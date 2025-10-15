Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre incidentul cu cei doi deținuți, care au spart serverele Penitenciarului Târgu Jiu. Aceștia au reuşit să-şi reducă pedeapsa, după ce au trecut mai multe zile executate decât în realitate.

De asemenea, unul dintre cei doi deținuți a făcut şi o serie de cumpărături online, fără să îi scadă suma din cont.

Ce a spus ministrul Justiției despre deținuții care au spart serverele Penitenciarului Târgu Jiu

Ministrul Justiției neagă categoric afirmațiile speculative conform cărora deținuții ar fi avut acces la datele tuturor deținuților din România.

Marinescu subliniază că o anchetă de specialitate este în curs pentru a stabili exact dimensiunea incidentului.

Ministrul a mai menționat că toate persoanele vinovate vor fi identificate și trase la răspundere.

„În primul rând, trebuie precizat că după ce a fost descoperit incidentul de la Târgu Jiu, s-au luat cu promptitudine măsuri. Am solicitat o informare la și am înțeles că au fost luate măsuri prompte pentru a fi izolat și neutralizat acel incident, pentru a se evalua și a se înlătura eventualele rezultate produse și pentru a se identifica cu promptitudine și a fi trase la răspundere toate persoanele vinovate.

Nu putem vorbi de un fenomen din penitenciare, ci din penitenciarul de la Târgu Jiu, care evident că trebuie să fie tratat cu toată seriositatea, cu toată severitatea în ceea ce privește luarea măsurilor necesare. Există și o sesizare privitoare la un dosar penal, există colaborare cu toate instituțiile care sunt implicate în asigurarea siguranței privitoare la sistemele informatice, astfel încât, în momentul de față și anterior, imediat după descoperirea incidentului, s-au luat și se iau toate măsurile necesare”, a declarat ministrul.

Au avut acces deținuții la datele tuturor deținuților din România?

Întrebat dacă deținuții care au spart serverele au avut acces la datele tuturor deținuților din România, Marinescu a spus:

“Nu se poate face această afirmație. Nu cred că se pot vehicula în spațiul public tot felul de chestiuni care sunt speculative. Așa cum am spus, trebuie să existe o anchetă făcută de cei de specialitate. Trebuie stabilit exact ce s-a întâmplat și care sunt dimensiunile acestui incident. Apoi concluziile vor fi trase de organele de urmărire penală, pe coordonata referitoare la infracțiuni, de cei care investighează aspectele informatice, de cei care investighează aspecte disciplinare. Vor fi făcute cunoscute publicului și atunci vom ști cu siguranță dacă au avut acces la date mai multe sau mai puține”.

Ce spune ministrul Justiției despre greva prelungită a magistraților

De asemenea, ministrul a discutat și despre greva prelungită a magistraților.

Instanțele din țară sunt blocate, activitățile sunt suspendate, iar termenele de judecată sunt amânate semnificativ, afectând grav cetățenii.

Marinescu a subliniat faptul că nu are un instrument de control direct asupra activității magistraturii. El a menționat că aceasta trebuie să fie independentă conform principiilor statului de drept.

Ce mesaj le-a transmis ministrul Justiției magistraților

Ministrul consideră că o grevă sau protestul care duce la nedesfășurarea actului de justiție și afectează cetățenii nu este acceptabilă.

“Evident că știu despre chestiunea aceasta, pentru că o tratez cu foarte multă seriozitate. Este foarte important de înțeles care este atât rolul cât și competențele fiecărei autorități, instituții, fiecărei structuri implicate în ceea ce numim ecosistemul de justiție. Asta, tocmai pentru a înțelege ce și cum trebuie făcut. Ministerul Justiției nu are un instrument de control asupra activității Justiției în înțelesul său de magistratură. Aceasta trebuie să fie, potrivit legii, potrivit principiilor statului de drept, independentă. Independența, însă, semnifică responsabilitate. Responsabilitate, în primul rând, față de cetățean. Așa cum ați spus, nu este posibilă greva, nu este posibil protestul, indiferent ce denumire am adopta, dacă acestea presupun suspendarea activității și, astfel, nedesfășurarea actului de justiție. Și aceasta este poziția pe care eu o am față de acest fenomen de nemulțumire.

Este adevărat că pot să existe nemulțumiri ale oricărei categorii profesionale. Este adevărat că între puterile statului trebuie să recurgem la dialog responsabil, loial. Însă, împreună trebuie să găsim acele soluții care să fie în interesul cetățenului. În momentul de față, dacă cetățenul este afectat, acest lucru nu este sub nicio formă acceptabil. Mesajul meu este să se revină la activitatea normală sau cel puțin la o activitate care să nu aibă impact asupra cetățenilor”, a spus Radu Marinescu.