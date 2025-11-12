B1 Inregistrari!
Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură

Selen Osmanoglu
12 nov. 2025, 20:03
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Aventură înainte de pensionare
  2. 45 de țări în doi ani
  3. Singurul dezavantaj
  4. Care au fost costurile

Doi pensionari americani au decis să iasă din zona de confort, au renunțat la locurile de muncă și au pornit într-o aventură. Ei au decis să viziteze lumea, iar, în doi ani, au reușit să ajungă în 45 de țări. Iată care este povestea acestora!

Aventură înainte de pensionare

Monica Brzoska și Jorell Conley, din Tennessee, au hotărât să exploreze lumea înainte de a se pensiona.

Cei doi au renunțat la joburile de profesori, și-au vândut bunurile și au închiriat casa în care locuiau în America, iar în 2023 au achiziționat prima lor croazieră, conform Click.

„Până când ne-am îmbarcat în martie 2023 în Miami, ne părăsisem locurile de muncă și vândusem aproape toate bunurile noastre”, a declarat femeia, pentru Daily Mail.

45 de țări în doi ani

Monica și Jorell nu s-au oprit la prima croazieră. Cei doi au continuat să rezerve mai multe călătorii până au ajuns să viziteze 45 de țări în doar doi ani.

„M-am simțit instantaneu liberă. Nu știam cât timp ne vor ajunge banii, dar am decis să profităm la maximum de fiecare minut”, a precizat Monica.

„Ne-am adaptat rapid la ritmul noii noastre vieți. Înainte, aveam întotdeauna planuri de lecții, gătit și curățenie, dar toate acestea au dispărut”, a adăugat femeia.

Singurul dezavantaj

Monica a vorbit despre beneficiile acestui stil de viață și au fost multe menționate. Cu toate acestea, există și un minus: dorul intens de casă.

„Există provocări, desigur. Ne este dor de familiile noastre, dar știm că putem zbura acasă dacă există o urgență”, a mai femeia.

Care au fost costurile

Monica Brzoska și Jorell Conley au rezervat inițial opt luni de croazieră pentru care au plătit 7.900 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro.

Restul cheltuielilor au reușit să le acopere din chiria pe care au încasat-o pentru casa cu trei dormitoare din America.

