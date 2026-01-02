Dorința de mișcare apare firesc după zilele petrecute între mese bogate și ore întregi de stat pe canapea. Patinoarele și piscinele devin rapid puncte de atracție. Aglomerația de la intrare arată clar cât de mare este nevoia oamenilor de a se pune din nou în mișcare.

Cei din vestul țării profită de apropierea graniței și aleg o evadare scurtă peste hotare. Băile termale din rămân una dintre cele mai căutate destinații, unde relaxarea și activitatea fizică merg mână în mână.

Unde aleg românii să se relaxeze la început de an

Pentru mulți români, începutul de an a venit cu dorința clară de răsfăț și relaxare. Un centru SPA de lângă București, celebru la nivel european, a atras mii de vizitatori, iar cozile uriașe de la intrare au devenit imposibil de ignorat.

În schimb, în vestul țării, lucrurile au stat diferit. Fără aglomerație și fără timp pierdut, oamenii au ales să treacă granița. Din Arad până la băile termale din Mako, Ungaria, drumul durează mai puțin de o oră.

„Masaj, tobogane, mâncare bună. Apă termală care e foarte benefică, saună”, a declarat un român plecat în Ungaria.

„Să începi anul aici e şi relaxant şi, totodată, e foarte distractiv”, a mai spus o turistă, notează observatornews.ro.

Cum aleg oamenii distracția aproape de casă

Cei care au preferat să nu plece departe au ales distracția chiar lângă casă și și-au adunat familia în parcurile de aventură. Copiii au fost cei mai greu de convins să se oprească, prinși între tiroliene, trasee suspendate și multă adrenalină. Pentru ei, fiecare obstacol a fost o provocare și o nouă doză de entuziasm.

„Este foarte palpitant! E ca şi cum eşti într-o aventură, fiindcă chiar este, cum se numeşte şi parcul: Aventura Cerna”, a subliniat un băiat.

Nici lecțiile de echitație nu au trecut neobservate, atrăgând vizitatori de toate vârstele. „O să avem în curând şi o caleaşcă, de vreo 6-10 persoane,care o să facă drumeţii spre Cheile Cernei”, a transmis proprietarul parcului de aventură.

Pentru alții, mișcarea a însemnat alunecare pe gheață, patinoarele fiind pline de copii și adulți dornici să se dezmorțească după zilele liniștite de sărbători. Iar pauza nu se încheie aici. După weekend, bugetarii se întorc la muncă doar pentru o zi, înainte de o nouă serie de zile libere, de și Sfântul Ion.