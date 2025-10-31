Doi tineri din Gorj sunt căutați de polițiști după ce, în vară, și-au vândut bebelușul de 3 săptămâni. Copilul a ajuns la un bărbat de 47 de ani, în schimbul unei sume uriașe de bani.

Cu cât și-a vândut un cuplu copilul unui bărbat de 47 de ani

Cei doi parteneri, în vârstă de 18, respectiv 21 de ani, și-au vândut copilul de numai 3 săptămâni unui bărbat de 47 de ani, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Ulterior, individul care a cumpărat copilul a declarat că este tatăl bebelușului.

Acum, Tribunalul Gorj a emis un mandat de arestare pe numele cumpărătorului, cercetat pentru trafic de minori, fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual. De asemenea, dacă vor fi găsiți, cei doi tineri riscă să fie arestați.

„A fost formulată arestarea preventivă în lipsă a altor doi inculpaţi care se sustrag urmării penale (o femeie şi un bărbat, cu vârstele de 18 şi 21 de ani), cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de trafic de minori, fals în declaraţii, participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual şi mărturie mincinoasă, respectiv trafic de minori, instigare la trafic de minori şi instigare la fals în declaraţii. Din probele administrate a rezultat că, începând cu vara anului 2024, inculpatul de 21 de ani, a transportat-o şi adăpostit-o, în diverse locaţii, pe inculpata cercetată în cauză (în vârstă de 17 ani şi cu care se afla într-o relaţie de concubinaj de aproximativ 3 ani), obligând-o să practice prostituţia în folosul lui material”, precizează într-un comunicat de presă.

Ce ar fi făcut cuplul cu banii obținuți din vânzarea copilului

Nu doar că bărbatul de 47 de ani s-a prezentat la Starea Civilă drept tatăl bebelușului, dar împreună cu tânăra mamă, a fost la un sediu notarial unde a primit împuternicire pentru a-l scoate pe minor din țară.

Cu suma de 7.000 de euro pe care au primit-o în schimbul copilului, cuplul și-ar fi cumpărat o mașină.

„Ulterior, în cursul lunii august 2025, acelaşi inculpat a determinat-o pe coinculpată, să îl transfere pe fiul lor minor (în vârstă de 3 săptămâni), către inculpatul de 47 de ani în schimbul sumei de 7.000 euro. Inculpata a declarat, în fals, la Oficiul stării civile că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatului de naştere al minorului.

Suma de bani astfel obţinută a fost utilizată de inculpată şi concubinul ei pentru achiziţionarea unui autoturism.

La data de 28.08.2025, în urma unei înţelegeri prealabile cu inculpaţii de 18 şi 21 de ani (părinţii minorului), inculpatul de 47 de ani s-a deplasat în judeţul , la o societate notarială, unde a declarat, în fals, că este tatăl copilului şi a fost împuternicit de către mama naturală, să depună actele necesare întocmirii paşaportului pentru minor şi scoaterii acestuia din ţară”, se mai precizează în comunicat.

Pe baza procurilor, bărbatul de 47 de ani s-a prezentat, în septembrie 2025, la Instituţia Prefectului Gorj – Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte, pentru a-i fi eliberat un paşaport copilului minor.

În urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa bărbatului de 47 de ani a fost găsit copilul, care a fost preluat în regim de urgenţă de către DGASPC Gorj. Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au dispus, joi, reţinerea bărbatului.