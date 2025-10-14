Premieră în închisorile din România. Doi deținuți au reușit să intre în baza de date clasifice, după ce au spart rețeaua de calculatoare din penitenciare. Au fost deschise atât o anchetă internă, cât și una penală, urmând a se stabili modul în care au acționat cei doi .

Cum a fost unul dintre cei doi deținuți care au spart servele din penitenciare

Primul care a profitat de slăbiciunile sistemului informatic al unei închisori din România a fost un deținut din Târgu Jiu. Condamnat chiar pentru infracțiuni cibernetice, bărbatul și-a pus în aplicare planul cu ajutorul unui infochioșc. S-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a actualizat parola și odată intrat în aplicație, a început să-și transfere bani din conturile altor deținuți. Banii nu au fost singurul beneficiu pe care l-a obținut. Bărbatul „și-a făcut rost” și de câteva zile libere.

„Inclusiv să poată da unui deţinut sau chiar sieşi zile câştig. […] A încercat să facă şi acest lucru, să dea zile câştig unui alt deţinut, acesta s-a speriat […]. Datorită acestui eveniment, noi am reuşit să identificam persoana în cauză”, a explicat preşedintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor ( ), Cosmin Dorobanţu.

Colegii de celulă în faţa cărora s-a lăudat cu isprava sa, l-au denunţat agenţilor din penitenciar. Acum, bărbatul riscă să i se mai adauge încă 7 ani la pedeapsa inițială. Acesta este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic restricţionat.

Cum justifică sindicaliștii breșele informatice din penitenciare

Un caz similar a avut loc la Spitalul Penitenciarului Dej. Un bărbat internat s-a folosit de o tabletă pentru a intra în baza de date a secretariatului închisorii. Sindicaliștii sunt de părere că vulnerabilitatea sistemului a permis accesul în aplicație a ambilor deținuți. Pe de altă parte, toate aceste slăbiciuni au fost cauzate de implementarea „pe repede înainte” a programului, în urmă cu doi ani.

„Aplicaţia a fost implementată în anul 2023, pe repede înainte, deoarece pierdeam nişte bani europeni pe proiectul Poca. A fost implementată fără proceduri şi fără instrucţiuni de folosire a aplicaţiei, evident că a creat o serie de vulnerabilităţi în folosirea ei”, a explicat preşedintele FSANP, Cosmin Dorobanţu, potrivit Observator News.

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a declarat că au fost luate măsuri pentru remedierea problemelor semnalate. Totodată, susține că nu au mai fost înregistrate alte acțiuni similare.