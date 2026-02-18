B1 Inregistrari!
Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate"

Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”

Ana Beatrice
18 feb. 2026, 14:24
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis președintele USR, Dominic Fritz, după decizia CCR
  2. De ce consideră Fritz că această decizie deschide drumul reformelor

Curtea Constituțională a decis că reforma pensiilor speciale este constituțională, inclusiv prevederile care privesc vârsta de pensionare a magistraților. În urma acestui verdict, Dominic Fritz, președintele USR, a avut o primă reacție.

Liderul USR a comentat hotărârea CCR într-un context tensionat, în care modificările pensiilor speciale au fost intens contestate și dezbătute.

Ce mesaj a transmis președintele USR, Dominic Fritz, după decizia CCR

Dominic Fritz a declarat că hotărârea Curții Constituționale nu face decât să confirme oficial o realitate evidentă pentru întreaga societate.

„Azi, CCR a stabilit și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă: că reforma pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților e constituțională și legitimă. Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. E și o afirmare a democrației: greșelile politice din trecut pot fi reparate tot prin votul politic. Nu există spații în societate unde regulile jocului să nu poată fi schimbate prin claritate morală și asumare.”, se arată în postarea sa de pe Facebook.

De ce consideră Fritz că această decizie deschide drumul reformelor

Dominic Fritz a afirmat că se bucură că USR s-a aflat, de mulți ani, alături de societatea civilă, susținând ceea ce el numește „partea corectă a istoriei”.

„Vor fi și cei care nu o să accepte decizia de azi cu aplauze. Zbateri vor mai exista. Dar decizia de azi deschide drumul spre reforme care să reducă din privilegii și influența intereselor speciale. Pentru că doar așa România se poate vindeca.”, a mai declarat președintele USR.

