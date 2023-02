Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, glume acide despre Monica Gabor: „De ce umblați cu boșorogi? Nu vă e rușine să luați bani de la bătrâni”

Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, a creat furori în urmă cu doi ani pe scena de la „iUmor”, când a imitat-o pe Dana Budeanu și a ironizat-o pe Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu.

Doina Teodoru, glume despre fosta soție a lui Irinel Columbeanu

Doina Teodoru a avut glume acide la adresa fostei soții a lui Irinel Columbeanu. „Voi luați exemple de la fete care n-au avut destin și au reușit în viață… gen Monica Columbeanu. Hai că mi-am adus aminte… Am o problemă cu asta… De ce umblați cu boșorogi? Ziceți, mă. Nu vă e rușine, mă, să luați bani de la bătrâni?

Comandați o pizza și moare moșul înainte să vină pizza. Ce faci? Cu ce-o plătești? Gândiți și voi un pic? Un bec n-ați schimbat și voi în capul vostru. Numai pe întuneric stați. Și cum scăpați de acasă, băgați în buze. Ce aveți, bă, fratele meu, cu botul ală rață. Băi, nu-i nimic sexy la chestia asta. Dacă era sexy, băieții începeau să crească rațe acasă. Eu nu înțeleg cum vă spălați pe dinții cu buzoaiele alea. Cred că nici la molari nu ajungeți”, a spus Doina Teodoru, în timpul unui număr mai vechi de la „iUmor”, relatează Click!.

Doina a fost cooptată ulterior de juratul Mihai Bendeac în proiectul său, „Băieți de oraș”. Acolo, Doina a avut rolul unei moldovence focoase, pe nume Renata.

„Cred că este cea mai mare diferență între audiții și finală pe care eu am văzut-o aici vreodată! Ai fost de zece ori mai bună acum. A fost senzațional! Culmea este că deși textul este excepțional, la tine primează interpretarea. Așa că eu o să votez pentru un personaj interpretat de o actriță mare. Ai fost genială! Sunt cel mai fericit om din lume! (…) Eu când am văzut-o pe Doina Teodoru pentru prima dată la «iUmor», chiar am avut senzația că de mult timp nu mai văzusem o femeie atât de frumoasă”, a declarat Mihai Bendeac în finala iUmor.

Doina și Cătălin au plecat împreună în aventura „America Express”: „De când l-am văzut pe Sorin Bontea în costum de flamingo, mi-am dat seama că experiența «America Express» se întâmplă o singură dată în viață! Îmi place show-ul ăsta mult de tot! În Asia am fost de multe ori, am văzut-o aproape pe toată, dar vreau să descopăr America din postura asta. Doina spune despre noi că ea e genul rucsac, iar eu sunt genul troller. Să vedem ce-o să iasă din combinația asta!”, au fost cuvintele lui Chef Cătălin Scărlătescu publicate pe conturile sale oficiale de socializare.