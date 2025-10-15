B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Reacția ministrului Justiției, după ce doi deținuți au spart serverele pușcăriei pentru a-și reduce pedepsele / Ce spune Radu Marinescu despre greva prelungită a magistraților: “Nu este sub nicio formă acceptabil” (VIDEO)

Reacția ministrului Justiției, după ce doi deținuți au spart serverele pușcăriei pentru a-și reduce pedepsele / Ce spune Radu Marinescu despre greva prelungită a magistraților: “Nu este sub nicio formă acceptabil” (VIDEO)

Ana Maria
15 oct. 2025, 18:58
Reacția ministrului Justiției, după ce doi deținuți au spart serverele pușcăriei pentru a-și reduce pedepsele / Ce spune Radu Marinescu despre greva prelungită a magistraților: “Nu este sub nicio formă acceptabil” (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul Justiției despre deținuții care au spart serverele Penitenciarului Târgu Jiu
  2. Au avut acces deținuții la datele tuturor deținuților din România?
  3. Ce spune ministrul Justiției despre greva prelungită a magistraților
  4. Ce mesaj le-a transmis ministrul Justiției magistraților

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre incidentul cu cei doi deținuți, care au spart serverele Penitenciarului Târgu Jiu. Aceștia au reuşit să-şi reducă pedeapsa, după ce au trecut mai multe zile executate decât în realitate.

De asemenea, unul dintre cei doi deținuți a făcut şi o serie de cumpărături online, fără să îi scadă suma din cont.

Ce a spus ministrul Justiției despre deținuții care au spart serverele Penitenciarului Târgu Jiu

Ministrul Justiției neagă categoric afirmațiile speculative conform cărora deținuții ar fi avut acces la datele tuturor deținuților din România.

Marinescu subliniază că o anchetă de specialitate este în curs pentru a stabili exact dimensiunea incidentului.

Ministrul a mai menționat că toate persoanele vinovate vor fi identificate și trase la răspundere.

„În primul rând, trebuie precizat că după ce a fost descoperit incidentul de la Târgu Jiu, s-au luat cu promptitudine măsuri. Am solicitat o informare la Administrația Națională a Penitenciarelor și am înțeles că au fost luate măsuri prompte pentru a fi izolat și neutralizat acel incident, pentru a se evalua și a se înlătura eventualele rezultate produse și pentru a se identifica cu promptitudine și a fi trase la răspundere toate persoanele vinovate.

Nu putem vorbi de un fenomen din penitenciare, ci din penitenciarul de la Târgu Jiu, care evident că trebuie să fie tratat cu toată seriositatea, cu toată severitatea în ceea ce privește luarea măsurilor necesare. Există și o sesizare privitoare la un dosar penal, există colaborare cu toate instituțiile care sunt implicate în asigurarea siguranței privitoare la sistemele informatice, astfel încât, în momentul de față și anterior, imediat după descoperirea incidentului, s-au luat și se iau toate măsurile necesare”, a declarat ministrul.

Au avut acces deținuții la datele tuturor deținuților din România?

Întrebat dacă deținuții care au spart serverele au avut acces la datele tuturor deținuților din România, Marinescu a spus:

“Nu se poate face această afirmație. Nu cred că se pot vehicula în spațiul public tot felul de chestiuni care sunt speculative. Așa cum am spus, trebuie să existe o anchetă făcută de cei de specialitate. Trebuie stabilit exact ce s-a întâmplat și care sunt dimensiunile acestui incident. Apoi concluziile vor fi trase de organele de urmărire penală, pe coordonata referitoare la infracțiuni, de cei care investighează aspectele informatice, de cei care investighează aspecte disciplinare. Vor fi făcute cunoscute publicului și atunci vom ști cu siguranță dacă au avut acces la date mai multe sau mai puține”.

Ce spune ministrul Justiției despre greva prelungită a magistraților

De asemenea, ministrul a discutat și despre greva prelungită a magistraților.

