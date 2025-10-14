B1 Inregistrari!
Doi deținuți au reușit să obțină o serie de avantaje după ce au spart rețeaua informatică din închisori. Cum a fost prins unul dintre ei

Doi deținuți au reușit să obțină o serie de avantaje după ce au spart rețeaua informatică din închisori. Cum a fost prins unul dintre ei

14 oct. 2025, 21:30
Doi deținuți au reușit să obțină o serie de avantaje după ce au spart rețeaua informatică din închisori. Cum a fost prins unul dintre ei
  1. Cum a fost unul dintre cei doi deținuți care au spart servele din penitenciare
  2. Cum justifică sindicaliștii breșele informatice din penitenciare

Premieră în închisorile din România. Doi deținuți au reușit să intre în baza de date clasifice, după ce au spart rețeaua de calculatoare din penitenciare. Au fost deschise atât o anchetă internă, cât și una penală, urmând a se stabili modul în care au acționat cei doi hackeri.

Cum a fost unul dintre cei doi deținuți care au spart servele din penitenciare

Primul care a profitat de slăbiciunile sistemului informatic al unei închisori din România a fost un deținut din Târgu Jiu. Condamnat chiar pentru infracțiuni cibernetice, bărbatul și-a pus în aplicare planul cu ajutorul unui infochioșc. S-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a actualizat parola și odată intrat în aplicație, a început să-și transfere bani din conturile altor deținuți. Banii nu au fost singurul beneficiu pe care l-a obținut. Bărbatul „și-a făcut rost” și de câteva zile libere.

„Inclusiv să poată da unui deţinut sau chiar sieşi zile câştig. […] A încercat să facă şi acest lucru, să dea zile câştig unui alt deţinut, acesta s-a speriat […]. Datorită acestui eveniment, noi am reuşit să identificam persoana în cauză”, a explicat preşedintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), Cosmin Dorobanţu.

Colegii de celulă în faţa cărora s-a lăudat cu isprava sa, l-au denunţat agenţilor din penitenciar. Acum, bărbatul riscă să i se mai adauge încă 7 ani la pedeapsa inițială. Acesta este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic restricţionat.

Cum justifică sindicaliștii breșele informatice din penitenciare

Un caz similar a avut loc la Spitalul Penitenciarului Dej. Un bărbat internat s-a folosit de o tabletă pentru a intra în baza de date a secretariatului închisorii. Sindicaliștii sunt de părere că vulnerabilitatea sistemului a permis accesul în aplicație a ambilor deținuți. Pe de altă parte, toate aceste slăbiciuni au fost cauzate de implementarea „pe repede înainte” a programului, în urmă cu doi ani.

„Aplicaţia a fost implementată în anul 2023, pe repede înainte, deoarece pierdeam nişte bani europeni pe proiectul Poca. A fost implementată fără proceduri şi fără instrucţiuni de folosire a aplicaţiei, evident că a creat o serie de vulnerabilităţi în folosirea ei”, a explicat preşedintele FSANP, Cosmin Dorobanţu, potrivit Observator News.

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a declarat că au fost luate măsuri pentru remedierea problemelor semnalate. Totodată, ANP susține că nu au mai fost înregistrate alte acțiuni similare.

