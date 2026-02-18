Curtea Constituțională a decis că , inclusiv prevederile care privesc vârsta de pensionare a magistraților. În urma acestui verdict, Dominic Fritz, președintele USR, a avut o primă reacție.

Liderul USR a comentat hotărârea CCR într-un context tensionat, în care modificările pensiilor speciale au fost intens contestate și dezbătute.

Dominic Fritz a declarat că hotărârea Curții Constituționale nu face decât să confirme oficial o realitate evidentă pentru întreaga societate.

„Azi, CCR a stabilit și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă: că reforma pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților e constituțională și legitimă. Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. E și o afirmare a democrației: greșelile politice din trecut pot fi reparate tot prin votul politic. Nu există spații în societate unde regulile jocului să nu poată fi schimbate prin claritate morală și asumare.”, se arată în .

De ce consideră Fritz că această decizie deschide drumul reformelor

Dominic Fritz a afirmat că se bucură că USR s-a aflat, de mulți ani, alături de societatea civilă, susținând ceea ce el numește „partea corectă a istoriei”.