Instanțele din țară sunt blocate, activitățile sunt suspendate, iar termenele de judecată sunt amânate semnificativ, afectând grav cetățenii.

Marinescu a subliniat faptul că Ministerul Justiției nu are un instrument de control direct asupra activității magistraturii. El a menționat că aceasta trebuie să fie independentă conform principiilor statului de drept.

Ce mesaj le-a transmis ministrul Justiției magistraților

Ministrul consideră că o grevă sau protestul care duce la nedesfășurarea actului de justiție și afectează cetățenii nu este acceptabilă.

“Evident că știu despre chestiunea aceasta, pentru că o tratez cu foarte multă seriozitate. Este foarte important de înțeles care este atât rolul cât și competențele fiecărei autorități, instituții, fiecărei structuri implicate în ceea ce numim ecosistemul de justiție. Asta, tocmai pentru a înțelege ce și cum trebuie făcut. Ministerul Justiției nu are un instrument de control asupra activității Justiției în înțelesul său de magistratură. Aceasta trebuie să fie, potrivit legii, potrivit principiilor statului de drept, independentă. Independența, însă, semnifică responsabilitate. Responsabilitate, în primul rând, față de cetățean. Așa cum ați spus, nu este posibilă greva, nu este posibil protestul, indiferent ce denumire am adopta, dacă acestea presupun suspendarea activității și, astfel, nedesfășurarea actului de justiție. Și aceasta este poziția pe care eu o am față de acest fenomen de nemulțumire.

Este adevărat că pot să existe nemulțumiri ale oricărei categorii profesionale. Este adevărat că între puterile statului trebuie să recurgem la dialog responsabil, loial. Însă, împreună trebuie să găsim acele soluții care să fie în interesul cetățenului. În momentul de față, dacă cetățenul este afectat, acest lucru nu este sub nicio formă acceptabil. Mesajul meu este să se revină la activitatea normală sau cel puțin la o activitate care să nu aibă impact asupra cetățenilor”, a spus Radu Marinescu.

Tags:
Citește și...
O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
Eveniment
O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”
Eveniment
Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”
CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere. Argumentele gazetarului
Eveniment
CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere. Argumentele gazetarului
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef al ANPC, acuzat că ar fi avertizat proprietarul unui hotel înainte de control
Eveniment
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef al ANPC, acuzat că ar fi avertizat proprietarul unui hotel înainte de control
Fiul lui Sile Cămătaru, arestat după ce și-a bătut copilul. Daniel Balint s-a enervat că băiatul nu a ripostat într-un conflict
Eveniment
Fiul lui Sile Cămătaru, arestat după ce și-a bătut copilul. Daniel Balint s-a enervat că băiatul nu a ripostat într-un conflict
Bune maniere în trafic! Un clip video a făcut înconjurul internetului. Cum a reacționat un bărbat, după ce a văzut cum un șofer a aruncat țigara pe geam
Eveniment
Bune maniere în trafic! Un clip video a făcut înconjurul internetului. Cum a reacționat un bărbat, după ce a văzut cum un șofer a aruncat țigara pe geam
Gigi Becali, despre AI: „În unii roboți, vor fi draci. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială”. Ce a spus despre pandemie (VIDEO)
Eveniment
Gigi Becali, despre AI: „În unii roboți, vor fi draci. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială”. Ce a spus despre pandemie (VIDEO)
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Politică
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Newsweek: Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia
Eveniment
Newsweek: Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia
Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
Eveniment
Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
Ultima oră
20:13 - O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
20:05 - Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
19:50 - Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
19:42 - Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”
19:25 - Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
19:09 - CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere. Argumentele gazetarului
18:41 - Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef al ANPC, acuzat că ar fi avertizat proprietarul unui hotel înainte de control
18:25 - Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
18:07 - Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
18:06 - Un prototip Lamborghini condamnat la distrugere a fost salvat în România. Cum a fost posibil