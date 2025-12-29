B1 Inregistrari!
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”

29 dec. 2025, 09:30
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce produse au inclus în coșul de cumpărături cei doi vloggeri români, pentru experimentul lor
  3. Țările unde prețurile din supermarketuri sunt mai mici decât în România
  4. Surpriza pe care au avut cei doi vloggeri români în timpul experimentului

Un experiment realizat de doi vloggeri români a scos la lumină diferențele dintre prețurile percepute în supermarketurile din România și cele din alte state. Asta după ce, în decursul ultimelor luni, românii s-au confruntat cu un val de scumpiri care a pus presiune pe bugetele multora. 

Ce produse au inclus în coșul de cumpărături cei doi vloggeri români, pentru experimentul lor

Vloggerii cunoscuți sub numele 2Hoinari au mers în magazine din 12 țări europene, din fiecare cumpărând aceleași produse de bază. Este vorba despre alimente precum carne de pui, ouă, pâine, ulei, zahăr și legume, dar și produse nonalimentare, printre care și un detergent de rufe.

„Deci acum îmi dau seama cât de grav e la noi”, a spus la un moment dat Corina, în timpul experimentului.

„Ce se întâmplă cu țara noastră?”, a completat-o și Alexandru.

Țările unde prețurile din supermarketuri sunt mai mici decât în România

Una dintre cele mai mari surprize ale experimentului a fost Suedia. Deși angajații din țara nordică sunt semnificativ mai bine plătiți decât cei din România, banii pe care trebuie să îi lase la supermarket pentru produse similare sunt mai puțini. Dacă la noi în țară, un coș de cumpărături care conține produse de bază costă 311 lei, în capitala suedeză, Stockholm, Corina și Alexandru au plătit echivalentul a 261 de lei.

De asemenea, este mai ieftin să îți faci cumpărături în Grecia, o destinație preferată deja de români pentru prețurile avantajoase. Un coș cu produse de bază costă echivalentul a 277 de lei.

Mai ieftin decât în România a fost chiar și în Spania, în Barcelona. Vloggerii români au lăsat la un magazin, pentru toate cele necesare, echivalentul a 252 de lei. De departe, cele mai mici prețuri au fost la Chișinău, în Republica Moldova, unde un coș cu produse de bază a fost echivalentul a 153 de lei.

Surpriza pe care au avut cei doi vloggeri români în timpul experimentului

O altă surpriză a experimentului a fost Bulgaria care, deși vestită pentru prețurile avantajoase, se pare că nu este mai ieftină decât România. La Ruse, vloggerii au plătit echivalentul a 320 de lei pe un coș de cumpărături similar cu cel din România, care îi costase 311 lei.

Cel mai scump a fost în Regatul Unit, unde au scos din buzunar 428 de lei. Podiumul prețurilor mari continuă cu Malta (424 lei), Belgia (408) și Franța (340).

În România, 1 ianuarie va aduce noi scumpiri. Țara noastră este, în continuare, campioana Uniunii Europene la inflație, aproximativ 10%.

