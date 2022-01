Donație la început de an: o nouă ambulanță la Institutul de boli infecțioase “Matei Balș”

București, 6 ianuarie, 2022 – Institutul de boli infecțioase “Matei Balș” are începând de azi, 6 ianuarie, o nouă ambulanță, mulțumită Fundației Superbet. Ambulanța este dotată cu toate echipamentele medicale, conform cerințelor spitalului. Este un nou gest al Fundației Superbet, care ridică sprijinul acordat sistemului medical public în lupta cu Covid-19, la peste un milion de euro.

“Având în față amenințarea unui nou val al pandemiei și știind dificultățile din sistemul medical public, am ales să ne implicăm încă o dată. Am avut discuții cu conducerea Institutului ‘Matei Balș’, vârf de lance în lupta cu acest virus, fiind cel mai mare spital de boli infecțioase din România. Am aflat că la acest moment, cea mai mare nevoie a unității ar fi o ambulanță”, a declarat președinta Fundației Superbet, Augusta Dragic.

Este un nou sprijin acordat sistemului medical public, după recenta criză de oxigen din valul al patrulea al pandemiei, la care Fundația Superbet a răspuns printr-o acțiune în care s-a implicat logistic și INACO.

“În contextul valului cinci al pandemiei, pentru care ne pregătim, noua ambulanță primită astăzi susține efortul general de a face față numărului de internări și intervenții, care vor crește de la o zi la alta, începând din a doua parte a lunii ianuarie, a apreciat Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Balș”.

La evenimentul de predare a ambulanței, au participat reprezentanți ai Fundației, cadre medicale și unul dintre “ambasadorii” Superbet, Virgil Stănescu, fost căpitan al naţionalei masculine de baschet timp de mai bine de un deceniu și singurul baschetbalist român care a jucat Euroliga, Eurocup și EuroChallange Cup.

“Sportul îi aduce pe oameni împreună. La fel sunt și acest gen de acțiuni prin care ne implicăm și ajutăm, iar Fundația Superbet are deja un palmares din acest punct de vedere. Existența ei s-a suprapus în mare parte cu cei doi ani de pandemie care ne-a schimbat viața, iar tot sprijinul acordat în acest răstimp, inclusiv acțiunea de astăzi, are drept scop restabilirea unei normalități”, a declarat Vigil Stănescu,

Un alt “ambasador” al Superbet care a ținut să participe la acțiune printr-un mesaj înregistrat a fost Ana-Maria Popescu (Brânză), retrasă recent din activitatea competițională, după ce a fost desemnată pentru al cincilea sezon cea mai bună spadasină a lumii.

“Timpul poate fi decisiv, iar scrima, ca și alte sporturi, te învață importanța secundei. La fel, echipajul unei ambulanțe este într-o cursă contracronometru pentru a ajunge la timp și salva o viață. Este o stare de bine când particip la astfel de acțiuni și îmi doresc să mă implic cât mai mult în această luptă, mai ales că, aproape de începutul acestei pandemii, porneam eu însămi într-o cursă contracronometru de recuperare după o intervenție chirurgicală complicată”, a declarat Ana-Maria Popescu (Brânză), una dintre cele mai bune sportive ale României din toate timpurile.

Costurile totale pentru achiziția și echiparea ambulanței se ridică la aproape 125.000 de euro.

Gestul vine după ce în noiembrie 2020, Fundația Superbet împreună cu INACO au încheiat o altă campanie amplă de ajutorare a 67 de spitale românești, donând concentratoare și măști de oxigen în valoare de 200.000 euro. Prima acțiune consistentă a tandemului Fundația Superbet-INACO a fost făcută la începutul pandemiei, în mai 2020, când 35 de spitale din 23 de orașe primeau echipamente de protecție și biocide, în valoare de aproape 1 milion de euro.

