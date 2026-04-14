Doi tineri au fost răniți marți, în jurul orei 15:00, după ce au căzut aproximativ opt metri cu un ATV într-un pârâu pe Valea Păușa, în apropiere de stațiunea Călimănești, județul Vâlcea, potrivit declarațiilor transmise de Jandarmeria Română.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 15:00, pe Valea Păușa, pe un drum forestier din județul Vâlcea, în apropiere de stațiunea Călimănești. Potrivit declarațiilor Jandarmeriei Române, jandarmii montani din Călimănești au fost anunțați printr-un apel la 112 că două persoane au căzut cu -ul într-un pârâu aflat paralel cu drumul forestier ce duce către Mănăstirea Stânișoara.

Salvatorii au găsit patru turiști, cu vârste între 20 și 21 de ani, veniți din județul Galați, care închiriaseră două ATV-uri pentru o plimbare montană. Conform datelor oficiale, accidentul s-a produs în momentul în care doi dintre tineri (o fată și un băiat, ambii în vârstă de 20 de ani) au pierdut controlul vehiculului.

„În timp ce se întorceau de la Mănăstirea Stânișoara, doi dintre turiști au pierdut controlul ATV-ului și au căzut aproximativ opt metri în pârâul Păușa”, au transmis reprezentanții jandarmeriei montane.

Ce măsuri au luat salvatorii

Jandarmii montani au intervenit împreună cu salvamontiștii din cadrul , iar salvatorii au ajuns la locul accidentului în mai puțin de 20 de minute. La sosirea echipajelor, situația victimelor era una delicată: „Tânăra de 20 de ani nu se mai putea deplasa și acuza dureri la mâna dreaptă și la piciorul drept, iar tânărul prezenta dureri la nivelul șoldului și al piciorului”, au precizat salvatorii.

Jandarmii montani și salvamontiștii au acordat imediat primul ajutor până la sosirea echipajului medical. „Persoanele rănite au fost stabilizate la fața locului, monitorizate permanent și pregătite pentru transportul medical în siguranță”.

Ulterior, ambulanța sosită la intervenție i-a preluat pe cei doi tineri și i-a transportat la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale de specialitate, relatează G4Media.

Ce avertismente au transmis autoritățile

După evacuarea victimelor, intervenția salvatorilor a continuat cu recuperarea echipamentului. „Jandarmii montani au sprijinit recuperarea ATV-ului căzut în pârâu și transportarea acestuia înapoi la centrul de închiriere din Călimănești”, au mai transmis autoritățile.

Salvatorii au atras atenția asupra pericolelor traseelor forestiere montane: „Chiar dacă aceste vehicule par ușor de utilizat, terenul accidentat, diferențele de nivel și apropierea cursurilor de apă pot transforma rapid o plimbare recreativă într-un accident grav”.

Autoritățile recomandă folosirea echipamentului de protecție, adaptarea vitezei la teren și evitarea traseelor dificile fără experiență sau ghid autorizat.