru a deschide un dosar penal. Ulterior, judecătorii au decis arestarea bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile și au emis un ordin de protecție, acesta fiind acum monitorizat cu o brățară electronică.

Anchetă în desfășurare pentru acești doi copii din Satu Mare

Măsurile legale au vizat-o și pe mama minorilor, care a fost arestată la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. În ceea ce îi privește pe cei doi copii din Satu Mare, aceștia au fost luați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și și transportați într-un centru de protecție specializat. În prezent, se analizează toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul. Bărbatul urmează să apară din nou în fața magistraților pentru prelungirea măsurilor preventive, scrie .