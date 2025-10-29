Donald Trump a decis să retragă aproximativ jumătate din trupele militare americane staționate pe teritoriul României. Decizia este considerată un semnal crucial adresat lui Putin și stârnește îngrijorare în zonă.

Decizie îngrijorătoare a lui Donald Trump

Statele Unite vor retrage aproximativ 800 de militari din România. Anunțul a fost făcut încă deluni, în cadrul oficial NATO. Informația a fost confirmată de mai mulți oficiali americani și europeni, citați de Kyiv Post. Donald Trump a decis să retragă aproape jumătate din soldații americani staționați în bazele de pe teritoriul României.

Vorbind pentru Kyiv Post, oficialii au conformat sub protecția anomimatului intențiile administrației SUA de a reduce trupele din România. Decizia este executivă și se aplică imediat. Sursele citate de publicația ucraineană au mai spus că mişcarea nu va „afecta semnificativ operaţiunile americane din regiune.”

Decizia vine într-un moment de tensiune crescută, în contextul intensificării incursiunilor ruse în spaţiul aerian al NATO, inclusiv în România, comentează Kyiv Post.

Potrivit publicației, inițial s-a luat în considerare reduceri de trupe din România și din Polonia, Ulterior, Donald Trump a decis să retragă soldații doar din România. Motivele sunt legate de intențiile Pentagonului de a-și concentra resursele militare în Emisfera Vestică şi de a contracara China în Pacific.

Pentagonul își revizuiește strategia militară

Noua abordare a administrației Donald Trump este în concordanţă cu procesul de revizuire a dislocării forţelor militare americane. intenționează să elibereze resursele necesare unei reorientări către Emisfera Vestică şi Indo-Pacific. Aceste zone reprezintă reprezintă centrul principal al competiţiei strategice şi al dominaţiei americane, arată publicaţia.

Pe de altă parte, publicația îl citează pe colonelul american în retragere Richard Williams, fost director adjunct în cadrul diviziei de investiţii în apărare a NATO. Potrivit aestuia „nu există niciun motiv evident sau tactic pentru retragerea brigăzii din România”.

Kyiv Post mai menționează că Trump s-a întâlnit recent cu noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki. Cu acest prilej a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia.

Justyna Gotkowska, director adjunct al principalului think tank guvernamental din Polonia, Centrul pentru Studii Estice (OSW), a subliniat importanţa acestei garanţii. Ea a menționat că o reducere a trupelor în regiunea estică ar reprezenta o invitație la atac pentru Rusia. Justyna Gotkowska a subliniat importanța crucială a „valorii de descurajare” pe care o are prezenţa militară americană pe flancul nord-estic.

Donald Trump schimbă prioritățile militare americane

Consolidarea nivelului trupelor şi a capacităţilor de comandă în jurul Mării Negre a devenit o prioritate după , din 2022. Creșterea efectivelor a fost decisă de Pentagon, după ce liderii militari au ales să menţină o prezenţă extinsă pe flancul estic. Încă de la preluarea mandatului, Donald Trump a pus sub semnul întrebării această decizie.

Militarii americani dizlocați în România se află în misiuni la bazele Mihail Kogălniceanu, Deveselu și la Câmpia Turzii. În acest moment nu este clar din ce baze vor fi retrași cei 800 de militari. Măsura este executivă, adică se aplică imediat. De notat că în România vor mai rămâne circa 1.000 de militari americani, cu tehnică de război.

Anunțul privind retragerea survine după ce Divizia a 3-a de Infanterie a SUA a preluat comanda misiunii militare americane în România. Această mișcare este de natură să fortifice flancul estic al NATO.

Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei în regiunea Mării Negre, conducând un grup operativ de aproximativ 3.000 de soldați. Aceștia vor fi desfășurați pe parcursul a nouă luni. Unitatea a înlocuit Divizia 1 Blindată, în timpul unei ceremonii la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK). Acesta este principalul centru pentru forțele americane din România, potrivit unui comunicat al Armatei.

MApN reacționează cu întârziere

Deși decizia cu privire la retragerea militarilor americani din România a fost anunțată oficial încă de luni, MApN a ținut informația la secret. Ministerul condus de Ionuț Moșteanu a reacționat abia după ce știrea a fost publicată de Kyiv Post. În acest sens a fost emis un comunicat de presă în care MApN confirmă știrea din publicația ucraineană, referitoarea la decizia lui Donald Trump.

„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa. a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, redimensionarea forțelor SUA este consecința noii strategii militare a administrației Donald Trump, anunțate în luna februarie. Decizia are la bază și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe flancul estic.

„Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se mai arată în comunicat.