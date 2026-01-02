B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale

Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale

Ana Beatrice
02 ian. 2026, 21:14
Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
Sursă Foto: observatornews.ro
Cuprins
  1. Unde aleg românii să se relaxeze la început de an
  2. Cum aleg oamenii distracția aproape de casă

Dorința de mișcare apare firesc după zilele petrecute între mese bogate și ore întregi de stat pe canapea. Patinoarele și piscinele devin rapid puncte de atracție. Aglomerația de la intrare arată clar cât de mare este nevoia oamenilor de a se pune din nou în mișcare.

Cei din vestul țării profită de apropierea graniței și aleg o evadare scurtă peste hotare. Băile termale din Ungaria rămân una dintre cele mai căutate destinații, unde relaxarea și activitatea fizică merg mână în mână.

Unde aleg românii să se relaxeze la început de an

Pentru mulți români, începutul de an a venit cu dorința clară de răsfăț și relaxare. Un centru SPA de lângă București, celebru la nivel european, a atras mii de vizitatori, iar cozile uriașe de la intrare au devenit imposibil de ignorat.

În schimb, în vestul țării, lucrurile au stat diferit. Fără aglomerație și fără timp pierdut, oamenii au ales să treacă granița. Din Arad până la băile termale din Mako, Ungaria, drumul durează mai puțin de o oră.

„Masaj, tobogane, mâncare bună. Apă termală care e foarte benefică, saună”, a declarat un român plecat în Ungaria.

„Să începi anul aici e şi relaxant şi, totodată, e foarte distractiv”, a mai spus o turistă, notează observatornews.ro.

Cum aleg oamenii distracția aproape de casă

Cei care au preferat să nu plece departe au ales distracția chiar lângă casă și și-au adunat familia în parcurile de aventură. Copiii au fost cei mai greu de convins să se oprească, prinși între tiroliene, trasee suspendate și multă adrenalină. Pentru ei, fiecare obstacol a fost o provocare și o nouă doză de entuziasm.

„Este foarte palpitant! E ca şi cum eşti într-o aventură, fiindcă chiar este, cum se numeşte şi parcul: Aventura Cerna”, a subliniat un băiat.

Nici lecțiile de echitație nu au trecut neobservate, atrăgând vizitatori de toate vârstele. „O să avem în curând şi o caleaşcă, de vreo 6-10 persoane,care o să facă drumeţii spre Cheile Cernei”, a transmis proprietarul parcului de aventură.

Pentru alții, mișcarea a însemnat alunecare pe gheață, patinoarele fiind pline de copii și adulți dornici să se dezmorțească după zilele liniștite de sărbători. Iar pauza nu se încheie aici. După weekend, bugetarii se întorc la muncă doar pentru o zi, înainte de o nouă serie de zile libere, de Bobotează și Sfântul Ion.

Tags:
Citește și...
Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
Eveniment
Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
Eveniment
Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
Eveniment
Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
Eveniment
Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor
Eveniment
Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Eveniment
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Eveniment
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Eveniment
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Eveniment
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
Eveniment
Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
Ultima oră
23:36 - Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
23:09 - Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
23:00 - Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
22:27 - Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
22:19 - Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
21:51 - Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
21:36 - Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
21:04 - România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
20:38 - Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
20:34 - Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor